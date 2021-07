Hoe voorkom je een tekenbeet?

Het tekenseizoen is in volle gang. Hoe voorkom je teken­beten en het bijbehorende ­risico op de ziekte van Lyme? Loop je gevaar in de tuin? En wat doe je als je een teek op je lichaam vindt?

In België werden vorig jaar bijna 10.000 tekenbeten gerapporteerd. Dat is zorgwekkend, want teken kunnen allerlei infectieziekten op mensen overbrengen, zoals de ziekte van Lyme. Ongeveer 20 procent van de teken draagt de borreliabacterie die deze ziekte veroorzaakt. Lyme kan gepaard gaan met klachten allerhande, van vermoeidheid en gewrichtsklachten tot hart­ritme­stoor­nissen en verlammingsverschijnselen.

Als je een tekenbeet niet op tijd met antibiotica behandelt, kunnen de klachten chronisch worden. Veel mensen hebben niet door dat ze zijn gebeten, vertellen experts. Niet iedereen krijgt de kenmerkende rode vlek of kring. Zo kun je jaren met klachten lopen zonder te weten wat de oorzaak is.

Het is daarom belangrijk om jezelf te controleren op teken als je in de natuur bent geweest. Zeker in deze tijd van het jaar, vertelt ecoloog en tekenexpert Helen Esser van de Wageningen Universiteit. Want hoewel je praktisch het hele jaar een tekenbeet kunt oplopen, zijn de beestjes het meest actief in mei, juni en juli.

Jezelf op teken controleren is een secuur klusje. Met name de nimfen zijn besmettelijk en die zijn niet groter dan een millimeter. Controleer jezelf goed op kleine zwarte stipjes. Verwijder een teek zo snel mogelijk, dat verkleint de kans op besmetting. Gebruik voor het weghalen van de teek een scherp pincet. Plaats dit zo dicht mogelijk tegen de huid en trek de teek er recht uit. Pas op dat je de teek niet fijnknijpt, want dan kan besmette maaginhoud het wondje insijpelen. Je kunt ook een speciale tekenkaart gebruiken. Vind je een tekenbeet, noteer dan de tijd en plek in je agenda. Krijg je medische klachten, dan kun je die koppelen aan de tekenbeet.

Hoe voorkom je tekenbeten als je de natuur ingaat? Teken komen niet hoger dan anderhalve meter en zitten meestal in het struikgewas, op dode bladeren of grassprieten. De beste manier om tekenbeten te voorkomen is dan ook op de paden te blijven. Let verder goed op je kleding: draag lange mouwen en lange broeken, en stop je broeks­pijpen in je sokken. Jezelf in­smeren met Deet helpt ook.

Online zijn tips te vinden om je tuin minder gastvrij te maken voor teken. Zo adviseert Centers for Disease Control (het Amerikaanse Sciensano) om regelmatig je gazon te maaien, te harken en een grind­afscheiding aan te leggen tussen grasveld en terras. Helen Esser heeft haar bedenkingen bij zulke maatregelen. “De tuinen bij ons – vaak klein, met tegels – zijn geen gastvrije plek voor de teek. En ook in groene tuinen zul je niet snel teken aantreffen als je in een stad of dorp woont.” Waarom zeggen zo veel mensen dan in de tuin gebeten te zijn? “Het kan zijn dat ze eerder gebeten zijn, maar dat niet doorhadden.” Andere mogelijkheid: mensen met tuinen aan de rand van groengebieden zijn oververtegenwoordigd bij enquêtes. Esser: “Dat zijn in feite de enige tuinen waar teken voorkomen.”