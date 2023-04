‘Je weet niet waarover je spreekt’: 6 opmerkelijke momenten uit onverwacht interview met Elon Musk

In een onverwacht lastminute-interview met BBC is Twitter-topman Elon Musk dieper ingegaan op de afgelopen maanden sinds hij het platform overnam. Enkele opmerkelijke momenten uit de opname die via Twitter-Spaces werd uitgezonden en waarin Musk zowel interviewer als geïnterviewde wilde zijn.

1. Twitter draait bijna break-even

Twitter draait bijna geen verlies meer en zou mogelijk dit kwartaal alweer winstgevend kunnen zijn. Volgens Musk zijn vrijwel alle adverteerders op zijn platform teruggekeerd.

Musk, die Twitter in oktober voor 44 miljard dollar overnam, had te kennen gegeven dat hij van de microblogsite “een bastion van vrije meningsuiting” wilde maken. Zo maakte hij komaf met het levenslang verbannen van bepaalde personen op Twitter.

De ingrepen baarden adverteerders zorgen. Veel van hen beslisten daarom om geen reclame meer te maken via Twitter. Het verlies aan advertentiekosten was een zware klap voor Twitter. Zowat 90 procent van de inkomsten van het platform komt van reclame.

Maar intussen hebben adverteerders de weg naar Twitter teruggevonden. “Ze zijn bijna allemaal teruggekomen of hebben gezegd dat ze terugkomen”, aldus Musk.

2. Twitter had nog ‘vier maanden te leven’

Om kosten te besparen, voerde Musk in november al een grote ontslagronde door bij Twitter, waarbij 3.700 mensen de laan uit werden gestuurd.

Er kwam veel kritiek op de beslissing, maar de ontslagen waren cruciaal, vertelde hij in het interview. Sterker nog, volgens de topman zou Twitter failliet zijn gegaan als hij niet onmiddellijk in de kosten had gesneden. “Het bedrijf had nog vier maanden te leven toen ik overnam.”

Vandaag heeft het socialemediaplatform nog zo’n 1.500 mensen in dienst. Een scherpe daling in vergelijking met de bijna 8.000 werknemers op het moment dat de miljardair aan het hoofd kwam te staan.

3. Elon Musk heeft geen ‘ijskoud hart’

De momenteel tweede rijkste man ter wereld vertelde ook waarom hij vorig jaar meermaals tweette dat hij “niemand de pijn van het runnen van Twitter zou toewensen”.

Musk wordt naar eigen zeggen “voortdurend aangevallen” en dat is pijnlijk omdat hij geen “ijskoud hart” heeft. Al voegde hij daar wel aan toe dat het belangrijk is om negatieve feedback te krijgen. Om die reden sluit hij nooit de reacties af en blokkeert hij ook niemand.

You must like pain a lot. One catch: you have to invest your life savings in Twitter and it has been in the fast lane to bankruptcy since May. Still want the job? — Elon Musk (@elonmusk) 18 december 2022

Tijdens het interview vroeg de BBC-journalist ook of hij spijt heeft van zijn aankoop, waarop Musk het opnieuw heeft over een “extreem hoog niveau van pijn”.

“Het zijn moeilijke, stressvolle maanden geweest”, klonk het. “Maar de overname was noodzakelijk voor Twitter. En zijn er fouten gemaakt onderweg? Natuurlijk, maar eind goed al goed.”

4. Blauw vinkje blijft betalend

Musk herhaalde dat alle oude geverifieerde blauwe vinkjes op Twitter tegen volgende week zullen worden verwijderd. “Elk socialemediabedrijf dat geen betaalde verificatie heeft, zal waarschijnlijk problemen krijgen met zaken als AI”, voegde hij eraan toe.

De beslissing om van het blauwe vinkje een betalende optie te maken - voordien een gratis label voor bekende personen en organisaties - stuit nog altijd op heel wat weerstand. Onder meer de toonaangevende krant The New York Times en bekende Twitteraars als auteur Stephen King en rapper Ice-T hebben al laten weten dat ze niet zullen betalen voor het vinkje.

“Het is een kleine som geld, dus ik begrijp niet wat hun probleem ermee is”, aldus Musk over de weigeraars.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) 31 oktober 2022

5. Twitter moet ‘onmiddellijke bron van waarheid’ worden

De rol van Twitter is om een “onmiddellijke bron van waarheid te zijn waarop je kunt rekenen”, zei Musk nog. In die rol moet Twitter overigens nauwkeuriger worden met de tijd, naarmate mensen commentaar geven op bepaalde dingen.

“Als Twitter de beste bron van waarheid is, zullen we slagen”, aldus Musk tegen de journalist. “Maar als we dat niet kunnen worden, zullen we falen.”

De Twitter-topman voegde er nog aan toe dat hij Twitter “graag” zou overhandigen aan een bieder, tenminste als hij er “vertrouwen in had dat ze rigoureus de waarheid zouden nastreven”. Hij benadrukte: “Het geld kan me echt niets schelen.”

6. Musk wordt interviewer

Een fragment van het interview dat nu al wild de ronde doet - op Twitter uiteraard - is wanneer het gaat over een gerapporteerde toename van haatspraak of kwetsende content op het platform.

BBC zelf publiceerde in maart een onderzoek waarin Twitter-bronnen vertellen dat het bedrijf niet langer in staat is om gebruikers te beschermen tegen bijvoorbeeld internettrollen en staatsgecoördineerde desinformatie - onder meer door de grote ontslagronde en veranderingen onder de nieuwe eigenaar. Volgens de Britse openbare omroep valt die stijging van haatspraak ook in lijn met cijfers uit academisch onderzoek.

Aechiefbeeld van Elon Musk in Duitsland vorig jaar. Beeld via REUTERS

In het interview van woensdag haalde de BBC-reporter aan dat er niet genoeg moderators meer zouden zijn om die haatdragende content aan te pakken. Musk onderbrak hem en vroeg de reporter of hij die stijging van haatdragende berichten zelf ervaart en of hij er voorbeelden van kon geven.

De daaropvolgende minuten vallen best te beschrijven als een omkering van de interview-rollen en een semantische discussie. Musk blijft vragen naar een concreet voorbeeld van een haatdragende tweet, die de reporter niet geeft, en concludeert daarop dat de journalist “niet weet waarover hij spreekt”.

Tenslotte wil de reporter overgaan naar een vraag over desinformatie over het coronavirus, en waarom de labels over fake news omtrent covid aangepast zijn. Musk kaatst de bal terug en vraagt of de BBC “verantwoording heeft afgelegd” voor misinformatie over mondmaskers en vaccinaties.