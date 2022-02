Je lichaam reinigen met een detox: is dat gezond?

Ontgiften, ontslakken, detoxen: er zijn allerlei termen in omloop voor een reinigingskuur van het lichaam. Zo’n kuur verdrijft aangekoekte prut uit de darmen en opgehoopte gifstoffen, zo luidt de belofte. Is het echt gezond?

Welzijnstoerisme is booming: in Europa wordt jaarlijks meer dan 200 miljard euro uitgegeven aan vakanties gericht op het persoonlijke welzijn. Vooral Spanje is populair, met weekjes sapvasten in Andalusië of macrobiotisch ontslakken in Alicante. Vaak gaat het om kuren van vijf tot zeven dagen waarbij er alleen vloeibaar eten op het programma staat: sapjes, bouillon en water, al dan niet gecombineerd met een darmspoeling. Maar het kan ook gewoon thuis met een online verkrijgbare sapkuur, desgewenst inclusief onlinecoaching en support via WhatsApp.

Het woord detox betekent ontgiften: het gecontroleerd afbouwen van een verslaving aan alcohol, medicijnen of drugs. In het verleden waren er ook artsen die dachten dat gifstoffen zich ophoopten in het lichaam. Nog steeds kunnen mensen een Mayr-kuur doen: dagelijks zout water drinken, buikmassages en een licht dieet van melk en witbrood, waarbij heel goed kauwen centraal staat. Deze ‘duurzame darmrevalidatie’ zou een gunstig effect hebben op allerlei ziekten, van hart- en vaataandoeningen en hoge bloeddruk tot rugpijn en artrose.

De arts Charles Bouchard oogstte faam met zijn ‘leer der auto-intoxicatie’. Hij stelde dat het menselijk lichaam zélf allerlei gifstoffen aanmaakt, zoals ureum, kalium, chloride, zwavel. Om te bewijzen dat urine giftig kon zijn, spoot Bouchard net zo lang urine in de bloedvaatjes van konijnenoren tot de dieren al kwijlend in coma raakten en bezweken.

Bouchard erkende wel dat nieren, lever en darmen van gezonde mensen prima in staat waren om die afvalproducten uit voeding netjes op te ruimen en af te scheiden. Dat inzicht ontbreekt vaak bij voedingsgoeroes en behandelaren uit de alternatieve hoek, weet ook Ben Witteman, hoogleraar voeding en darmgezondheid. “Bij veel mensen bestaat het idee dat schadelijke stoffen zich ophopen in het lichaam en dat er aangekoekte troep blijft zitten in het darmstelsel, maar dat is niet zo.” De darmen hebben helemaal geen schoonmaakbeurt nodig. Witteman vertelt dat darmbacteriën vetzuren produceren “die het immuunsysteem en het darmslijmvlies voeden en de uitscheiding van afvalstoffen in goede banen leiden.”

Wil je je darmflora een handje helpen, dan is een sapkuur geen oplossing. En een darmspoeling al helemaal niet: “Dan spoel je juist die belangrijke darmbacteriën weg. Die vormen zich wel opnieuw, maar dat kost een dag of drie.” En: in veel sapjes zitveel suiker, wat niet gezond is. Witteman: “Daarnaast bevatten ze weinig vezels en die zijn juist belangrijk voor je darmbacteriën. Eet dus liever rauwkost, fruit, groente en volkorenbrood.”

Eiwitten uit peulvruchten, bonen, kwark of een stukje vis of vlees mogen ook niet ontbreken. Een sapkuur, hoe kort ook, leidt tot afbraak van spiermassa. Gewichtsverlies na zo’n dieet bestaat dus niet uit vet, maar uit vocht en spierweefsel – een recept om juist ongezonder te worden, bevestigt Arjan van Zuilen, internist-nefroloog. “Het lichaam is een strak gereguleerde fabriek die 24 uur per dag bezig is. Het bepaalt zelf welke stofjes opgenomen worden en welke schadelijk zijn en eruit moeten. Ga je aan dat mechanisme sleutelen, dan verstoor je de balans.”

Het lichaam kan zichzelf dus uitstekend ontgiften zonder bemoeienis van buitenaf. Alleen het toiletbezoek moet je zelf doen.

