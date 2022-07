‘Iets’ heeft sporen achtergelaten op de bodem van de diepzee, maar onderzoekers weten niet wat

Gezien de kleine hoopjes sediment om de gaten heen lijken ze te zijn uitgegraven door ‘iets’, schrijft NOAA, een Amerikaans instituut dat oceanen onderzoekt. Het is niet voor het eerst dat wetenschappers iets dergelijks aantreffen: vergelijkbare reeksen van gaatjes in de diepzee werden al in 2004 gevonden. Van de makers is nooit een spoor gevonden, ook dit keer niet. Het tekent hoeveel nog onduidelijk is over het leven in de diepzee.

On Saturday's #Okeanos dive, we saw several sublinear sets of holes in the seafloor. The origin of the holes has scientists stumped. The holes look human made, but the little piles of sediment around them suggest they were excavated by...something.



What's YOUR hypothesis? pic.twitter.com/iGezxV9TK8 — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) 25 juli 2022

Precies vanwege al die vraagtekens stuurden wetenschappers van NOAA dit jaar een onbemande onderzeeër de diepte in. Daarmee troffen ze vorige week zaterdag de eerste gaatjes aan ten noorden van de Azoren, op ruim 2,5 kilometer diepte. Donderdag zagen ze bijna 500 kilometer verderop opnieuw gaatjes, op meer dan een kilometer diepte. Het lijkt haast alsof mensen de zeebodem hebben geperforeerd, zo strak is het patroon, merkt NOAA op. Met de onderzeeër zijn monsters genomen van het sediment.

Waarschijnlijk zijn de gaten ofwel gegraven door dieren die op de bodem leven, ofwel door organismen in de bodem die bijvoorbeeld lichaamsdelen omhoog steken om zich te voeden, schreven marien biologen begin dit jaar. In het vakblad Frontiers in Marine Science beschrijven ze dat de gaten langwerpig en enkele centimeters lang zijn. Ze vormen rechte of licht gebogen rijen die in sommige gevallen meters lang zijn. Onbekend is of ze met elkaar verbonden zijn door een tunnel.

Duidelijk is in elk geval dat ‘iets’ al veel langer gaten in de zeebodem maakt. Er zitten gefossiliseerde gaatjes in versteende stukken versteende diepzeebodem van honderden miljoenen jaren oud. Die kunnen allerlei patronen vormen: kronkelend, zich vertakkend of in de vorm van vijfhoekige honingraatstructuren.

Die honingraten werden al in 1976 op de zeebodem gevonden. Onderzoekers troffen ze aan op de oostflank van de Mid-Atlantische Rug, het meer dan tienduizend kilometer lange onderzeese gebergte op de grens tussen twee uit elkaar drijvende tektonische platen. Deze gaatjes zijn onderling verbonden met tunneltjes.

Maar ook in dit geval blijft het gissen waar ze vandaan komen. Ze kunnen zijn uitgegraven door een diertje, maar het kunnen ook overblijfselen zijn van een spons die in de bodem groeit, schreef een internationale groep onderzoekers in 2009 na een uitgebreide analyse. Zelfs genetisch onderzoek leverde geen antwoorden op. Een fascinerend detail waar wél duidelijkheid over kwam: deze gaatjes hebben een lipje dat zo is gevormd dat er door waterbewegingen constant vers zeewater door de tunneltjes wordt gepompt, en dus misschien ook vers voedsel.