Hoopvol nieuws uit UZ Leuven: radioactieve bestraling van binnenuit stopt uitzaaiing van tumoren

Waarover gaat het?

Wanneer neuro-endocriene tumoren van binnenuit bestraald worden met een radioactief kankermedicijn, vermindert de kans op verdere groei aanzienlijk, soms tot 80 procent. Dat meldt het UZ Leuven vrijdag.

De behandeling wordt tot hiertoe vooral ingezet bij tumoren in het maag-darmkanaal, de alvleesklier en de longen, maar zou in de toekomst mogelijk ook voor andere kankers gebruikt kunnen worden. Het grote voordeel van de therapie is dat ze weinig bijwerkingen veroorzaakt.

PRRT wordt in UZ Leuven sinds 2009 op experimentele basis gebruikt. Sinds 2014 zijn er klinische studies en onderzoeken lopende. Op een tiental jaar tijd zijn zo al ongeveer 300 patiënten geholpen kunnen worden met de behandeling. Het moleculaire medicijn dat UZ Leuven gebruikt om uitgezaaide neuro-endocriene tumoren te behandelen, wordt sinds 1 januari van dit jaar terugbetaald door het RIZIV.

Wat zijn neuro-endocriene tumoren?

Neuro-endocriene cellen zijn cellen die zich bij iedereen in het hele lichaam bevinden en hormonen produceren. Soms beginnen de cellen ongebreideld te groeien: zo vormen ze tumoren. Wanneer de tumoren niet langer via een operatie, chemotherapie of externe bestraling behandeld kunnen worden, wordt geopteerd om de bestraling van binnenuit uit te voeren.

Hoe verloopt de behandeling juist?

“We spuiten bij onze patiënten een ‘radiofarmacon’ in: een moleculair medicijn met een radioactieve lading lutetium-177", legt professor Christophe Deroose, expert nucleaire geneeskunde van UZ Leuven, uit. “De molecule bindt zich aan specifieke receptoren aan de buitenkant van kankercellen. Bij binding geeft het farmacon een hoge dosis straling af. Door het moleculaire medicijn in de bloedbaan te brengen, kunnen kankercellen over het hele lichaam in een keer van binnenuit bestraald worden.”

Omdat de radioactieve moleculen hoofdzakelijk aan kankercellen binden en amper aan gewone cellen, veroorzaakt de behandeling, die peptide receptor radionuclidetherapie (PRRT) genoemd wordt, weinig bijwerkingen. De kans op verdere uitzaaiing wordt zo verminderd, soms tot 80 procent. “Het maakt de kankers bij sommige patiënten voor verschillende jaren beheersbaar, wat een grote stap voorwaarts is”, zegt professor Deroose.