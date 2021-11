Nieuws Apple

iPhone stuk? Apple wil het u makkelijker maken om ‘m zelf te repareren

Beeld REUTERS

Een barst in het scherm van je iPhone? Dat betekent meestal vloeken, en nogal wat geld ophoesten in een reparatiecentrum. Maar die lijdensweg is bijna ten einde. Vanaf volgend jaar kunnen Apple-klanten hun display gewoon zelf vervangen. Addertje onder het gras: een béétje handigheid en technische kennis is wel vereist.