Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Het is het soort zonnige avond waarop je moeilijk in je kot kan blijven, nu corona op weg is weer gewoon een biermerk of verzekering te worden. Ik zit met een kameraad op een terras in de stad en bestel via de QR-code die op ons tafeltje plakt. Never waste a good crisis: de pandemie was de perfecte dekmantel om de dienster blijvend te vervangen door een app. Ik ben er nog niet uit of ik dat handig vind of jammer.

Mijn maat kiest voor een Dark and Stormy; ik ga voor de Skinny Bitch omdat ik dat een leuke naam vind. “Het klinkt beter dan het smaakt”, mopper ik als ik van de cocktail geproefd heb.

Aan het tafeltje naast het onze zitten twee jonge vrouwen, een blonde en een die eerder donker is. De bleekste van de twee moet lachen. “Vodka, spuitwater, limoen en komkommer”, onthult ze en wijst naar mijn drankje. “Ideaal voor wie zat wil zijn zonder dik te worden.”

Ik voel mij betrapt, maar bedank haar voor de inkijk in de ziel van de Skinny Bitch. Zelf drinkt de blonde vrouw rosé en rookt ze sigaretten. De filter vertoont een patroon dat ik niet eerder heb gezien. Het doet mij denken aan de huid van een luipaard. Ik kan het ook niet helpen dat mijn gedachten mij soms ver wegvoeren van de Vrijdagmarkt.

De vrouwen verdiepen zich weer in datgene waarmee ze bezig waren: het keuren en wegvegen van mannen op de telefoon van de blonde. Aan de meeste verspillen ze niet veel woorden, een enkele keer hoor ik gebrom dat je als goedkeurend kunt opvatten. “Wat een rotkop heeft die!”, merkt de donkere op. Je wenst het niemand toe. Ook op deze boreling was wellicht ooit een moeder trots.

Mijn gedachten dwalen af naar Villa des Roses van Willem Elsschot, de roman die ik momenteel aan het lezen ben. Daarin lokt de zelfzuchtige Grünewald de jonge weduwe Louise in zijn bed zonder met haar te willen trouwen. Rond 1910 was dat een schande, maar de tijden zijn veranderd. Een kennis van mij dankte onlangs haar friend with benefits af omdat hij ontbijt voor haar had gemaakt. Dat vond zij beklemmend, na drie maanden vrijblijvende seks.

De zon zakt weg achter de daken. Achter mij hoor ik iemand zeggen dat zij online altijd schoenen bestelt in drie maten. Ze houdt dan het best passende paar en stuurt de rest gratis terug. De vrouwen naast ons eten schijfjes salami terwijl ze gezellig doorgaan met tinderen, als hedendaagse versie van ganzenbord of mens-erger-je-niet.

De blonde vraagt of zij even mag passeren om het toilet te bezoeken. Haar telefoon blijft onbeheerd op het tafeltje achter. De app staat nog open. Een jongeman staart nietsvermoedend naar de lucht, klaar om voor de leeuwen gegooid te worden. In zijn armen houdt hij geen gevangen vis, wat naar verluidt ook een afknapper is.