‘Ik ben door mijn man van het balkon geduwd’, waren haar eerste woorden: een anesthesist over de patiënt die zijn leven door elkaar schudde

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: anesthesist Rob Slappendel.

‘Ze kwam om een uur of tien ’s avonds binnen op de spoedafdeling, buiten bewustzijn, onder het bloed, haar gezicht verwoest en botbreuken in haar hele lichaam. Een zelfmoordpoging, zeiden de ambulanciers, ze was van de achtste verdieping van een flat naar beneden gesprongen. Haar man bevestigde dat verhaal. Razendsnel werd ze naar de operatiekamer gebracht, waar een uitgebreid team klaarstond om haar leven te redden.

“Ik zat in het tweede jaar van mijn anesthesie­opleiding, maar mocht al zelfstandig dienst draaien en zo hield ik haar die hele nacht op de operatietafel in de gaten terwijl de chirurgen aan één stuk door werkten. De algemeen chirurg, de vaat­chirurg, de plastisch chirurg, de nko-arts, de neurochirurg, de kaakchirurg, ik heb nog nooit zoveel artsen zien komen en gaan. Halverwege de nacht begon ik me af te vragen wat al die inspanningen voor zin hadden. Hier lag een jonge vrouw die dood wilde en wij waren uit alle macht bezig om de opgelopen schade te repareren. Wat nutteloos om daar zoveel energie aan te besteden. Om acht uur ’s morgens werd ik afgelost, de chirurgen waren nog lang niet klaar.

“Toen ik om zes uur ’s avonds aan een nieuwe dienst begon, waren ze nog altijd bezig. Ik begon me te realiseren dat zo’n langdurige narcose risico’s met zich mee kon brengen en besprak mijn twijfels met mijn supervisor. Die kwam kijken en besloot dat de grens was bereikt: 24 uur nadat we waren begonnen, werd de operatie stopgezet. Ik bracht haar naar intensieve zorg en hield haar de dagen erna in de gaten. Ze werd beademd, maar ze had de narcose goed doorstaan. Daarna verdween ze uit mijn gedachten.

“Totdat ik twee maanden later stage ging lopen op intensieve zorg. Ik nam de dossiers van alle patiënten door en kwam opeens mijn eigen narcose­verslag tegen. Het zat in het dossier van die jonge vrouw, ze lag er nóg. Ze had zware complicaties opgelopen, een aantal ernstige infecties doorstaan, ze werd nog altijd beademd en was buiten bewustzijn. Wat een tijdverspilling allemaal, dacht ik.

“Na een paar maanden ging het langzaam beter met haar, ze kon van de beademing af. Goed nieuws, dachten we, maar nadat we haar man op de hoogte hadden gebracht, merkten we dat hij opeens minder vaak op bezoek kwam. Op de dag dat we het beademingsbuisje uit haar keel haalden, was ze snel helder. Voor het eerst in maanden konden we met haar praten en haar eerste woorden overrompelden ons compleet. Ze zei: ‘Ik ben door mijn man van het balkon geduwd.’

“We waren verbijsterd. Al die maanden waren we in de veronderstelling geweest dat ze een zelfmoordpoging had gedaan. Vanuit haar bed heeft ze aangifte gedaan, politieagenten kwamen naar het ziekenhuis om haar verhaal te noteren. Haar echtgenoot werd opgepakt en gaf de poging tot moord vrij snel toe.

“Ik heb me diep geschaamd voor alle negatieve gevoelens die ik over haar heb gehad. Vanaf de nacht van de operatie tot het moment dat ze van de beademing af kon had ik me afgevraagd wat voor nut haar behandeling eigenlijk had. Wat een misplaatste opvatting was dat. Vanaf dat moment is mijn inzet voor patiënten compleet veranderd. Leeftijd, geslacht, beroep of voorgeschiedenis, of het nu om moord gaat of zelfmoord, ik realiseer me sindsdien dat iedereen hulp verdient. De onverwachte wending rond deze jonge vrouw heeft niet alleen de uitoefening van mijn vak veranderd, maar ook mijn kijk op het leven. Ik verdiep me nu veel meer in de achtergrond van mensen, in wat hen werkelijk beweegt.”

De getuigenissen in deze reeks komen uit het boek Die ene patiënt van VK-journaliste Ellen de Visser, Ambo/Anthos, 192 p., 15,95 euro.