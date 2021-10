Ik ben verkouden, maar hoe weet ik of ik corona heb?

De meest voorkomende vorm van corona is de milde. Sommige mensen hebben nergens last van. Anderen hebben een paar dagen ‘lichte koorts’ of ‘een verkoudheidje, zoals iedereen weleens heeft’. Een droge hoest, eventueel wat koorts: dat zijn bij milde gevallen de meest gehoorde symptomen.

Zeker nu de meerderheid van de bevolking dubbel gevaccineerd is, zijn de kansen op zware symptomen sterk geslonken. Al is dat risico natuurlijk niet helemaal verdwenen. Bij de ernstigere gevallen verhevigen die klachten en komt er benauwdheid bij. ‘Alsof ik mijn longen niet helemaal kan vullen’, zei een patiënt vorig jaar tegen de Nederlandse krant NRC. Ook gehoorde ernstigere klachten: een droge hoest, druk tussen de schouderbladen en druk op de ogen.

Een andere patiënte vertelde dan weer dat ze zich moe voelde en in de wachtkamer van de dokter ‘alleen maar met mijn ogen dicht voorover kon buigen’.

Beeld ANP Graphics

Palet

‘Ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld’, zegt de NRC-patiënt. ‘Ik moest huilen van de pijn’, aldus een 55-jarige Chinese patiënt. Maar aan de andere kant van het spectrum: ‘Ik voel me totaal niet ziek’. Ziedaar het palet van mogelijkheden dat het nieuwe virus in huis heeft.

Dat maakt het meteen ook lastig de ziekte te herkennen.

Volgens een inventarisatie door de Wereldgezondheidsorganisatie, van 55.924 patiënten in China, zijn de meest voorkomende symptomen koorts (88 procent) en droge hoest (68 procent) gevolgd door vermoeidheid (38 procent), slijm ophoesten (33 procent) en benauwdheid (19 procent). Zo’n 1 op de 7 patiënten klaagt over keel-, hoofd- en spierpijn; 1 op de 20 wordt misselijk of heeft een verstopte neus. Nog zeldzamer zijn diarree (4 procent) en het ophoesten van bloed (1 procent).

De ziekte is ‘onmogelijk’ te onderscheiden van verkoudheid of griep, zegt arts-microbioloog Bram Diederen van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. ‘Wat we zien, is dat de overgrote meerderheid van de mensen die het heeft gewoon een snotneus, hoesten en waterige oogjes heeft, en een minderheid heeft griep: koorts, malaise, soms diarree erbij. Er bestaat niet zoiets als covidklachten. Je kunt niet aan de buitenkant zien: dit is er weer eentje.’

Ik heb symptomen van het coronavirus. Wat nu?

Bel naar je huisarts en leg uit welke symptomen zijn opgedoken. Die zal achterhalen of je thuis kan uitzieken of andere zorgen nodig hebt.