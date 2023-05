In Noorwegen is de toekomst van de elektrische auto al gearriveerd: ‘We zien het als een kans’

Ongeveer 80 procent van de nieuwe auto’s die in Noorwegen worden verkocht, zijn elektrisch. Daardoor is de lucht schoner en zijn de straten stiller. Maar niet alle problemen zijn van de baan.

Zo’n 180 kilometer ten zuiden van Oslo, langs een snelweg met dennen- en berkenbomen, biedt een glimmend tankstation een glimp van een toekomst waarin elektrische voertuigen de dienst uitmaken. Er zijn veel meer opladers dan benzinepompen in het servicestation van Circle K, een uit Texas afkomstige winkelketen. Tijdens de zomerweekenden, wanneer de inwoners van Oslo naar hun plattelandshuisjes vluchten, begint de rij mensen die hun voertuig willen opladen soms al aan de oprit.

Marit Bergsland, die in de winkel werkt, heeft moeten leren hoe ze gefrustreerde klanten kan helpen bij het aansluiten van de opladers. Dit doet ze naast haar gewone taken, zoals hamburgers bakken en aankopen van zoute drop afrekenen. “Soms moeten we ze een koffie geven om te kalmeren”, zegt ze.

Guro Stordal (rechts) helpt een klant bij een Circle K-oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Beeld DAVID B. TORCH / NYT

Geen verschrikkelijke gevolgen

Vorig jaar was 80 procent van de nieuwe auto’s in Noorwegen elektrisch; het land bevindt zich in de voorhoede van de verschuiving van brandstof naar batterijen. Op die manier is Noorwegen een soort observatorium geworden die kan helpen te bepalen wat de revolutie van de elektrische auto kan betekenen voor het milieu, werknemers en het leven in het algemeen. Het land zal de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2025 volledig stopzetten.

Het Noorse voorbeeld suggereert dat elektrische voertuigen voordelen bieden zonder de verschrikkelijke gevolgen die sommige critici voorspellen. Natuurlijk zijn er problemen, zoals onbetrouwbare opladers en lange wachttijden tijdens periodes van grote vraag. Autohandelaars en winkeliers hebben zich moeten aanpassen. De omschakeling heeft ook de auto-industrie gereorganiseerd; Tesla is het best verkochte merk, gevestigde autofabrikanten als Renault en Fiat zijn gemarginaliseerd.

Maar de lucht in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, is meetbaar schoner. De stad is ook stiller nu luidruchtigere benzine- en dieselvoertuigen worden afgedankt. De uitstoot van broeikasgassen in Oslo is sinds 2009 met 30 procent gedaald en er is geen massale werkloosheid onder werknemers van tankstations gekomen, noch is het elektriciteitsnet ingestort.

Sommige wetgevers en bedrijfsleiders schilderen de strijd tegen klimaatverandering af als een gevecht waarin grimmige offers moeten worden gebracht. “Met elektrische voertuigen is dat niet zo”, zegt Christina Bu, secretaris-generaal van de Noorse Vereniging voor Elektrische Voertuigen, die eigenaars vertegenwoordigt. “Mensen omarmen het eigenlijk.”

Noorwegen begon elektrische voertuigen te promoten in de jaren 1990 om Think te steunen, een startup voor elektrische voertuigen van eigen bodem die enkele jaren in handen was van Ford Motor. Door accu’s aangedreven voertuigen werden vrijgesteld van btw en importbelastingen en van tolheffing op snelwegen.

De overheid subsidieerde ook de bouw van snellaadstations, cruciaal in een land zo groot als Californië met slechts 5,5 miljoen inwoners. De combinatie van stimulansen en alomtegenwoordig opladen “nam alle wrijvingsfactoren weg”, aldus Jim Rowan, de CEO van Volvo Cars, gevestigd in buurland Zweden.

Mensen wandelen en fietsen langs de Oslo Fjord in Noorwegen, even ten zuiden van de stad. Beeld DAVID B. TORCH / NYT

Door dit beleid loopt Noorwegen meer dan tien jaar voor op de Verenigde Staten. De regering Biden streeft ernaar dat 50 procent van de nieuw verkochte voertuigen elektrisch is in 2030, een mijlpaal die Noorwegen al in 2019 heeft gehaald.

Hypocrisie

Een paar meter van een zesbaans snelweg die de waterkant van Oslo omzoomt, steken metalen buizen uit het dak van een geprefabriceerde loods. Het gebouw meet de vervuiling die het voorbijrazende verkeer produceert, op een steenworp afstand van een fietspad en een jachthaven.

De uitstoot van stikstofoxiden, bijproducten van benzine en diesel die smog, astma en andere kwalen veroorzaken, is sterk gedaald door de toename van het aantal elektrische voertuigen. “We staan op het punt het stikstofoxideprobleem op te lossen”, zegt Tobias Wolf, hoofdingenieur luchtkwaliteit van Oslo.

