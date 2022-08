In 1952 werd de cheeta uitgestorven verklaard in India, nu keert hij terug

Als gevolg van de jacht en een verdwijnend leefgebied werd de cheeta in 1952 uitgestorven verklaard in India. De regering wil het dier terug en haalt ze daarom uit Afrika. In totaal moeten er deze maand twintig uit Zuid-Afrika en Namibië aankomen in het beschermde Kuno National Park. Het is de bedoeling dat er later meer volgen. Uiteindelijk moeten in verschillende gebieden gezonde populaties op eigen benen kunnen staan, maar het is nog de vraag of dit zal lukken.

De eerste cheeta’s die moeten verkassen, zijn in Zuid-Afrika gevangen met behulp van een verdovend pijltje, afgeschoten vanuit een helikopter, meldt de BBC. De katten zijn gechipt, gevaccineerd tegen verschillende kwalen en ingespoten met antibiotica. Ook is hun bloed is afgenomen voor DNA-onderzoek en zijn ze getest op ziekten. Het gaat om jonge maar volwassen dieren die voor zichzelf kunnen zorgen.

Onbekende omgeving

Hun vlucht naar Delhi staat volgende week gepland. Eenmaal aangekomen in het natuurgebied worden ze niet meteen losgelaten, maar verblijven ze enkele weken in een kamp om te wennen. Ze belanden immers in een nieuwe omgeving met andere planten en dieren dan op de Afrikaanse savanne, inclusief onbekende prooien, zoals het axishert en de Indische gazelle.

Wetenschappers hebben uitgebreid bestudeerd of het natuurgebied geschikt is voor de roofdieren, schrijft de Indiase regering in een verklaring. Toch is het niet gegarandeerd dat ze er goed zullen aarden. De cheeta’s uit Afrika zijn niet alleen opgegroeid in een andere omgeving, ze behoren tot een andere ondersoort dan de Aziatische cheeta die oorspronkelijk in India voorkwam.

Deze gravure uit 1876 toont een jachtexpeditie waarbij cheeta’s werden ingezet. Beeld Universal Images Group via Getty

Herintroductie van de Aziatische variant lijkt er niet in te zitten. Volgens een recente schatting lopen er nog maar twaalf rond, allemaal in Iran. Onderhandelingen met Iran om Aziatische jachtluipaarden naar India te halen, zijn decennia geleden al gestrand.

Inteelt

Niet elke natuurliefhebber is blij met het plan om ze dan maar uit Afrika te halen. Per natuurgebied is er slechts plek voor enkele tientallen cheeta’s, waarschijnlijk te weinig om inteelt te voorkomen, waardoor er aanhoudend met katten heen en weer moet worden gezeuld tussen parken. Niet bepaald het herstel van de natuurlijke situatie die de regering zegt te beogen, aldus The Indian Express in een analyse.

Critici vinden dat India zich beter kan richten op het redden van bedreigde natuur die het land nog wel heeft. Centraal in de discussie staan de bedreigde Aziatische leeuwen. Die komen alleen nog voor in de noordwestelijke deelstaat Gujarat. Om ze meer ruimte te geven en kwetsbaarheid voor infectieziektes te beperken, zou het goed zijn ze meer over India te verspreiden. Maar omdat Gujarat weigert afstand te doen van zijn leeuwen, heeft hun geplande overplaatsing naar onder meer Kuno National Park nooit plaatsgevonden, het park waar nu wel cheeta’s heen gaan.