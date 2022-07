Hoe raak je af van die stoet mieren in de keuken? ‘Er zijn ook milieuvriendelijke manieren om ze te verwijderen’

Ervaar je geen overlast van de mieren? Doe dan vooral niks. “Vaak vinden mensen mieren vies, maar dat zijn ze niet. Het zijn schone beestjes die hard werken”, vertelt ongediertebestrijder Peter Traas. “Als je er geen last van hebt, ga dan op je buik liggen om te kijken naar hun bijzondere wereld. Bestrijden is het laatste hoofdstuk.” Zie je die stoet mieren die door je keuken scharrelt toch echt liever verdwijnen? Ga dan op zoek naar de koningin van de kolonie. “Dat is de ­enige mier die eitjes kan leggen. Als zij doodgaat, sterft het nest uit. Ze kan tot wel 70 centimeter diep in de grond zitten”, vertelt hij. “Kokend water in het nest gieten heeft dus geen zin. Dan heb je de werksters te pakken, maar die koningin blijft gewoon eitjes leggen.”

Een milieuvriendelijkere manier is om diatomeeënaarde rond je huis te strooien. “Dat is heel fijn zand dat te scherp is voor mieren om overheen te lopen. Als je dat rond je huis strooit, komen ze veel minder snel binnen.” Voorkomen is beter dan genezen, vindt ook Sanne Janssen van de Nederlandse stichting Milieu Centraal. “Binnen is het verstandig om etensresten goed op te ruimen. Mieren zijn al heel blij met een koekkruimel of een druppel limonade”, legt ze uit.

Gif is gif

Buiten kun je met heel veel milieuvriendelijke manieren mieren proberen te weren. Zoals het verwijderen van tegels, omdat mieren zich daar graag onder nestelen. “Plant een barrière van goudsbloem of afrikaantjes rond je huis, daar houden ze niet van. Ook komkommerschillen, uienpoeder of koffiedik rond je huis strooien helpt.” Een heel nest kun je volgens Janssen ook op een milieuvriendelijke manier verwijderen. Schep een bloempot vol met aarde uit de tuin en zet deze omgekeerd boven op het nest. “Na tien dagen hebben de mieren hun nest naar de pot verplaatst. Dan kun je de hele pot ergens anders in de tuin zetten of, als je er echt vanaf wilt, in de gft-bak doen”, legt ze uit.

Als je dan toch per se met chemische bestrijding aan de slag wilt gaan, koop dan middelen met een toelatingsnummer. “En laat je niet misleiden door claims als ‘bijvriendelijk’ en ‘eco’, want gif is gewoon gif.” Professionele ongedierte­bestrijders gebruiken een speciale gel om van mieren af te komen. Die gel is ook voor particulieren te koop. Traas raadt twee merken mierengel aan: HomeGard en Knock Off.

“De gel is onweerstaanbaar voor mieren, dus alle werksters in de buurt gaan er meteen op af als ze het ruiken. Doe een paar druppels op een plek in de buurt van het nest, het liefst waar geen andere dieren bij kunnen, en dan is het afwachten. De werksters eten de gel op en nemen hem mee naar de koningin. Als ze haar ermee voeren, gaat ze dood. Dan lost het probleem zichzelf op en ben je binnen een paar dagen van de mierenoverlast af.” Andere bestrijdingsmiddelen op de markt zoals poeders raadt Traas niet aan. “Dat is vaak vieze rommel die risicovol is voor kinderen en huisdieren.”