Maar er is nog een ander probleem. De lucht in Oslo bevat ongezonde hoeveelheden microscopische deeltjes die deels ontstaan door het schuren van banden en asfalt. Elektrische voertuigen, die ongeveer een derde van de geregistreerde voertuigen in de stad uitmaken maar een groter aandeel hebben in het verkeer, kunnen dat probleem zelfs verergeren. “Ze zijn echt een stuk zwaarder dan auto’s met een verbrandingsmotor, en dat betekent dat ze meer slijtage veroorzaken”, aldus Wolf, die zich net als veel inwoners van Oslo het liefst per fiets verplaatst.

Een ander hardnekkig probleem: flatbewoners zeggen een plek vinden om hun auto aan te sluiten een uitdaging blijft. In de kelder van een restaurant in Oslo kwamen onlangs lokale wetgevers en bewoners bijeen om de kwestie te bespreken. Sirin Hellvin Stav, Oslo’s viceburgemeester voor milieu en vervoer, zei tijdens het evenement dat de stad meer openbare oplaadpunten wil installeren, maar ook het aantal auto’s met een derde wil verminderen. Dit om de straten veiliger te maken en ruimte vrij te maken voor wandelen en fietsen. “Het doel is om de uitstoot te verminderen, daarom zijn elektrische voertuigen zo belangrijk, maar ook om de stad beter leefbaar te maken”, zei Stav, lid van de Groene Partij, later in een interview.

Elektrische voertuigen maken deel uit van een breder plan van Oslo om de uitstoot van koolstofdioxide tegen 2030 tot bijna nul te herleiden. Reeds tegen het einde van het jaar zullen alle stadsbussen elektrisch zijn.

Oslo richt zich ook op de bouw, de bron van meer dan een kwart van haar broeikasgasemissies. Aannemers die op openbare projecten bieden, maken meer kans als ze apparatuur gebruiken die op elektriciteit of biobrandstoffen werkt.

Espen Hauge (links), die bouwprojecten in Oslo beheert, op een bouwplaats waar elektrisch aangedreven materieel wordt gebruikt. Beeld DAVID B. TORCH / NYT

Zo schept in een park in een volkswijk in Oslo een graafmachine aarde voor een siervijver, door een dikke kabel verbonden met een stroombron, die de elektrische motor aandrijft. Later haalt een elektrische kiepwagen de grond weg. Normaal gesproken zou de ploeg moeten stoppen met werken als de kinderen in een nabijgelegen kleuterschool een dutje doen; in Noorwegen slapen kinderen buiten, als het weer het toelaat. Maar de elektrische apparatuur is stil genoeg om door te kunnen werken.

Espen Hauge, die bouwprojecten van de stad beheert, zegt dat hij verrast was hoe snel aannemers dieselmachines door elektrisch materieel vervingen. “Bij sommige projecten waarvan we dachten dat het onmogelijk of heel moeilijk zou zijn om ze emissievrij uit te voeren, kregen we toch de aanbesteding voor emissievrije machines”, zegt hij.

Stav erkent echter ook de hypocrisie van het Noorse streven om broeikasgassen te verminderen, aangezien het land tegelijkertijd veel olie en gas produceert. De export van fossiele brandstoffen leverde vorig jaar meer dan 160 miljard euro op. “We exporteren die vervuiling”, aldus Stav, waarbij ze opmerkt dat haar partij heeft opgeroepen om de olie- en gasproductie tegen 2035 af te bouwen.

Maar de Noorse regering heeft zich niet teruggetrokken uit de olie- en gasproductie. “We hebben verschillende velden die worden geëxploiteerd of in ontwikkeling zijn en die Europa energiezekerheid bieden”, zegt Amund Vik, staatssecretaris van het Noorse ministerie van Olie en Energie, in een verklaring.

Nieuwe banen

Het Noorse elektriciteitsnet blijft goed presteren, zelfs met een grotere vraag naar elektriciteit. Het feit dat het land over veel waterkracht beschikt is een voordeel op dit gebied. Toch hebben elektrische voertuigen de vraag naar elektriciteit licht doen stijgen en de meeste eigenaars laden hun auto’s ‘s nachts op, wanneer de vraag lager is en de stroom goedkoper.

Elvia, dat elektriciteit levert aan Oslo en de omgeving ervan, heeft op sommige plaatsen nieuwe onderstations en transformatoren moeten installeren, zegt Anne Nysæther, de directeur van het bedrijf. Maar, zo zegt ze, “we hebben het net nog niet zien instorten”.

