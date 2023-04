Met de klimaatcrisis als een zwaard van Damocles boven ons hoofd, vergeten we ­weleens dat er soms ook positief nieuws over de natuur te rapen valt. ‘De revival van de roofdieren in onze streken komt doordat we gestopt zijn ze systematisch te doden.’

De klimaatverandering en haar gevolgen baren terecht kopzorgen. Wetenschappers vrezen dat we voor de zesde keer in 450 miljoen jaar aanbeland zijn in een massa-extinctie of -uitsterving. Driekwart van alle soorten is dan met uitroeiing bedreigd. De vorige massa-extinctie vond 65 miljoen jaar geleden plaats en betekende meteen het einde van de dinosauriërs. Vandaag sneuvelt de insectenpopulatie met bosjes tegelijk. Het is een tikkende tijdbom voor de biodiversiteit op onze planeet.

Is er dan echt geen hoopgevend nieuws voor het herstel van de natuur? Toch wel. Zo zette de wolf na meer dan een eeuw afwezigheid in de zomer van 2011 opnieuw poot op Belgische bodem, eerst in Wallonië, en zeven jaar later, in januari 2018, begon hij aan de ontdekking van Vlaanderen.

De Limburgse wolven August en Noëlla groeiden uit tot een heus powerkoppel. Begin maart raakte bekend dat Noëlla voor het vierde jaar op rij welpen krijgt. Een succesverhaal, want de helft van de wolven haalt niet eens hun eerste levensjaar. Het doet vermoeden dat het Limburgse leefgebied wel zeer wolfvriendelijk moet zijn.

De Limburgse wolven August en Noëlla (niet afgebeeld op de foto) groeiden uit tot een heus powerkoppel. Begin maart raakte bekend dat Noëlla voor het vierde jaar op rij welpen krijgt. Beeld dpa/picture alliance via Getty Images

Roofdierenrevival

“De terugkeer van de wolf is het meest spectaculaire”, zegt Koen Van Den Berge van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, gespecialiseerd in roofdieren en grotere zoogdieren. “Maar de wolf is niet het enige roofdier dat een comeback maakt. Wellicht de allereerste bedreigde roofdierensoort die terugkeerde, was de vos in de jaren 1990 – al was die nooit helemaal uit Vlaanderen verdwenen. En in de jaren 2000 vond ook de steenmarter zijn weg terug naar onze regio.”

“De steenmarter kreeg al snel de bijnaam ­‘automarter’, omdat hij in zijn herontdekte ­habitat niets liever doet dan aan autokabels knabbelen. Niet iedereen bleef daardoor even verheugd over zijn terugkeer. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de vos en de wolf. Plattelandsbewoners zijn meestal iets minder enthousiast als hun kippen en schapen opgepeuzeld worden. En toch, met een paar eenvoudige preventiemaatregelen is samenleven met die nieuwe soorten best wel mogelijk.”

Eekhoorns mogen al een paar decennia niet meer gedood worden. Hun leefgebieden gaan er ook kwalitatief op vooruit. Beeld De Agostini via Getty Images

Ook de boommarter en de otter settelden zich intussen terug in hun oude heimat. De wilde kat en de lynx staan aan de grens. Volgens Koen Van Den Berge spreken we trouwens beter niet over terugkeer, maar over heropleving. “De revival van de roofdieren in onze streken komt omdat we gestopt zijn met ze systematisch te doden. De ‘spectaculaire terugkeer’ van de wolf en de otter was dus helemaal niet zo moeilijk te verwezenlijken. Het is veel lastiger om soorten te redden die bedreigd worden door een ingewikkeldere problematiek, zoals het teveel aan stifstof. Journalist en bioloog Dirk Draulans schetste onlangs nog hoe een verhoging van stikstof in de bodem via de voedsel­keten voor een ernstig vitaminetekort zorgt bij roofvogels zoals sperwers.”

De terugkeer van de roofdieren noemt Van Den Berge ‘quick wins’, al wil hij ze ook niet minimaliseren. “Want er wordt door de overheid en vanuit de samenleving best veel geïnvesteerd in het herstel van natuurgebieden en in het verbinden van verschillende leefgebieden. Denk maar aan de aanleg van ecoducten over snel­wegen. Zonder al die inspanningen verliep de roofdierrevival waarschijnlijk minder vlot.”

Beperking op jacht

Begin vorige eeuw leek de Europese bizon van het continent verdwenen. Honderden jaren van intensieve jacht op Europa’s grootste planten­eter hadden hun effect niet gemist. De enige levende exemplaren werden in gevangenschap gehouden. In 2003 waren er amper 1.800 Europese ­bizons over. Ze leefden beschermd in dierentuinen en natuurparken, zoals bij ons in Bellewaerde en rond de grotten van Han.

