Je onderdompelen in koraalgeluiden en vissen tellen blijkt een perfecte remedie tegen stress, frustraties en andere ellende

Dag lezer,

Ja, ook wij van de wetenschapsredactie zijn het beu, de kwakkelende lente die vooral plensbuien en grijze dagen brengt. Ook al omdat het dan weer commentaren regent à la “Het valt toch echt wel heel erg mee, die opwarming van de aarde.” Toegegeven, het gebeurt minder dan vroeger, maar het komt nog voor.

Verschillende nieuwe studies tonen nu wel dat de klassieke klimaatontkenners, die de klimaatactie enorm geschaad hebben, op hun retour zijn. In internationale media komen veel minder mensen aan het woord die tegen de wetenschappelijke consensus ingaan en ook blogs en sites die grossierden in klimaatontkenning tappen steeds vaker uit een ander vaatje.

Maar klimaatscepsis is niet weg, zo blijkt.

Ze neemt alleen andere vormen aan: in plaats van te ontkennen dat de aarde door toedoen van de mens opwarmt, hanteert de klimaatscepticus anno 2023 eerder ‘oplossingsscepticisme’, zo zien onderzoekers. Ze verzetten zich tegen (veel) klimaatbeleid. Dat klinkt dan onder andere zo: “Het loopt wel los”, “We hoeven geen ingrijpende maatregelen te nemen want de technologie lost het wel op”, “De grootste uitstoters moeten eerst eens wat meer moeite doen voor wij sterke inspanningen leveren”, “Klimaatoplossingen zijn te duur en beperken de vrijheid te veel”.

In Vietnam is ondertussen de recordtemperatur van 44,1 graden gemeten. Ook in de buurlanden werd het steeds heter tijdens de hittegolf van april. En nog in april zijn Spanje, Portugal, Marokko en Algerije in een braadpan veranderd tijdens een extreme hittegolf die zich zo goed als zeker niet had voorgedaan zonder de opwarming van de aarde. Deze regio kampt al een hele tijd met extreme droogte en dat betekent dat Spanje, de moestuin van Europa, ons steeds minder eten kan bieden. In de Hoorn van Afrika blijkt de droogte die er al drie jaar aanhoudt veroorzaakt door de opwarming van de aarde.

De oceanen, die veel CO 2 absorberen en als een soort planetaire airco werken, hebben nu ook koorts en dat had niemand zien aankomen. Hoewel ‘warme oceanen’ heerlijk klinkt voor verkleumde Belgen, betekent warmere zeeën meer zeeleven dat afsterft, meer zeespiegelstijging en extremer weer. Daarnaast kunnen ze moeilijker broeikasgassen absorberen, wat de klimaatverandering nog verergert.

Een gouden tip om bij dat soort berichten niet lamgeslagen te raken: help vissen tellen! Marinebiologen zijn zonet het project Calling in Our Corals gestart, samen met Google. Op basis van onderwateropnames beoordelen ze de gezondheid van koraalriffen. Die maken namelijk allerlei knisperende, borrelende, schrapende en rommelende geluiden. Maar een gezond rif maakt veel en veel verschillende geluiden omdat het barst van leven en al die vissen en andere zeedieren hun eigen repertoire hebben. Een beschadigd koraal is veel stiller.

Je kan dus biodiversiteit horen. Omdat er zo heel veel opnames zijn, vragen de wetenschappers de hulp van u en ik: train je oor en geef met een klik aan wanneer je een zeewezen hoort. Zo kunnen de onderzoekers AI-systemen trainen om zo secuur mogelijk uit te maken welke koralen in nood zijn. Die vorm van burgerwetenschap kan bescherming en herstel bevorderen en helpen meten wat goed werkt daar onder water. Het kan zelfs illegale visvangst helpen opsporen. En vooral: je onderdompelen in koraalgeluiden en vissen helpen tellen blijkt een perfecte remedie tegen stress, frustraties en andere ellende.

Het project is een leuk voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie of AI ons kan helpen. Ook om, onder andere, tumoren op te sporen of antilichamen te vinden tegen ziektes als ebola en covid-19 is de razend snel denkende machine een grote hulp. Alleen klinken de laatste weken de waarschuwingen tegen de grote gevaren van de nieuwste AI-toepassingen zoals ChatGPT loeihard. Er gaat geen dag voorbij of er is wel iemand die aan de alarmbel trekt over massaal jobverlies, nog veel grotere problemen met desinformatie en een moment waarop we de controle verliezen over kunstmatige intelligentie. Zo zouden volgens zakenbank Goldman Sachs wereldwijd 300 miljoen banen in gevaar zijn door automatisering.

Een veelzeggende waarschuwing is dat de ‘godfather’ van de nieuwste AI, Geoffrey Hinton, uit het vak stapt omdat hij spijt heeft van wat hij hielp maken: ‘angstaanjagende’ systemen die ‘onze hersenen overtreffen’. Vroeger citeerde Hinton Robert Oppenheimer, die het Amerikaanse onderzoek naar atoombommen leidde, wanneer mensen hem vroegen hoe hij kon werken aan zo’n potentieel gevaarlijke technologie. “Als je iets ziet dat technisch gezien zo goed in elkaar zit, dan ga je door en doe je het gewoon.” Dat zegt Hinton niet meer. Nu zegt hij: “Het idee dat dit spul eigenlijk slimmer zou kunnen worden dan mensen, dat geloofden vroeger amper een paar mensen. De meesten dachten dat dat punt ver weg was. Ik dacht dat ook. Ik dacht dat het dertig tot vijftig jaar of zelfs langer zou duren. Dat denk ik natuurlijk niet meer.”

In die zin doet de razendsnelle doorbraak van AI denken aan de opwarming van de aarde. Ook in dit verhaal denken we al lang: tot nu toe gaat het goed, het gaat zelfs lekker. Digitalisering en fossiele brandstof hebben gigantische voordelen geboden. En ja, er klinken wel al lang waarschuwingen, maar zolang het goed gaat, zolang wij hier zelf in ons eigen leven geen accidenten meemaken en alleen maar voordelen verzilveren, gaat het goed, toch?

Dat doen dan weer denken aan een scène uit de iconische Franse film La Haine waarin het verhaal verteld wordt van een man die van een gebouw van vijftig verdiepingen valt en zichzelf tijdens die val sussend toespreekt: “Tot hier gaat alles goed, tot hier gaat alles goed”. Maar, zo weet de verteller: “Het belangrijkste is niet de val, maar de landing”. Hopelijk kan de mens op deze opwarmende planeet waarop nu ook een zorgwekkende tech-race een paar versnellingen hoger schakelt, alsnog een zachte landing maken.

Ondertussen houden wij het hoofd koel en kalm door vissen te tellen.

Rustgevende groeten,

De wetenschapsredactie