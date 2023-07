Hoe praat je over het klimaat? ‘Er is een verschil tussen hoopvol en motiverend communiceren’

Bosbranden in Griekenland, een waterbom in de Alpen en steeds warmer zeewater in Florida: wie de krant leest, kreeg er de afgelopen weken misschien gratis en voor niets hartkloppingen bij. Maar leveren zulke berichten ook gedragsverandering op? ‘Angst is een slechte motivator.’

De opdracht was simpel: interview een klimaatexpert over de verkiezing van de voorzitter van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En, als je die persoon dan toch aan de lijn hebt, vraag meteen eens naar de extreme weerfenomenen die we nu zien. Zijn die een wake-upcall om tot klimaatactie over te gaan? De telefoon gaat over, het hoofd van het Belgisch klimaatcentrum Valerie Trouet neemt op. Na een boeiend interview belanden we bij de actualiteit. Als de vraag valt, aarzelt Trouet geen seconde: “We leven in een continue wake-upcall.”

“Deense wetenschappers waarschuwen voor stilvallen van de zeestroming die Europa van warmte voorziet”, “Vuur in Griekenland en Algerije stilaan onder controle, maar nu ook bosbranden in Portugal, Gran Canaria en Kroatië” en “Met deze tips overleef je zelfs de extreme hitte in Zuid-Europa”. Wie op een doordeweekse dag door de startpagina van onze krant scrolt, kan niet anders dan Trouet gelijk geven. Maar hoe vaker de koppen aangeven dat er iets grondig fout loopt, hoe minder er echt lijkt te veranderen. En dat is niet alleen een gevoel. Het recentste IPCC-rapport concludeerde nog expliciet: er is wereldwijd voldoende kapitaal en technologie om de klimaatcrisis aan te pakken. Alleen de maatschappelijke wil ontbreekt.

Lange tijd was de onuitgesproken regel onder wetenschappers, journalisten en het beleid: wijs de bevolking zoveel mogelijk op de feiten en gevolgen van de klimaatverandering, en het gewenste gedrag zal wel volgen. Maar nu die gedragsverandering uitblijft, komt er ook meer en meer kritiek op die formule. Moet elk hitterecord nog nieuws zijn? “Het tijdperk van waarschuwingen ligt achter ons”, meent Manuel Sintubin, geoloog en criticus van dat ‘doemdenken’. “Door elke keer te herhalen dat de kans op extreem weer in de komende tien jaar toeneemt, bereiken we niets. Als we elke zomer in zo’n negatieve nieuwsspiraal vallen, zullen mensen alleen maar afhaken. Nu is het het moment om te zeggen wat we moeten doen.”

De leescijfers geven Sintubin gelijk. De recente De Morgen-onderzoeksreeks over klimaatverbeteraars werd opvallend veel gelezen, terwijl artikels over bosbranden of onweer alsmaar minder ‘clicks’ opleveren. Dreigt onze emmer over te lopen door het vele slechte klimaatnieuws? “Het is heel normaal dat mensen zich zorgen maken over de berichten die op ons afkomen”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). “Die zorgen kunnen op hun beurt omslaan in angst en schuldgevoel als mensen niet onmiddellijk een duidelijk plan hebben. Uit onderzoek weten we dat dat slechte motivators zijn voor gedragsverandering.”

Ook George Marshall, expert in klimaatcommunicatie, spreekt over een grote groep burgers voor wie de klimaatverandering verlammend werkt. Hij doopte hen ‘de stille massa’. “Meer mensen dan voordien zijn in meerdere of mindere mate bezorgd, maar ze nemen aan dat anderen binnen hun sociale groep dat veel minder zijn”, vertelde hij in een interview met deze krant. “En daardoor zwijgen ze erover. Ze voelen zich te geremd om er in eigen kringen over te praten. Overheden, media, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties hebben de verantwoordelijkheid om veel meer inspanningen te doen om ook deze mensen te bereiken.”

Oplossingen

Let wel op: dat betekent niet dat berichten over bosbranden in Zuid-Europa de vuilnisbak in moeten. “Het zijn bijzondere beelden, dus ik snap dat journalisten de plicht voelen om daarover te rapporteren”, zegt professor journalistiek Baldwin Van Gorp (KU Leuven). “Bovendien is door de klimaatverandering de relevantie van een verhaal over een hittegolf ook gewoon gestegen.”

Ook Jill Peeters, weervrouw bij VTM en een van de ferventste voorstanders van klimaatcommunicatie in ons land, vindt dat er nog steeds een rol weggelegd is voor regelmatige reality checks: “Ik ben het er volledig mee eens dat we geen nood hebben aan bangmakerij”, zegt Peeters. “Maar er is een verschil tussen hoopvol en motiverend communiceren. Als je te hoopvol communiceert over de klimaatverandering, riskeer je dat mensen valse hoop krijgen en in een put belanden als ze beseffen hoe erg het probleem echt is.”

Wat is motiverend communiceren dan? “Het inzicht dat je dankzij je inspanningen een verschil kunt maken, is de belangrijkste manier om mensen te motiveren”, zegt ook Vansteenkiste. Informatie over welk individueel gedrag je kan stellen, wat de overheid of bedrijven doen en een grafiek met de impact van die gedragsverandering: ze maken volgens verschillende experts negatieve informatie alvast een stuk verteerbaarder.

“Journalisten hebben soms het gevoel dat ze niet langer een neutrale toeschouwer zijn als ze ook oplossingen voor het klimaatprobleem vermelden”, aldus Van Gorp. “Maar als je alleen maar over de bosbranden vertelt, heb je eigenlijk ook een agenda. Stel je rol in vraag en wissel dus eens af: ik heb de ene dag dat bericht gebracht, dus breng ik vandaag het andere. Dit artikel is al een goed begin.” (lacht)

Daarnaast wijst Koen Thewissen, communicatiestrateeg bij consultancybedrijf WeAreDaniel, op het belang van taal. “Woorden als duurzaam of klimaatverandering hebben een negatieve connotatie. Veel mensen willen gesprekken rond die thema’s liever vermijden. Maar wanneer je over ‘slimme oplossingen’ of ‘gezondere opties’ praat, heb je opeens wél hun aandacht.”