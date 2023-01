Hoe slim was de T. Rex?

Een geduchte predator, met sterke kaken en vlijmscherpe tanden. Maar niet van de slimste. Dat is het klassieke beeld van de Tyrannosaurus rex. Volgens een recente studie in het vakblad Journal of Comparative Neurology klopt dat niet en zouden de gevreesde roofdieren best slim kunnen zijn geweest.

Dinobreinen zijn helaas niet als fossiel bewaard gebleven. Maar biologe Suzana Herculano-Houzel (Vanderbilt University) reconstrueerde de herseninhoud van dinosauriërs op basis van de omvang van hun schedel en het aantal neuronen dat je in een bepaalde hoeveelheid hersenmassa aantreft bij vogels, de nauwste nog levende verwanten van de dino’s.

Daaruit blijkt dat de T. rex mogelijk over zo’n drie miljard neuronen beschikte in de grote hersenen, het deel van het brein dat verantwoordelijk is voor complex gedrag. Een aantal dat vergelijkbaar is met wat we vandaag bij bavianen vinden. Daarmee zouden de dieren volgens Herculano-Houzel de ‘primaten van hun tijd’ geweest zijn, samen met andere leden van de theropoden, de groep voornamelijk vleesetende en tweebenige dino’s waartoe ook de velociraptor en de allosaurus behoren.

Lees ook 27 miljoen euro voor een dinoskelet: megabedragen zijn slecht nieuws voor de wetenschap

Helemaal zeker is dat echter niet, stipt paleontoloog Anne Schulp (Utrecht Universiteit en Naturalis) aan. De dinosaurussen bevinden zich in de stamboom van het leven namelijk ergens tussen de koudbloedige krokodillen, waarmee ze een gemeenschappelijke voorouder delen, en de warmbloedige vogels.

“Vogels hebben erg efficiënte breinen, met veel neuronen in een beperkt volume”, zegt Schulp. “Dat de vogels gingen vliegen bracht een grote selectiedruk met zich mee die een compact en efficiënt brein bevoordeelde. Maar die druk was er bij de dino’s nog niet. Het is dus niet zo duidelijk of de dino’s al over een efficiënt vogelbrein beschikten, of toch eerder over reptielenhersenen.”

Op basis van de verhouding tussen hun hersenvolume en lichaamsgrootte, die eerder bij de vogels aansluit, gaat Herculano-Houzel ervanuit dat theropoden al over een vogelbrein beschikten. Als de T. rex effectief 3 miljard neuronen in de grote hersenen had, zouden dat er meer geweest zijn dan er vandaag in het kopje van slimme vogels zoals kraaiachtigen zitten, vogels die in staat zijn om werktuigen te gebruiken, bijvoorbeeld door met een stokje voedsel los te peuteren.

Het roept volgens Herculano-Houzel de vraag op of we ons beeld van de levenswijze van de tyranosaurus niet moeten bijstellen. “Misschien waren zij ook wel in staat tot complex gedrag” denkt Herculano-Houzel. “Dat zou van deze dieren nog indrukwekkendere roofdieren maken dan voorheen gedacht.”