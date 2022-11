In Zweden krijgt een enorm deeltjeskanon vorm, dat het mogelijk maakt diep in voorwerpen en materialen te kijken

In Zweden is een reusachtige ‘neutronen-microscoop’ in aanbouw. Het Europese miljardenproject biedt ongekende mogelijkheden om materialen te bestuderen of om onderzoek naar geneesmiddelen te doen.

‘Kijk, daar in de verte kun je de monoliet nog net zien.’ Pascale Deen, onderzoeker bij de European Spallation Source (ESS) in het Zuid-Zweedse Lund, wijst naar een 8 meter hoge betonnen kolos van 6.000 ton – bijna even zwaar als de Eiffeltoren. Hij staat aan de overzijde van een gigantische hal, grotendeels verscholen achter blauw geschilderde en genummerde betonblokken die als legosteentjes op elkaar worden gestapeld om straks nóg meer bescherming te bieden tegen radioactieve straling. Binnen in de monoliet zit 3 ton diepgekoeld wolfraam verstopt, en als ESS over een paar jaar in bedrijf is, vormt dat zware metaal de bron van allesdoordringende neutronen.

In een aangrenzende hal, eveneens 30 meter hoog en zo’n 100 meter lang, moeten de vijftien kolossale instrumenten komen te staan waarin die neutronen worden gebruikt voor onderzoek aan allerlei materialen. Een daarvan is de spectrometer waar Deen teamleider van is. De instrumentenhal oogt nog als het overmaatse magazijn van een wasmachinehandel: overal staan kubusvormige witte betonblokken die gemonteerd gaan worden rond de vacuümbuizen waar de neutronen doorheen vliegen. ‘De betonindustrie is heel blij met ons,’ zegt Deen.

Het hypermoderne kantoorgebouw van ESS is al wel klaar. In de Ernest Rutherford-kamer (alle vergaderruimtes zijn genoemd naar beroemde natuurkundigen) geeft ESS-directeur Helmut Schober een minicollege neutronenonderzoek. ‘We willen niet alleen meer weten over deze ongeladen kerndeeltjes zélf’, zegt de boomlange theoretisch fysicus, ‘er zijn vooral ook veel praktische toepassingen.’ Hier in Lund kunnen Europese wetenschappers vanaf 2025 terecht voor het bestuderen van materialen voor batterijen, zonnepanelen en geheugenchips; voor onderzoek naar virussen, vaccins en geneesmiddelen, en voor precisiemetingen aan archeologische vondsten of fossielen.

Binnenin kijken

De buitenkant van een voorwerp kun je in detail bestuderen met een gevoelige microscoop. Maar om binnenin te kijken heb je andere methoden nodig. Je kunt daar energierijke röntgenstraling voor gebruiken, zoals dat onder andere gebeurt bij de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in het Franse Grenoble – daar werd afgelopen zomer nog een gefossiliseerd hart ontdekt in een 380 miljoen jaar oude versteende vis. Maar wil je atoomkernen onderscheiden en onderzoek doen aan lichte elementen zoals lithium (belangrijk in batterijen), dan moet je je materiaal bekogelen met neutronen.

Bij de ESS in Lund ­worden de neutronen straks gewonnen uit een 8 meter hoge ­betonnen kolos van 6.000 ton. In een andere hal komen vijftien kolossale instrumenten waarin die neutronen worden ­gebruikt. Beeld Julian Slagman

Neutronen komen vrij bij de splijting van uranium, en bij het Institut Laue-Langevin (ILL), eveneens in Grenoble, worden ze dan ook in een kernreactor geproduceerd. Dat gebeurt trouwens ook bij het Reactor Instituut Delft, waar hetzelfde onderzoek op wat kleinere schaal plaatsvindt. Maar kernreactoren brengen allerlei risico’s met zich mee en er is bovendien een grens aan het aantal neutronen dat beschikbaar komt. ESS werkt daarom volgens een ander principe, spallatie geheten, dat ook elders op de wereld al wordt toegepast: beschiet een zwaar metaal (in dit geval wolfraam) met energierijke waterstofkernen, en je slaat er vanzelf neutronen uit los.

