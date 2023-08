Is Ozempic een wondermiddel? ‘Het is een revolutie, maak het dus betaalbaar’

Neemt iedereen binnenkort Ozempic? Niet alleen om gewicht te verliezen of bij diabetes, maar ook om de kans op een hartaanval met 20 procent te verkleinen, helpen afslankpillen. Dat is althans de conclusie van een studie bij obese 45-plussers in 41 landen. Hoe komt dat? En kunnen afslankpillen een doorbraak betekenen voor hartaandoeningen? Topcardioloog Pedro Brugada legt uit.

De Deense producent Novo Nordisk heeft vijf jaar lang een studie gedaan bij meer dan 17.600 patiënten in 41 landen. De patiënten waren allemaal 45-plussers en kampten met overgewicht en een geschiedenis van hart- of vaatziekten. Maar, geen van hen leed aan diabetes.

De proefpersonen kregen wekelijks een injectie van Wegovy ingespoten, een vermageringsmiddel dat dezelfde werkzame stof bevat als Ozempic, ook van Novo Nordisk.

Uit de resultaten blijkt nu dat Wegovy het risico op een hartaanval en beroerte met een vijfde doet dalen. Uit eerder onderzoek bleek ook al dat Ozempic het risico op cardiovasculaire aandoeningen met 26 procent kan verlagen.

“De link tussen zwaarlijvigheid en hart- en vaatziekten is natuurlijk niet nieuw”, zegt cardioloog Pedro Brugada. Zowel Ozempic als Wegovy bevatten de werkzame stof semaglutide die de bloedsuikerspiegel regelt. “Dat Ozempic bij obese mensen de kans op een hartaanval zou verminderen, zat al in de pijplijn. Op congressen en in publicaties stond dat eerder al. Het is geen verrassing dat die studie dat nu ook uitwijst. Voor obese mensen is Ozempic een echte revolutie. We moeten daar ook serieuzer over gaan denken, vind ik. Klassieke diëten helpen voor deze doelgroep heel vaak niet. Ze geven op of hebben toch nog honger. Mensen die Ozempic gebruiken, hebben geen honger meer, punt uit. Ze houden vol en maken dan ook bewust de keuze om gezonder te leven.”

Interventie

“Zie het als een interventie op risicofactoren voor hartaandoeningen. Bij obese mensen heeft het een positief effect op de overlevingskansen bij hartziekten en om een hartaanval te voorkomen. De impact die overgewicht heeft op hart- en vaatziekten is heel groot. Je mag niet onderschatten welk werk een hartspier moet doen bij een lichaam van meer dan 80 kilogram.

Ozempic gaat er bij obese mensen ook voor zorgen dat ze minder rood vlees eten en minder alcohol consumeren, risicofactoren voor hartproblemen. Obese mensen moeten vermageren om de kans op een hartaanval te verkleinen en Ozempic geeft nu eenmaal snel resultaat. In de cardiologische literatuur zijn er bovendien geen risico’s gemeld bij obese mensen die nu al Ozempic gebruiken. De bijwerkingen van Ozempic zijn ook niet zo zwaar. Sommige mensen verdragen het niet goed, maar dat is het.”

Let wel: bij niet-obese mensen met hartproblemen zou Brugada het nu niet meteen aanraden om plots Ozempic in huis te halen. “Obees is wel duidelijk de factor", gaat hij verder. “Bij mensen die niet-obees zijn, gaat het geen enkel effect hebben op hun hart- en vaatproblemen. Er is dus ook geen enkele indicatie voor hun om het medicijn te gebruiken. We moeten niet overdrijven en iedereen met hartproblemen nu Ozempic laten gebruiken.”

Momenteel zijn middelen als Ozempic en Wegovy moeilijk beschikbaar. Wegovy is bijvoorbeeld alleen in de Verenigde Staten, Denemarken, Noorwegen en Duitsland op de markt. En wie het wil gebruiken, moet daar behoorlijk wat centen voor neertellen. In Amerika kost het immers 1.300 dollar (ongeveer 1.180 euro) per maand.

Ozempic is in ons land enkel op voorschrift verkrijgbaar voor diabetespatiënten. “Maar daar zou verandering in moeten komen”, vervolgt de cardioloog overtuigd. “Het zou verstandig zijn om een medicijn als Ozempic vrij én betaalbaar te maken voor obese mensen, en niet alleen de spuitjes maar ook de orale vorm", besluit hij.