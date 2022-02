Hoe vind je de weg zonder Google Maps?

“Als we ergens naartoe gaan of ergens binnenkomen, maken we in ons hoofd een mentale plattegrond”, legt neuropsycholoog Ineke van der Ham (Universiteit Leiden) uit. “Dat is zeker geen bouwkundige tekening, maar jouw weergave van hoe deze omgeving eruitziet.”

Hoe gedetailleerd en nauwkeurig zo’n plattegrond is, kan per persoon sterk verschillen. “De hippocampus is een hersengebied dat hier een belangrijke rol in speelt. Het bevat cellen die zich bezighouden met ruimtelijke informatie. Specifieke groepjes cellen gaan aan het werk als je een bepaalde kant op gaat. Zij helpen ons de omgeving goed te begrijpen, zodat we in staat zijn om in ons hoofd zo’n plattegrond te maken.’’

Om te laten zien hoe belangrijk dit hersengebied is, noemt Van der Ham het voorbeeld van taxichauffeurs in Londen. “Als je in Londen taxichauffeur wilt worden, moet je alle wegen, straten en steegjes in de stad uit je hoofd kennen. En dat zijn er nogal wat: ruim 26.000! Deze taxichauffeurs hebben allemaal drie jaar geblokt om al die wegen te kennen. En wat hebben onderzoekers ontdekt? De hippocampus is bij deze mensen groter dan bij mensen die géén chauffeur zijn. Je kunt de hippocampus dus trainen. Het omgekeerde geldt ook: zodra taxichauffeurs met pensioen gaan, krimpt de hippocampus weer iets.”

Van der Ham krijgt vaak de vraag of mannen beter zijn in navigeren dan vrouwen. Om daar het antwoord op te vinden, deed ze onderzoek onder ruim 10.000 Nederlanders. Het resultaat: mannen en vrouwen doen nauwelijks voor elkaar onder. “Toch zien we ook verschillen”, zegt de neuropsycholoog. “Mannen denken namelijk dat ze het beter kunnen, terwijl vrouwen zichzelf juist onderschatten. Een ander verschil is de strategie die mannen en vrouwen meestal gebruiken om de weg te vinden. Mannen gebruiken vaker abstracte informatie als ‘na 100 meter rechtsaf en dan een scherpe bocht’. Vrouwen richten zich meer op herkenningspunten.

Voor iedereen geldt dat navigeren lastiger wordt naarmate de leeftijd vordert. Van der Ham: “De hippocampus krimpt duidelijk na je 50ste en daarmee ook ons vermogen om mentale plattegronden te maken. Toch scoren 50-plussers niet op alle vlakken slechter. Als het gaat om inschatten welke locaties dichter bij elkaar liggen, doen zij het juist het beste. We weten het niet zeker, maar mogelijk komt het doordat zij vroeger nog met een kaart of stratengids, in de auto hebben gezeten. Misschien beschermt dat toch een beetje tegen veroudering.’”