Die waterstofkernen (positief geladen protonen) moeten dan wel bijna even snel bewegen als het licht: 300.000 kilometer per seconde. Vandaar dat er bij ESS een complete, 600 meter lange deeltjesversneller is gebouwd – opnieuw afgeschermd door beton en half begraven onder een metershoge ‘dijk’.

‘Als je buiten een banaan eet, loop je daar meer radioactieve straling van op dan van de versneller’, zegt versnellerfysicus Mamad Eshraqi. In de ondergrondse tunnel geeft hij enthousiast tekst en uitleg bij de onafzienbare hoeveelheid meet- en regelinstrumenten en hightechapparatuur, allemaal bestemd om veertien keer per seconde een kort pulsje (nog geen 3 milliseconde) van energierijke protonen te creëren.

Supergeleidende ‘cryo-modules’

2.000 kilometer aan kabels, een paar ton vloeibaar helium om de 150 supergeleidende ‘cryo-modules’ af te koelen tot 2 graden boven het absolute nulpunt, honderden rekken met computers – het is alsof je door de ingewanden van een buitenaards ruimteschip uit een Star Wars-film loopt. Technici rijden op elektrische stepjes en fietsen van het ene uiteinde van de tunnel naar het andere; in aangrenzende cleanrooms worden nieuw binnengekomen onderdelen uitgebreid getest.

Beeld Julian Slagman

Het stroomverbruik van ESS bedraagt straks een kleine 300 gigawattuur per jaar, evenveel als van een compleet dorp. Persvoorlichter Julia Öberg haast zich om te melden dat de hele installatie op groene stroom draait en dat de overtollige warmte die in de apparatuur vrijkomt direct aan het stadsverwarmingsnet van Lund wordt geleverd. Het gaat om 20 à 25 megawatt – genoeg voor zo’n twintigduizend huishoudens. ‘Wij zijn de eerste volledig duurzame grote onderzoeksfaciliteit ter wereld’, zegt ze. Natuurlijk komt er bij de productie van 70.000 kubieke meter beton veel CO 2 vrij, maar volgens Öberg zou toekomstig onderzoek bij ESS best eens kunnen leiden tot een schoner productieproces.

Ondanks vertraging door de coronapandemie hoopt directeur Schober dat de protonenversneller in 2024 in bedrijf is. Een jaar later zijn dan de eerste wetenschappelijke metingen mogelijk en in 2027 moet de Europese ‘neutronen-microscoop’ echt operationeel zijn. De hele ontwikkel- en bouwfase heeft dan een slordige 2 miljard euro gekost, grotendeels opgehoest door de dertien lidstaten, waaronder ‘gastlanden’ Zweden en Denemarken (in Kopenhagen komt het data- en softwarecentrum van ESS).

Beeld Julian Slagman

Boven op de dijk die over de versnellertunnel is aangelegd wijst Mamad Eshraqi naar kunstmatige heuvels in de omgeving – een oorspronkelijk agrarisch landschap ten noordoosten van Lund. ‘Bij de bouw is bijna een half miljoen kubieke meter grond verplaatst’, zegt hij. ‘Het was hier een tijd lang de grootste archeologische opgravingsplaats van heel Zweden. Er zijn niet alleen duizenden jaren oude sieraden gevonden, maar ook prehistorische graankorrels. Die hebben we natuurlijk meteen met neutronen bestudeerd, bij een collega-instituut. Daaruit bleek dat ze gemout waren, dus lang geleden werd hier al bier gebrouwen.’

Het is zomaar een voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is wanneer je een neutronenbril opzet om precisiemetingen te verrichten aan het inwendige van voorwerpen en materialen. Volgens Plomp zijn er wereldwijd lange wachttijden voor onderzoekers. Naast vergelijkbare installaties in de Verenigde Staten en Japan is er dan ook grote behoefte aan de nieuwe Europese neutronenbron, zegt Schober. ‘Zonder dit soort onderzoeksfaciliteiten zouden veel technologische ontwikkelingen op het gebied van onder andere zonnecellen, geneesmiddelen en quantumcomputers ondenkbaar zijn. En als ruimtevaartorganisatie Esa begin jaren dertig samen met Nasa bodemmonsters van Mars naar de aarde haalt, weet ik wel zeker dat die ook hier bestudeerd gaan worden.’