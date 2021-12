Jack Dorsey, mediterende techmiljonair met tovenaarsbaard, in drie tweets

One could change the world with one hundred and forty characters. — jack⚡️ (@jack) 9 februari 2007

‘Je kunt de wereld veranderen met honderdveertig karakters’ - 9 februari 2007

Jack Dorsey en zijn drie mede-oprichters hebben Twitter niet bedacht, ze hebben het ontdekt, zei hij vorig jaar tegen The New York Times. Het basisidee van Twitter is zo simpel dat het lijkt alsof het er altijd al was.

‘Twttr’, zoals de dienst in maart 2006 heette toen Dorsey de eerste tweet ooit de wereld in hielp, was het product van zijn fascinatie voor ‘statusupdates’: je stuurt niet één iemand een kort bericht over wat je aan het doen bent, je schrijft het bij wijze van spreken op een muur voor wie het wil lezen. Je kiest niet de ontvanger, het publiek kiest de afzender van berichten van maximaal 140 tekens.

Een ‘conversatielaag’ over het internet, zo zag Dorsey het voor zich, waarbij hij geloofde in de radicale vrijheid om te kunnen zeggen wat je wilt, voor iedereen die iets wilde zeggen.

Zijn dienst groeide uit tot meer dan dat. Een razendsnel nieuwsmedium waarmee je de aanval op de schuilplaats van terroristenleider Osama bin Laden kon volgen via de Pakistaanse twitteraar Sohaib Athar, die toevallig in de buurt was. Arabische jongeren vonden elkaar op Twitter tijdens de Arabische Lente – waarna regimes de dienst wilden afsluiten. En Twitter bleek een megafoon voor de beledigingen en leugens van Donald Trump, voor en tijdens zijn presidentschap, een katalysator voor het verspreiden van desinformatie en nepnieuws.

‘Myanmar is een prachtig land. De mensen zijn er gelukkig en het eten is geweldig. Ik heb Yangon, Mandalay en Began bezocht. We hebben veel kloosters in het land gezien en er gemediteerd’ - 9 december 2018

Myanmar is an absolutely beautiful country. The people are full of joy and the food is amazing. I visited the cities of Yangon, Mandalay, and Bagan. We visited and meditated at many monasteries around the country. pic.twitter.com/wMp3cmkfwi — jack⚡️ (@jack) 9 december 2018

Nadat Jack Dorsey (45) wakker wordt in zijn miljoenenappartement met uitzicht op de Golden Gate Bridge in San Francisco, kijkt hij op de slimme ring om zijn vinger die bijhoudt hoeveel hij geslapen heeft en stapt hij in een ijsbad. Het Amerikaanse blad Vanity Fair beschreef vorig jaar gewoonten die zo uit een boek met verzamelde cliché’s over excentrieke technologiemiljardairs komen.

Dorsey drinkt de hele dag ‘zoutsap’, een mengsel van water, citroensap en zout en eet alleen voedsel van enige substantie bij het diner. Hij mediteert veel en zit graag in sauna’s op het randje van te heet. Koopt een BMW 3 Serie waar hij nauwelijks in rijdt.

Medewerkers zijn niet altijd op de hoogte van wat de oprichter aan het doen is, en waar. Dorsey twitterde eind 2019 zonder medeweten van het bedrijf waar hij leiding aan gaf, dat hij van plan was drie maanden of een half jaar in Ethiopië te gaan wonen, waar hij net op vakantie was geweest.

Sommige reisbestemmingen kiest hij zonder zichtbaar aanwezige antenne voor politieke gevoeligheden. Terwijl het leger Rohingya-moslims in het land uitmoordde en het land uit joeg, twitterde Dorsey dat hij net zo’n mooie meditatiereis had gemaakt door Myanmar. Zouden zijn volgers op Twitter ook eens heen moeten gaan.

‘Weet je nog dat we metalen muntjes bij ons hadden’ - 26 december 2012

Remember when we used to carry metal coins around? — jack⚡️ (@jack) 26 december 2012

In een paar uur tijd werd Jack Dorsey miljardair, op 7 november 2013. Twitter ging naar de beurs in New York. Dat Dorsey niet alleen iemand was die toevallig op het juiste moment een populaire internetdienst had bedacht, bewees hij met de oprichting van Square in 2009. Square levert mobiele betaaldiensten, ging in 2015 naar de beurs en is nu naar schatting 100 miljard dollar waard.

Dorsey was tot maandag ceo van Square én Twitter en deed dat (pre-coronapandemie) minimaal een dag vanuit zijn eigen keuken.

Uit zijn afwezigheid en zelfs desinteresse in nieuwe initiatieven binnen Twitter rees de vraag of hij – de baas – er nog wel wilde werken. Een tegenstelling die lijkt op die tussen Twitter, met zijn uitvergrote polarisatie en het belonen van grote monden, en Dorsey zelf: een kalme, berekenend pratende man van 1 meter 80 met een tovenaarsbaard.

Aandeelhouder Elliott Management probeerde begin vorig jaar af te dwingen dat Dorsey op zou stappen omdat hij zijn aandacht niet genoeg bij Twitter had. Dorsey sloeg die aanval af, en ging akkoord met doelen die ambitieus lijken: groeien van nu 211 miljoen naar 315 miljoen gebruikers en in omzet verdubbelen in 2023. Die doelen zijn voor zijn opvolger.