In 2013 begonnen natuurbeschermingsorganisaties WWF en Rewilding Europe met de herintroductie van de wilde bizon in de grootste bergketen van Europa, de Karpaten. ‘Onze’ Europese bizons uit Bellewaerde en Han werden samen met heel wat andere bizons uit verschillende Europese landen overgebracht naar Roemenië. Daar kregen ze de vrijheid op een omheind groot natuurdomein en begon het herstel van de soort.

Vandaag leven er verspreid over Roemenië, Polen, Rusland en Wit-Rusland opnieuw bijna 10.000 wilde Europese bizons. In december 2020 verplaatste de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de Europese bizon op de Rode Lijst van categorie ‘kwetsbare’ soorten naar de categorie ‘bijna in gevaar’. De bruine beer en de eland zijn andere iconische zoogdieren die in Europa op sterven na dood waren, maar dankzij herintroductie aan een voorzichtige heropstanding bezig zijn.

Otters in Wildpark Schorfheide in de buurt van Berlijn. Ze komen nu ook weer in het wild voor. Beeld dpa/picture alliance via Getty Images

Een dier dat bij ons bijtijds gereanimeerd werd, is de bever, het grootste knaagdier van Europa. In 1848 knalde een jager de allerlaatste Vlaamse bever af. Een halve eeuw later waren er ook geen bevers meer te vinden in de Ardennen. Allemaal uitgeroeid voor hun pels, vlees en hun zoet geurende uitscheidingsproduct bevergeil of castoreum, geur- en smaakmaker in parfums, ijs en snoep.

In tegenstelling tot roofdieren zoals de wolf en de vos, keerde de bever niet spontaan terug naar het land waar hij eeuwenlang een favoriet jagersdoelwit was. Koen Van Den Berge: “De populatie was in heel Europa zwaar uitgedund. Er leefden nog een aantal kolonies in Frankrijk en Duitsland, maar de kans dat bevers zelf België zouden kunnen bereiken, was zeer klein.”

Dus werd de bever begin jaren 90 opnieuw uitgezet in ons land. “De verdere verspreiding verloopt nu heel natuurlijk.”

De herintroductie van de bever werd over heel Europa een triomftocht. In de eerste helft van de 20ste eeuw liepen er naar schatting duizend bevers rond. Vandaag zijn het er meer dan 1,2 miljoen.

Nog een succesnummer: reeën. Vijftien jaar geleden kwamen we tijdens wandelingen door de bossen van onze Wase woonplaats alleen door myxomatose getroffen konijnen tegen. Nu kruisen regelmatig schichtige reeën ons pad. “Dat is een gevolg van het gewijzigde jacht­beleid”, zegt Koen Van Den Berge.

In Vlaanderen werd in 1991 een nieuw jachtdecreet van kracht, met onder andere een verbod op de drijfjacht op reeën. “Sindsdien is de bejaging van reeën sterk gedoseerd en kunnen die dieren floreren. In sommige gebieden werden ook groepen of sprongen reeën door jagers uitgezet.”

In 2013 begonnen WWF en Rewilding Europe met de herintroductie van de wilde bizon in de Karpaten. Beeld dpa/picture alliance via Getty Images

Terwijl in Nepal vorig jaar het aantal wilde tijgers verdubbelde en voor het eerst in zestig jaar weer neushoorns in het Zinavepark in Mozambique lopen, klauteren er bij ons steeds meer inheemse eekhoorns rond in de takken van de bomen. “Ook dat is omdat die dieren al een paar decennia niet meer als schadelijke soort gelden en niet meer gedood mogen worden. Maar ook omdat hun leefgebieden er de laatste dertig jaar kwalitatief op vooruit gingen. Bossen worden veel natuurlijker beheerd dan vroeger. Er zijn meer bosranden met mantel- en zoomvegetaties die uit struiken zoals hazelaars bestaan. Eekhoorns vinden daar hun voedsel.”

Professor Kris Verheyen is hoofd van het Labo Bos & Natuur (ForNaLab) van UGent. Hij is als bio-ingenieur gespecialiseerd in bosecologie en -beheer. Samen met zijn collega’s werkt hij onder andere aan de ontwikkeling van klimaat­robuuste bossen. “Met ons onderzoek proberen we te begrijpen hoe ecosystemen werken, met veel aandacht voor bossen. Tezelfdertijd zoeken we naar op de natuur gebaseerde oplossingen, zoals gemengde bossen die de impact van de klimaatverandering de baas kunnen.”

Ondanks alle grote ecologische problemen van deze tijd, gaat het voorlopig niet bergaf met de biodiversiteit in onze bossen. “De laatste decennia stellen we zelfs een verbetering vast”, zegt professor Verheyen. “Al geldt dat natuurlijk niet voor alle bossen. Op plekken waar vroeger een sterke verzuring of vermesting plaatsvond, is de biodiversiteit wel degelijk ernstig aangetast. Maar in bossen waar de effecten van de verzuring beginnen af te nemen, zien we hoe in de kruidlaag voorjaarsbloeiers als de bos­anemonen hun plek opnieuw opeisen.”

