Hoe maak je je smartphonefoto’s echt een stuk beter?

Professionele fotografen maken al lang gebruik van het RAW-formaat en RAW-bewerkingssoftware om beeldbestanden om te zetten in prachtige foto’s. En dat kunt u ook.

Met smartphonecamera’s en de software die de beelden automatisch verwerkt, maak je tegenwoordig in een oogwenk zulke fantastische foto’s dat de meeste mensen niet eens meer een aparte camera bij zich dragen (nu ja, behalve sommige Gen Z’ers die retro gaan). Er zijn genoeg apps die een filter over een foto kunnen plakken om hem er nog beter uit te laten zien, maar als je je vaardigheden op het gebied van mobiele fotografie echt wilt verbeteren, overweeg dan het formaat dat de professionals gebruiken: RAW.

Het bewerken van een RAW-bestand kost wat meer inspanning, maar het geeft de fotograaf meer controle over het licht en de kleuren van de foto nadat deze is vastgelegd – en in sommige gevallen genoeg pixels om de foto aanzienlijk bij te snijden en er toch scherp uit te laten zien. Hier is een handleiding om aan de slag te gaan.

Wat is RAW?

‘RAW’ betekent ruwe gegevens – véél gegevens. Veel telefooncamera’s leggen beelden automatisch vast en slaan ze op als jpeg- of HEIC-bestanden, die een deel van de beeldgegevens verkleinen en weggooien om de bestandsgrootte te beperken. Wanneer u er echter voor kiest om beelden vast te leggen als RAW-bestanden, krijgt u ongecomprimeerde en onbewerkte gegevens van de camerasensor. Zonder de compressie bevatten RAW-beelden meer details en kleuren om mee te werken. Maar de bestanden kunnen enorm groot zijn.

In een ongedateerde afbeelding van Google maakt Google Foto's het gemakkelijk om RAW-bestanden op je telefoon te identificeren en in een aparte map op te slaan. RAW-bestanden hebben meestal als bestandsextensie ‘.dng’, een afkorting voor ‘digital negative’. Beeld NYT

Er zijn veel gespecialiseerde cameratools voor het vastleggen en bewerken van RAW-bestanden beschikbaar in de appstores – waarover later meer. Maar als je voorlopig alleen maar aan het prutsen bent, lees je hier hoe je de opties op de nieuwste iPhone- en Android-modellen en andere gratis tools gebruikt.

RAW-instelling op iPhone

Op een iPhone 12 Pro (of latere Pro- en Pro Max-modellen) met ten minste het iOS 14.3-besturingssysteem, kun je RAW-bestanden vastleggen en opslaan door naar de hoofdapp ‘Instellingen’ te gaan en te kiezen voor ‘Camera’ en vervolgens ‘Formaten’. Tik op de knop naast ‘Apple ProRAW’, de variant van Apple op het RAW-formaat. Op iPhone 14 Pro-modellen kun je de resolutie kiezen om je RAW-bestanden op te slaan: 12 megapixels of maar liefst 48 megapixels.

De camera-instellingen van de iPhone 14 Pro en Pro Max bevatten een optie om RAW-beelden vast te leggen met een resolutie van 48 megapixels, wat zorgt voor ongelooflijk gedetailleerde en grote bestanden met veel ruimte voor bijsnijden. Beeld NYT

Vervolgens open je de iOS Camera-app, stel je de camera scherp en selecteer je rechtsboven in het scherm de RAW-functie. Nu hoef je alleen nog maar op de ontspanknop te tikken om het fotobestand op te slaan in de camerarol.

Je wilt misschien niet altijd 48 megapixel RAW-bestanden gebruiken omdat ze zo groot kunnen zijn. Zelfs als de RAW-instelling is ingeschakeld, kun je – door de RAW-knop aan of uit te zetten in de iOS Camera-app – beslissen wanneer je deze wilt gebruiken. Beeld NYT

Een 48 megapixelbestand zorgt voor foto’s met goede details, zelfs bij een aanzienlijke uitsnede, maar de bestandsgrootte van elke foto kan 75 megabyte of groter zijn. Als je een iPhone hebt met een terabyte aan ruimte, zijn die grotere bestanden minder een probleem, maar telefoons met minder opslagruimte kunnen snel vol raken.

