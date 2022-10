Is lachen echt zo goed voor je? ‘Je sociale contacten worden een stuk relaxter’

“Ik probeer mijn gasten aan het lachen te krijgen in de hoop dat ze verliefd op me worden”, zei komiek en journalist Ruby Wax ooit in een interview. Geen gekke gedachte, want als we lachen maken we onder meer dopamine en serotonine aan: gelukshormonen die zorgen voor een tevreden en blij gevoel.

Een lach geeft het signaal af dat je openstaat en het goed bedoelt. “Lachen en humor zijn belangrijk voor ons welzijn”, zegt Sibe Doosje, gepensioneerd docent (positieve) psychologie bij de Universiteit Utrecht en oprichter van Humorlab. “Beide zorgen voor een positief gevoel en zelfrelativering en maken het leven lichter. Door met elkaar en om onszelf te lachen worden sociale contacten tussen mensen een stuk relaxter.”

Lachen is een fysieke, ritmische beweging die ontstaat in de hersenstam. Het ha-ha-ha-geluid dat we erbij maken wordt gereguleerd door de ademhaling. Vaak wordt een lach opgewekt als ontlading van opgebouwde spanning. “Neem bijvoorbeeld een goede grap met een lange opbouw”, zegt Doosje. “De druk in je lichaam loopt op en je ademhaling en adrenaline gaan omhoog. Dat ontlaadt zich in een lach. Dat gebeurt in het theater, waar mensen onbedaarlijk schateren om een verhaal dat steeds erger wordt. Als vervolgens de hele zaal lacht, schept dat een band.”

Calorieën verbranden

Spiegelneuronen in de hersenen zorgen dat je teruglacht als iemand je blij aankijkt, legt ‘hersenprofessor’ Erik Scherder uit in zijn masterclass Geluk. “De neuronen doen ook hun werk als je door iemands lach wordt aangestoken.”

Lachen komt uit hetzelfde hersengebied waar ademhaling, hartregulatie en bloeddrukbepaling huizen. Een schaterbui is goed voor je hart en regelmatig lachen verbetert je immuunsysteem. Ook ons beloningssysteem zit in dat gebied. Dat treedt al in werking als je nog niet eens op de wereld bent om te zien of er hier wat te lachen valt.

Ongeboren baby’s hebben dus baat bij een vrolijke moeder, volgens Scherder. “Lachen beurt op en ontspant, het stresshormoon cortisol neemt af.” Volgens onderzoek kan lachen tijdens de zwangerschap ervoor zorgen dat het kind later minder last heeft van angstgevoelens. Ook zouden deze baby’s veel beter bestand zijn tegen stress.

Misère op tafel

Maar hoe barst je in lachen uit als er niets te lachen valt? Dan ga je op lachles. Want lachen kun je leren. Saskia van Velzen van de Lachwinkel organiseert speciale workshops, gebaseerd op lachyoga uit India. “Ik leer mensen om zonder reden samen te lachen”, vertelt ze. Vooral de component ‘zonder reden’ is belangrijk. “In mijn workshop hoef je niet na te denken over een grap. Er is geen humor nodig.” Met haar deelnemers doet ze op een speelse manier verschillende lichaams- en ademhalingsoefeningen. “Een lach die wordt opgewekt gaat al snel over in een echt lachsalvo. Als je lacht, word je blij. Maar je hoeft niet blij te zijn om te lachen.”

Verplicht lachen, is dat wel leuk? Meestal wel, maar heel soms niet, zegt Van Velzen. “Jezelf laten gaan in het bijzijn van anderen kan spannend zijn en weerstand oproepen. De workshop is ook niet geschikt als je door een zware fase gaat.”

Het is een dunne lijn, beaamt Doosje. Humor relativeert. Maar na een tragische gebeurtenis kunnen grappen ongepast zijn. Ook grappen die mensen schaden zijn nooit leuk, vindt hij. Benadruk liever wat er misgaat in je eigen leven. Dat is een uitstekende bron voor humor, meent Doosje. “Als je je misère op tafel legt en overdrijft, kunnen mensen zich daarin verplaatsen. Niet het positieve verhaal, maar juist het ‘ik heb ook een rotleven’ werkt opluchtend. Als een ander hardop zegt wat jij alleen maar durft te denken, is dat niet bedreigend maar relativerend.”