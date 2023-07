India schiet karretje de ruimte in voor unieke missie op zuidpool van de maan

De missie, Chandrayaan-3, wordt vooral gezien als een signaal aan de buitenwereld dat India de kennis en de technologie in huis heeft om mee te doen aan de nieuwe ruimtewedloop. De laatste jaren ging de aandacht vooral naar commerciële startups als SpaceX, maar de raketten, vrachtcapsules en bemande ruimtevaarttuigen van Elon Musks bedrijf komen tot nu toe niet verder dan een baan om de aarde.

Als alles verloopt volgens plan brengt een LVM3-raket de Chandrayaan eerst in een baan om de aarde. Van daaruit maakt India gebruik van de zwaartekracht van de aarde om de lander en de lunar rover van samen 3.900 kilo een slinger naar de maan te geven. De landing op het maanoppervlak is voorzien voor 23 augustus. Daar moet het karretje zeker twee weken metingen verrichten.

Water in de bodem

Als landingsplek is gekozen voor de zuidpool van de maan. Daar is nog nooit een sonde geland. Het gebied heeft grote belangstelling van ruimtevaartdiensten als de NASA, maar ook van particuliere ruimtevaartbedrijven omdat er water in de bodem zit. Dat maakt de zuidpool tot de aantrekkelijkste locatie voor een toekomstige bemande maanbasis.

Chandrayaan-3 is de eerste grote missie van de Indian Space Research Organisation (ISRO), de Indiase tegenhanger van de NASA, sinds premier Narendra Modi in 2018 aankondigde dat zijn regering de investeringen in de ruimtevaart ging opschroeven. Het land lonkt vooral naar particuliere klanten die naar wegen zoeken om goedkoop satellieten in de ruimte te brengen. De kosten voor de Chandrayaan-3 zijn onder de 75 miljoen dollar (bijna 67 miljoen euro) gebleven.

De sonde en het maankarretje vertrokken vanaf een lanceerplatform bij Satish Dhawan Space Centre in Andhra Pradesh, een deelstaat in het zuiden. Niets wordt aan het toeval overgelaten: de Indiase televisie toonde eerder deze week beelden van wetenschappers die met een model van de Chandrayaan-3 naar een tempel gingen om een goede afloop af te smeken.