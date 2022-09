‘Iemands levensstijl speelt een grotere rol dan zijn aanleg’: niet te missen stukken over alzheimer

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. De ziekte treft vele mensen en is de meest voorkomende vorm van dementie. Toch kent deze hersenziekte nog veel geheimen, voor wetenschappers, patiënten én voor wie er in zijn omgeving mee geconfronteerd wordt.

Tien vragen over alzheimer: ‘Iemands levensstijl speelt een grotere rol dan zijn aanleg’

Kenners voorspellen dat het aantal mensen met alzheimer in de toekomst explosief zal stijgen. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over de ziekte. Wie loopt risico op alzheimer? Is het mogelijk om te genezen? Kan ik een gesprek voeren met een alzheimerpatiënt? Enkele alzheimerexperts werpen hun licht op tien vragen over de ziekte.

Lees het volledige artikel.

Beeld Getty Images

Moet ik mijn verwarde moeder wijzen op haar beginnende dementie, of is het net beter om te zwijgen?



Ouderen met dementie hebben vaak moeite om hun omgeving te begrijpen, ze vergeten soms waar ze zijn of wie ze tegenover hen hebben zitten. Heb je als naaste de plicht om ze daarop te wijzen, of kan je beter geen paniek zaaien? “Er zijn ontzettend veel mantelzorgers die hiermee worstelen. Maar onthoud: elke oudere heeft een eigen levensgeschiedenis en een eigen persoonlijkheid, dus is er niet één manier waarop je met iemand om zou moeten gaan.”

Lees het volledige artikel.

Beeld Thinkstock

‘Ik ben niet bezig met welke vaardigheden ik nog zal verliezen’: patiënten en hun partners over jongdementie

In Vlaanderen leven naar schatting tussen de 3.000 en 5.000 mensen met de diagnose van jongdementie. Een venijnige, maar vaak over het hoofd geziene hersenaandoening, waarover nog heel wat onwetendheid bestaat. Het Eén-programma ‘Restaurant Misverstand’ probeerde daar verandering in te brengen. “Ik ben niet bezig met hoeveel tijd ik nog heb, en welke vaardigheden ik allemaal nog zal verliezen.”

Lees het volledige artikel.

Daniël De Baeck (61) hoorde drie jaar geleden dat hij lijdt aan een zeldzame vorm van frontotemporale dementie. Beeld Damon De Backer

‘Mijn moeder zorgt al jaren voor mijn demente vader. Nu heeft ze iemand anders leren kennen. Is het oké dat ik blij voor haar ben?’

In onze reeks ‘Raad der Wijzen' buigt filosoof Jean Paul Van Bendegem zich over een lezersbrief met een ethische kwestie: “Als mantelzorger levert je mama al jarenlang enorme inspanningen. Dat vreet aan een mens.”

Lees het volledige artikel hier.

Beeld Flore Deman

Claude en John uit ‘Restaurant Misverstand’: ‘Na de diagnose kwamen de schuldgevoelens: al die keren dat ik kwaad was geweest, terwijl hij er niks aan kon doen’

In ‘Restaurant Misverstand’ stonden acht medewerkers met jongdementie achter de potten en in de zaal van het gelijknamige pop-uprestaurant van Seppe Nobels. Met tomeloos enthousiasme tonen Claude (64) en John (46) ons ook tijdens dit gesprek dat dementie zoveel méér is dan een haperend geheugen, maar lang niet genoeg om hen zomaar af te schrijven.

Lees hier het volledige interview.

Restaurant Misverstand. Beeld VRT

Felle strijd in alzheimeronderzoek: maakt het volwassen brein nu wel of niet nieuwe hersencellen?

Kan het volwassen brein nog nieuwe hersencellen aanmaken? Het academische debat over die vraag loopt hoog op. Het antwoord is dan ook van belang voor de behandeling van alzheimer.

Lees hier het volledige artikel.