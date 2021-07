In Zweden zijn er opeens minder mensen met chlamydia

Het was al een tijdje bekend dat de maatregelen die in het leven geroepen zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken, ook andere veelvoorkomende virussen de pas afgesneden hebben. Het handen wassen, ontsmetten en afstand houden zorgden ervoor dat virussen tijdens de pandemie de grootste moeite hebben gehad een gastheercel te infecteren.

Maar in Zweden hebben de covidrestricties tevens de omloop van geslachtsziektes beperkt. Folkhälsomyndigheten, het Zweedse Sciensano, rapporteerde dat het aantal chlamydiabesmettingen met 20 procent is gedaald, van ruim 16.000 gevallen in de eerste helft van 2020 tot nog maar 13.000 gevallen binnen datzelfde tijdsbestek dit jaar.

Volgens seksuoloog en medisch wetenschapper Birgitta Hulter is het zo klaar als een klontje: de pandemie heeft ons seksleven veranderd en beknot. Tegen de krant Dagens Nyheter beredeneerde ze dat “chlamydia vaak wordt verspreid bij tijdelijke contacten” en de “mogelijkheid voor deze ontmoetingen zijn zeer beperkt geweest” door de vroege sluitingstijden van cafés en de afgelasting van concerten en festivals.

“We hebben amper kunnen uitgaan en een biertje drinken.” Vorig jaar moesten we volgens de seksuologe nog wennen aan het afstand houden. Inmiddels hebben we de anderhalvemetersamenleving goed onder de knie en blijken meer mensen zich verre te houden van de ineens levensbedreigende onenightstand.

Hulter denkt bovendien dat de bewustwording over de besmettelijkheid van Covid-19 ons ook bewuster heeft gemaakt over andersoortige infecties. “Doorgaans zien we niet in elke nieuwe partner een besmettingsrisico”, zegt ze, maar in een samenleving waarin ons is aangeleerd dat in elke nieuwe ontmoeting gevaar schuilt, zullen we ook een zekere huiverigheid hebben meegenomen naar bed.

Condooms

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de daling in chlamydiastatistieken correspondeert met een daadwerkelijke daling in besmettingen. De klinieken van Riksförbundet för Sexuell Upplysning, de rijksorganisatie voor seksuele voorlichting, meldden een flinke terugloop in het aantal bezoekers. Minder mensen hebben zich in 2020 laten testen op soa’s dan in het voorgaande jaar. Bezoeken minder Zweden een kliniek omdat ze minder geslachtsverkeer hebben, of omdat veel van hen thuisblijven vanwege het besmettingsgevaar en de smeekbedes van de overheid om alle reisbewegingen tot een minimum te beperken?

Mogelijk is de Zweedse bevolking zichzelf gewoon beter gaan beschermen. Diezelfde rijksorganisatie voor seksuele voorlichting meldt een toename van bijna 20 procent in de verkoop van condooms. De andere mogelijkheid is dat duizenden Zweden de ‘summer of love’ zijn ingegaan met niet-gediagnosticeerde geslachtsziekten.