Koen Van Den Berge, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 'De steenmarter kreeg de bijnaam ‘automarter’, omdat hij in zijn herontdekte habitat niets liever doet dan aan autokabels knabbelen.' Beeld rv

Hoge bomen

Bossen worden minder intensief beheerd en dat doet ze groeien en bloeien. “Bomen mogen ouder en groter worden dan vroeger. Het dode hout wordt niet langer opgeruimd, maar blijft liggen. De Vlaamse Bosinventaris houdt de toestand van onze bossen nauwgezet bij. Daaruit blijkt dat het volume dood hout de laatste vijftien jaar zo goed als verdubbelde. De hoeveelheid die er nu ligt, is nog lang niet voldoende, maar we zijn wel op de goede weg. Grotere bomen en meer dood hout hebben een positief effect op de biodiversiteit. Dood hout is ideaal als leefplek voor talrijke ­keversoorten.”

De middelste bonte specht hamert zijn snavel graag in bronsgroen eikenhout. Nu de loofbomen in onze bossen ouder en majestueuzer worden, voelt de tussensoort van de spechtenfamilie (er is ook nog een kleine en een grote) zich er steeds beter op zijn gemak. “De middelste bonte specht is als vogelsoort gebonden aan oude, structuurrijke bossen. Hij is vandaag duidelijk aan een opmars bezig.”

Begijn le Bleu evolueerde de voorbije jaren van comedian en bekende Vlaming naar natuurgids en bekend vogelaar. Samen met Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos, maakt hij het schitterende vogelmagazine Fwiet. De prille lente jaagt hem gewapend met verrekijker, camera’s, statieven en vogelgidsen de wijde natuur in. “Koolmezen, heggenmussen, duiven, kauwen, roodborsten, winterkoninkjes schieten in actie. Je voelt dat de echte start van de nieuwe lente er bijna is. We wachten nog op de komst van de trek­vogels, al arriveerden er al een paar.”

Door het veranderende klimaat zijn er in België meer vogelsoorten dan ooit te spotten. De ijsvogel is er één van. “In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, kan de ijsvogel niet tegen de kou”, zegt Le Bleu. “Als tijdens een strenge winter de plassen en vijvers dichtvriezen, kan hij geen vissen meer vangen en verhongert hij. Door de verbetering van onze ­waterkwaliteit en door de mildere winters als gevolg van de klimaatverandering, zitten er bij ons nu veel meer ijsvogels dan vroeger.”

De hamvraag is volgens Le Bleu of de populaties van sommige vogelsoorten groot genoeg zijn om het lang te blijven volhouden. “Als een leefgebied zowel gezond als groot genoeg is, kan een populatie zich gedurende jaren opbouwen. In de Lage Landen is dat niet vanzelfsprekend, al wordt eraan gewerkt. Maar hoe je het ook draait of keert: we leven hier bij wijze van spreken op elkaars schoot. ‘Rewilding’ in Vlaanderen klinkt soms als een grap.”

Toch vindt Begijn le Bleu dat er de voorbije jaren flink wat vooruitgang is geboekt. “Het ­Sigmaplan van de Vlaamse overheid illustreert die vooruitgang. Het doel van het plan is om het risico op overstromingen rond de Schelde en haar rivieren te verkleinen. Want die dreigen alleen maar toe te ­nemen door de stijgende zeespiegel en het ­extremere weer.”

Begijn le bleu, comedian en vogelexpert: ‘De betere waterkwaliteit is een zegen voor zowat alle rietvogels.’ Beeld Universal Images Group via Getty Images

Het Sigmaplan wil het overstromingsgevaar indijken door onder andere de oeroude riviernatuur in ere te herstellen, met verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden. “Op die manier wordt meteen veel natuur gecreëerd. De werken zijn volop in uitvoering, maar op veel plaatsen zie je nu al hoe die overstromingsgebieden tot leven komen. Dat stemt mij echt hoopvol.”

Le Bleu is vaste gast in Groot Broek en Klein Broek, een bijna 100 hectare groot ontpolderd natuurreservaat langs de Durme, bij het Oost-Vlaamse Hamme. “Ik spot daar soms vogelsoorten die er drie jaar geleden niet te bespeuren waren. Een van die mooie soorten is de ­lepelaar.”

