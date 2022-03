Is verse groente gezonder dan groente uit pot?

Knisperverse spinazie is altijd beter dan de ingevroren variant, en verse worteltjes zijn vast gezonder dan die uit een pot. Klinkt logisch, maar klopt die aanname wel?

Volgens Matthijs Dekker, levensmiddelentechnoloog aan de Nederlandse Wageningen Universiteit, hangt de voedingswaarde van groenten vooral af van hoe lang geleden ze zijn geoogst en hoe je ze bereidt.

Om dit beter te begrijpen, moeten we eerst kijken naar wat een broccoli of een sperzieboon zo gezond maakt. Allereerst bevatten groenten veel water en daardoor minder calorieën dan bijvoorbeeld aardappels of pasta, terwijl ze je wel een verzadigd gevoel geven.

In groenten zitten ook allerlei belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, vezels en andere gezonde stofjes met exotische namen als flavonoïden of glucosinolaten. Na de oogst nemen de gehaltes van veel van die gezonde stoffen af.

Groenten zijn daarom het meest gezond als je ze direct na het oogsten eet. Dit is echter moeilijk als je geen eigen moestuin hebt of niet naast de boer woont, dan moet je het doen met de ‘verse’ groenten van de supermarkt.

Vijf maanden ‘vers’

Maar hoe vers zijn die verse groenten eigenlijk? “Door gebrek aan wet- en regelgeving is de term ‘vers’ eigenlijk alleen maar een marketingterm”, zegt Dekker.

Zo kan het zijn dat de rode kool die je bij de supermarkt meeneemt maar liefst vijf maanden geleden geoogst is. Nu nemen de voedingsstoffen van een rode kool niet zo heel snel af, maar met andere kwetsbaardere groenten, zoals spinazie of andere bladgroenten, kan dat heel hard gaan.

“Ook bij sperziebonen is een week na de oogst al een derde van de vitamine C verdwenen’’, aldus Dekker. Gedurende de tijd dat deze bonen niet meer aan de plant hangen, neemt de voedingswaarde almaar verder af.

Groente die op dit moment niet in het seizoen is of die al lang in de supermarkt ligt, kun je qua voedingsstoffen dan ook beter uit een pot of uit de diepvries eten. Na het oogsten worden de groenten vrijwel direct ingevroren of verhit in een pot en daarna zijn ze heel lang te bewaren zonder dat de kwaliteit snel achteruitgaat.

Niet wassen

In beide processen daalt de voedingswaarde wel wat, maar dat is niet zoveel in vergelijking met die ‘verse’ groente die vele dagen of zelfs weken geleden geoogst is, zoals sperziebonen uit Afrika of asperges uit Peru.

Wel moet je in het geval van de ingevroren groenten opletten hoe je ze vervolgens bereidt: tijdens het invriezen prikken ijskristallen de cellen van de groente kapot. Hierdoor lekken de gezonde stoffen naar buiten, maar die blijven wel mooi in de verpakking. Zorg dus dat je de groente na het ontdooien niet wast, dan behoud je zo veel mogelijk vitamines.