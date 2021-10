Johan Neyts en team (KU Leuven) ontwikkelen eerste antiviraal middel tegen dengue

“Het is een droom die uitkomt”, zegt viroloog Johan Neyts. “In Azië, onder andere in Vietnam, heb ik ziekenhuizen verschillende keren vol zien stromen door dengue. Daar heb ik altijd iets aan willen doen. Na twaalf jaar onderzoek is dat gelukt.”

Elk jaar raken zo’n 400 miljoen mensen besmet met dengue. Van hen worden zo’n 100 miljoen mensen ziek. Jaarlijks sterven er minstens 25.000 mensen aan. Symptomen zijn onder meer hoge koorts en ernstige spier- en gewrichtspijn. Sommige patiënten krijgen ook onderhuidse bloedingen.

Het denguevirus wordt door muggen overgedragen en komt in bijna alle (sub)tropische gebieden voor. Uitbraken worden frequenter en door de klimaatverstoring wordt verwacht dat het virus de komende decennia nog miljarden meer mensen zal treffen omdat het zich naar noordelijker regio’s zal verspreiden.

Tot nu is er een vaccin maar dat biedt maar deels bescherming en er zijn geen antivirale middelen. Daar kan nu dus verandering in komen. Neyts en co vonden een antivirale molecule die erg effectief blijkt tegen alle bekende varianten van het denguevirus en die kan worden gebruikt voor therapeutische en preventieve doeleinden.

De zoektocht startte in 2009 in de ‘bibliotheek’ van moleculen in het Centre for Drug Design and Discovery (CD3). Het middel dat uiteindelijk efficiënt blijkt heeft een uniek mechanisme, zegt Neyts. “Samen met de onderzoeksgroep van professor Ralf Bartenschlager (Universiteit van Heidelberg) hebben we aangetoond dat onze virusremmer de interactie voorkomt tussen twee virale eiwitten die deel uitmaken van een soort kopieerapparaat voor het genetisch materiaal van het virus. Daardoor worden er geen nieuwe virusdeeltjes geproduceerd.”

Met professor Xavier de Lamballerie (Universiteit van Aix-Marseille) bewees het team van Neyts vervolgens dat het antivirale middel zeer effectief is tegen alle bekende varianten van het denguevirus.

De onderzoekers hebben de remmer ook op muizen getest en zelfs een lage, oraal toegediende dosis van het middel bleek zeer effectief. Onderzoek bij muizen suggereert ook dat de remmer ook preventief kan worden gebruikt.

Janssen Pharmaceutica giet het antivirale middel nu in een eenvoudig toe te dienen formule.