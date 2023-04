‘Ik denk dat hij geld ruikt’: Elon Musk maakt bocht van 180 graden over artificiële intelligentie en begint eigen bedrijf

Amper enkele weken geleden ondertekende Elon Musk een brief die opriep om de pauzeknop in te duwen in het onderzoek naar kunstmatige intelligentie (AI), nu richt hij zelf een AI-bedrijf op. X.AI wil de concurrentie aangaan met OpenAI en techreuzen Google en Microsoft. ‘Musk is een volbloed verkoper, die kan wel wat doen bewegen binnen de sector’, zegt computerwetenschapper Jeroen Baert.

Waarom besluit Musk om nu toch te investeren in AI?

“Elon Musk springt op de kar omdat veel mensen voorspellen dat die technologie heel belangrijk wordt de komende jaren. De businessman en investeerder in hem zal ook wel geld ruiken. Musk heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook een app wil ontwikkelen met meerdere toepassingen, zoals WeChat in China. Die app gebruiken ze in China om te chatten, om te daten, om te betalen. Er komt heel wat AI bij kijken om zo’n app vlot en universeel te laten draaien. Ik denk dat Musk zijn eigen AI-model wil ontwikkelen, zodat hij met de parameters kan spelen. De aankoop van Twitter maakt misschien ook deel uit van dat plan. Hij kan nu alle data van dat platform gebruiken om zijn nieuwe model te trainen.”

Wat kan Musk betekenen voor de sector van artificiële intelligentie?

“Musk heeft een profiel dat in de gaten wordt gehouden. Hij heeft een schare fans achter zich die alles wat hij maakt kopen en goed vinden, ondanks misstappen. Die supporters steunen hem door dik en dun beschouwen hem als visionair, een soort Tony Stark-achtige figuur (de superheld uit de ‘Iron Man’-reeks, MC). En ook al is Elon Musk niet de eerste die een AI-bedrijf opricht, als hij dat doet worden de spotlights erop gericht. De technologie van zijn Neuralink-bedrijf dat hersenimplantaten maakt, is ook niet nieuw. In de jaren 80 gaven we apen al hersenimplantaten om die signalen uit te lezen, maar dankzij Musk is dat plots weer hip. Musk is een volbloed verkoper, die kan wel wat doen bewegen binnen de sector.”

Heeft X.AI een kans op slagen?

“Dat hangt vooral af van hoeveel talent hij kan aantrekken en op welke manier hij de technologie zal inzetten. Ik denk dat Musk veel krediet heeft verspeeld bij potentiële werknemers door de manier waarop hij Twitter leidt. Bovendien staat hij niet enkel aan het hoofd van Twitter, maar ook van Tesla, Space X en nu X.AI. Je kan je beginnen afvragen: hoe goed kan Musk delegeren? Want je kan geen vier topbedrijven tegelijk in goede banen leiden.

“Er is ook nog niet veel bekend over X.AI. We hebben een naam en we weten dat hij heel veel grafische kaarten heeft gekocht, want die heb je nodig om zo’n AI-model te trainen. Het is een wedloop tussen de grote techbedrijven om nieuwe AI-toepassingen uit te brengen, maar er is een hele waaier aan mogelijkheden. Als je een heel specifieke technologie op de markt brengt die door een bepaalde bedrijfstak kan worden gebruikt, valt er ongetwijfeld nog geld te rapen.”

Wie zijn de voornaamste concurrenten?

“Elk groot techbedrijf is al jaren bezig met een AI-divisie. Door de release van ChatGPT voelen ze zich gedwongen om te bewijzen dat zij zich ook voor AI inspannen. Facebook zegt: ‘Wij hebben een AI-team’, Google is nu zijn slimme assistent Bard aan het uitrollen. Die was eigenlijk nog niet klaar, maar Google wil niet achterlopen op de concurrentie. Ze voelen zich opgejaagd, omdat een relatief klein bedrijf, OpenAI, de techreuzen in snelheid heeft gepakt.”

Musk zat in het bestuur van OpenAI, maar is daar een paar jaar geleden uitgestapt. Waarom deed hij dat?

“Hij beweert nu dat hij bezorgd was om AI-veiligheid, maar volgens mij was het voornamelijk een geld- en concurrentiekwestie. Oorspronkelijk was OpenAI bedoeld als een non-profit, die al zijn technologie zou vrijgeven. Dat idee is door de jaren heen geëvolueerd in een bedrijf dat winst wil maken. Ze geven hun software dus niet vrij. De broncode van GPT-4 is niet publiekelijk beschikbaar. Ik denk dat Musk daar initieel vertrokken is omdat het geen winstmakend bedrijf was en nu op zijn tenen getrapt is omdat OpenAI wel een succesvolle onderneming werd.”