Ook de werkloosheid onder automonteurs is niet gestegen. Bij elektrische voertuigen hoeft men geen olie te verversen en ze vergen in het algemeen minder onderhoud dan benzineauto’s, maar ze gaan nog steeds kapot. En er zijn nog steeds genoeg benzineauto’s die nog jarenlang onderhoud nodig zullen hebben.

Sindre Dranberg, die sinds de jaren tachtig bij een Volkswagen-dealer in Oslo werkt. Beeld DAVID B. TORCH / NYT

Sindre Dranberg, die sinds de jaren tachtig bij een Volkswagen-verkoper in Oslo werkt, volgde een opleiding om accu’s van elektrische auto’s te onderhouden. Was het moeilijk om over te schakelen? “Nee”, zegt hij, terwijl hij defecte cellen in een Volkswagen e-Golf vervangt.

Elektrische voertuigen creëren daarnaast banen in andere sectoren. In Fredrikstad, zo’n 90 kilometer ten zuiden van Oslo, is een voormalige staalfabriek een recyclingcentrum voor batterijen geworden. Arbeiders, waaronder enkele die in de staalfabriek werkten, ontmantelen er nu batterijpakketten. Vervolgens versnippert een machine de pakketten om plastic, aluminium en koper te scheiden van de zwarte massa die erin zit en cruciale ingrediënten bevat zoals lithium, nikkel, kobalt, mangaan en grafiet.

De fabriek, eigendom van Hydrovolt, is de eerste van een hele rist die het bedrijf van plan is te bouwen in Europa en de Verenigde Staten. Tot nu toe valt er nog niet veel te recyclen, maar uiteindelijk zouden gerecycleerde batterijen de behoefte aan mijnbouw sterk kunnen verminderen. “Als we het actieve materiaal kunnen nemen dat al in het product zit en er nieuwe kunnen maken, dan creëren we een shortcut”, zegt Peter Qvarfordt, de CEO van Hydrovolt. Het bedrijf is een joint venture van de aluminiumproducent Norsk Hydro en Northvolt, een batterijfabrikant.

Tesla

Als er iemand is die zich zorgen moet maken over zijn baan, dan zijn het wel de autodealers. De bijna volledige verdwijning van benzine- en dieselvoertuigen uit de showrooms heeft de sector gereorganiseerd. De Moller Mobility Group is al lang de grootste autoverkoper van Noorwegen, met een omzet van 3,37 miljard euro vorig jaar en dealers in Zweden en de Baltische staten. Mollers vestiging in Oslo staat vol met elektrische Volkswagens zoals de ID.4 en de ID.Buzz. Er zijn slechts een paar auto’s met een verbrandingsmotor.

Toch verkoopt Tesla in Noorwegen veel beter dan Volkswagen. Het merk is goed voor 30 procent van de totale verkoop, Volkswagen en de merken Skoda en Audi maken 19 van de markt uit. Dit blijkt uit de gegevens van de Wegeninformatiecommissie. Ook de verkoop van elektrische auto’s van Chinese bedrijven als BYD en Xpeng groeit. Als dat patroon zich elders in Europa en in de Verenigde Staten herhaalt, zullen sommige gevestigde autofabrikanten misschien niet overleven.

Petter Hellman, de CEO van Moller Mobility, voorspelt dat de traditionele merken terrein zullen herwinnen omdat klanten ze vertrouwen en ze over uitgebreide servicenetwerken beschikken. “Maar het is duidelijk”, voegt hij eraan toe, “dat Tesla de sector heeft opgeschud.”

Petter Hellman, directeur van Moller Mobility, in een showroom in Oslo. Beeld DAVID B. TORCH / NYT

‘We zien het als een kans’

Circle K, die tankstations kocht die hadden toebehoord aan een Noorse oliemaatschappij in handen van de overheid, gebruikt het land om te leren hoe het bezitters van elektrische auto’s in de Verenigde Staten en Europa het best kan bedienen. De keten, nu eigendom van Alimentation Couche-Tard, een bedrijf uit de buurt van Montreal, heeft meer dan 9.000 winkels in Noord-Amerika.

Guro Stordal, een leidinggevende van Circle K, heeft de moeilijke taak om een laadinfrastructuur te ontwikkelen die werkt met tientallen automerken, elk met hun eigen software. Eigenaars van elektrische voertuigen brengen doorgaans meer tijd door bij Circle K omdat opladen langer duurt dan tanken. Dat is goed voor de voedselverkoop. Maar benzine blijft een belangrijke bron van inkomsten.

“We zien het als een kans”, zegt Hakon Stiksrud, Circle K’s hoofd van wereldwijde e-mobiliteit, over elektrische voertuigen. “Maar als we niet in staat zijn die kansen te grijpen, wordt het al snel een bedreiging.”