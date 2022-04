Ik kijk naar een filmpje waarin een man zes babypapegaaien kust

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

In alle kranten staat larger than life dat mottige horloge van 350.000 euro, geroofd van de pols van een bouwpromotor. Stelen is niet flink, maar voor Robin Hood heb ik altijd sympathie gevoeld.

In Oekraïne zijn de straten bezaaid met lijken, maar wijsneuzen verdringen elkaar om dat tegen te spreken. Er is niet genoeg bloed, ze liggen te keurig. Volgens sommigen kun je een lichaam zien opveren in de achteruitkijkspiegel van een voorbijrijdende auto.

Frank Vandenbroucke, vindt iemand anders, doet de gruweldaden van Poetin in het niet verzinken. Van sociale media word je zelden vrolijk, maar de ene dag verbijsteren ze je meer dan de andere. Na de klimaatontkenners en de antivaxers, zijn we terechtgekomen in een derde golf van negatio­nisme die wereldwijd om zich heen grijpt. Zoiets doet mij de haren te berge rijzen. Ik behoor natuurlijk tot de ‘mainstream media’, gebrainwasht om van mensen schapen te maken.

Ooit paste de wereld mij als een soepel maatpak, nu voelt hij soms stroef als een middeleeuws harnas. Vanaf onze rotsachtige planeet stuurt NASA een nieuwe boodschap naar buitenaards leven. Dat deed het al eerder in de jaren 1970. De ruimtesonde Voyager nam toen aan boord een gouden plaat mee. Er stonden een blote man en een blote vrouw op, en allerlei geluiden, van het geknor van varkens tot muziek van The Beatles. De man stak zijn hand op want wij kwamen in vrede. De vrouw stond er een beetje bedremmeld bij te kijken, half aan de haard als zij nog zat in die dagen.

Vroeger popelde ik van ongeduld om met aliens kennis te maken. Nu voel ik bij de gedachte aan zo’n ontmoeting vooral schaamte. Wat gaan we hun vertellen, denk ik schamper, als wezens die het eigen nest verwoesten en elkaar de kop inslaan? Was ik een alien begiftigd met wijsheid, ik zou mij ervoor hoeden om op aarde neer te strijken. Maar wie zegt dat aliens wijs zijn? Misschien hebben ze een rotkarakter en komen ze om ons gepeld en ontdarmd op te slokken.

Soms ben ik bang om cynisch te worden en niet meer in liefde, maar alleen in bedrog te geloven. Soms stel ik mij vragen bij de slotsom van de wereld: wegen de mooie dingen nog wel op tegen de lelijke?

Als tegengif denk ik aan kinderen die in de sneeuw spelen, aan spinnende katten en wafels met poedersuiker. Aan honden die waken op het graf van hun gestorven baasje. Ik luister naar het Requiem van Mozart en soms zelfs naar The Sound of Music, met tinkelende stemmetjes die ik normaal ondraaglijk vind. Op Instagram kijk ik naar een filmpje waarin een man zes babypapegaaien kust. De papegaaitjes kussen enthousiast terug. Ik speel het drie keer af en ben niet de enige. Het heeft al 200.000 likes gekregen.

Het leven ontgoochelt soms als een Kinder Surprise, maar ik wil er koppig een cadeau in blijven zien.