In de jaren 70 van de vorige eeuw leken de ­dagen van de lepelaar geteld. Watervervuiling doodde de ene na de andere fiere witte gekuifde vogel met de lange, lepelvormige snavel. De sanering van beken en rivieren bleek een zegen voor de lepelaar. “De betere waterkwaliteit is een zegen voor zowat alle rietvogels”, zegt ­Begijn le Bleu. “Want proper water zorgt voor de juiste vegetatie: zo worden vogelsoorten vanzelf opnieuw aangetrokken. Zoals de woudaap, een kleine reiger die leeft van visjes, amfibieën en insecten. Een schitterend vogeltje! Of de roerdomp, ook een ­reigerachtige.”

Maar de olifant in de kamer, de klimaatverandering met al haar mogelijke gevolgen, staat er ook nog steeds? “Natuurlijk. Gierzwaluwen broeden graag onder dakpannen. Door de stijgende temperatuur worden hun nesten te warm, waardoor de jongen te vroeg uitvliegen. Dat lijkt misschien onbeduidend, maar op Europese schaal is het een ramp. Vorig jaar werd het Spaanse Andalusië getroffen door een veel te vroege hittegolf, waardoor duizenden jonge gierzwaluwen in steden op de stoep te pletter sloegen. Onder de dakpannen werd het te heet, de jongen wilden weg, maar konden nog niet vliegen.”

De klimaatverandering zorgt er volgens Begijn le Bleu ook voor dat vogels andere beslissingen nemen. “De pestvogel woont in de dichte taiga in Noord-Rusland en in de bossen van Scandinavië. Vroeger kwam hij tijdens de winter weleens bij ons op bezoek, nu zelden of nooit. De kramsvogel zakt tijdens de winter ook steeds minder vanuit het Hoge Noorden naar ons af. De noordelijke vogels zien het nut van de trek soms niet meer in. Terwijl zuidelijker soorten ons dan weer aantrekkelijk beginnen te vinden. Zo kwam de voorbije jaren de Cetti’s zanger al hink-stap-springend vanuit Frankrijk naar onze contreien. De Cetti’s zanger is een kleine rietvogel die ­behoorlijk wat decibels produceert. Tien jaar ­geleden reisden we nog 200 kilometer om dat vogeltje te kunnen waarnemen. Nu zit hij bij ons in elke rietkraag.”

Ann Vanreusel, UGent: ‘In de wateren rond de windmolenparken mag niet gevist worden, waardoor het veilige natuurreservaten voor vissen en weekdieren geworden zijn.’ Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Op de bodem van de zee

Volgens Ann Vanreusel, professor mariene biologie (UGent), is er in de Noordzee een nieuw gecreëerde plek waar biodiversiteit welig tiert: de onderzeese fundamenten van pylonen van de windmolenparken. “Die vormen een hard substraat voor soorten die vroeger niet op die plek in de Noordzee voorkwamen. Wij hebben geen rotskusten. De windmolenparken op zee zijn nu onze artificiële ‘rotsen’. De funderingen zijn volledig gekoloniseerd door mossels, sponzen, zakpijpen, hydroïdpoliepen, anemonen. De nieuwgevormde habitats zorgen voor voedsel en trekken heel wat vissen aan. In de wateren rond de windmolenparken mag niet gevist worden, waardoor het veilige natuurreservaten voor vissen geworden zijn. Ook de zeehondenpopulatie heeft zich inmiddels hersteld.”

Pladijs floreert dankzij windmolenparken zoals C-Power en Belwind in de Belgische Noordzee. Dat stelt onderzoekster Jolien Buyse van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedings­onderzoek (ILVO) vast in haar pas afgewerkte doctoraat. Sinds de start van C-Power, vijftien jaar geleden, verdrievoudigde het aantal pladijzen in het windmolenpark in vergelijking met de ‘gewone’ Noordzee. In het Belwind-park vond Jolien Buyse vier keer zo veel pladijs in het zand tussen de rotsen, als op de doorsnee Belgische zeebodem. Ze zag ook hoe pladijzen een band opbouwen met ‘hun’ windmolenpark. “Ze zwemmen de hele zomer in een straal van 100 meter rond een bepaalde turbine en verlaten het park pas in de winter om zich voort te planten in diepere water. Een derde keert in het voorjaar terug.”

Het ILVO volgt al vele decennia welke niet-­inheemse soorten zich in het Belgische deel van de Noordzee komen vestigen. Van eind 19e eeuw tot 1990 werden er 33 geregistreerd. Tussen 1990 en 2000 waren dat er plots 23 in amper tien jaar tijd. In het jaar 2020 werden in de Belgische Noordzee maar liefst 79 uitheemse soorten geïdentificeerd, waaronder vooral krabben, roeipootkreeftjes, zeepokken en aasgarnalen.

De soorten komen uit de noordwestelijke ­Atlantische en Stille Oceanen. Ze migreerden als verstekeling in het ballastwater van schepen, of door zich vast te hechten aan scheepsrompen. Op zoek naar een beter leven.