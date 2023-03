James Webb-telescoop legt uniek beeld van ster vlak voor explosie vast

Grote sterren zoals deze razen door hun levenscyclus, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daardoor maken slechts enkele van hen kort een Wolf-Rayetfase mee. Dat Webb dit heeft kunnen vastleggen op beeld, is dus heel uniek. “De gedetailleerde waarnemingen van deze zeldzame fase zijn waardevol voor astronomen”, aldus NASA.

De ster is volop haar buitenste lagen aan het afstoten. WR 124, zoals het hemellichaam wordt genoemd, is dertig keer zo zwaar als onze zon en heeft tot nu toe voor tien zonnen aan materiaal afgestoten. “Aan het einde van hun leven laten sterren hun buitenste materialen en lagen los in de rest van het universum”, zegt NASA-astrofysicus Amber Straughn. Dat stof zorgt voor prachtige roze wolken rond de ster.

Sterrenstof in ons lichaam

De waarneming van de telescoop helpt wetenschappers te begrijpen wat er in de begindagen van ons heelal is gebeurd. Stervende sterren explodeerden toen, waarna zware elementen vrijkwamen die op aarde en in ons eigen lichaam terechtkwamen. “Ik vind dit een van de mooiste concepten in de hele sterrenkunde”, zegt Straughn aan de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’.

“Het ijzer in je bloed en het calcium in je botten is letterlijk gesmeed in een ster die miljarden jaren geleden explodeerde. En dat zien we op deze nieuwe foto. Dat stof verspreidt zich in de kosmos en zal uiteindelijk planeten creëren. En zo zijn we hier eigenlijk gekomen.”