Alleen foto’s die met de hoofdcamera van de iPhone zijn gemaakt, kunnen worden opgeslagen met een resolutie van 48 megapixels. Foto’s die met de groothoek- of telecamera van de telefoon zijn genomen (of foto’s die in nachtmodus of met flits zijn gemaakt), worden automatisch opgeslagen in de resolutie van 12 megapixel.

RAW-opties bij Android

Het vinden van de RAW-instellingen op een Android-telefoon verschilt per toestel en fabrikant, dus kijk op de ondersteuningssite van je telefoon voor specifieke instructies.

Als je een Pixel-telefoon van Google met Android 13 hebt, ga dan naar de Camera-app en tik op de pijl omlaag in de linkerbovenhoek, kies dan ‘Meer instellingen’ en vervolgens ‘Geavanceerd’. Tik vervolgens op de knop naast ‘RAW + jpeg-besturing’. De camera legt de foto vast in zowel jpeg- als RAW-formaten, maar slaat de grotere bestanden op in een aparte RAW-map in de Google Foto’s-app.

De RAW-instellingen verschillen per telefoon en camera-app. Hier zie je de Google Camera-app op een Google Pixel 7 met Android 13: open de instellingen van de app, selecteer ‘Geavanceerd’ en schakel op het volgende scherm ‘RAW + JPEG Control’ in om de telefoon zowel een RAW- als een jpeg-kopie te laten opslaan van elke foto die je maakt. Beeld NYT

Op de Galaxy-telefoons van Samsung bevatten de ‘Camera’-instellingen een Pro-modus en geavanceerde foto-opties om beelden op te slaan als RAW-bestanden. Ga in de instellingen naar ‘Formaat en geavanceerde opties’ en tik op de knop voor RAW-kopieën. Voor de nieuwste modellen Galaxy-telefoons heeft Samsung onlangs ook de gratis Expert RAW-camera-app uitgebracht, die verkrijgbaar is in de Galaxy Store.

RAW-bestanden bewerken

Als je een iPhone hebt, kun je de foto-app van Apple gebruiken om RAW-bestanden te bewerken. Voor Android-telefoons biedt Google Photos beperkte ondersteuning voor het formaat, maar de oudere fotobewerkingsapp Snapseed heeft een hulpmiddel om RAW-bestanden te bewerken. De Snapseed-app, die gratis is en zowel op Android als iOS werkt, heeft een ondersteuningssite met een onlinehandleiding en een instructievideo voor beginners op YouTube.

De gratis Snapseed-app voor Android en iOS biedt tal van bewerkingstools voor je RAW-bestanden. Beeld NYT

Op het eerste gezicht kunnen RAW-bestanden plat, troebel en omvangrijk lijken. Maar zodra je ze gaat verwerken in een compatibel fotobewerkingsprogramma, kun je profiteren van al die extra gegevens.

Zo kun je in het bewerkingsprogramma de schuifregelaar op het scherm en andere regelaars gebruiken om de witbalans van een foto aan te passen, de belichting te wijzigen, delen van de foto uit de schaduw te halen, kleuren te verdiepen en veel meer.

Sommige fotografen geven er de voorkeur aan RAW-bestanden te verwerken met behulp van tools in Adobe Lightroom, die mobiele versies hebben voor Android-, iPhone- en iPad-toestellen (gratis, met in-appaankopen). De site van Adobe heeft een handleiding, net als veel websites die gespecialiseerd zijn in digitale fotografie.

Om uw foto’s op een groter scherm te bewerken, kunt u de bestanden opslaan op een cloudserver of het bestand van uw mobiele apparaat overbrengen naar een desktopcomputer via wifi of AirDrop, en vervolgens de desktopversie van Adobe Lightroom met abonnement of een van de vele desktopfotoprogramma’s (waaronder Apples Foto’s voor Mac) gebruiken.

Adobe Lightroom is een van de vele apps voor het bewerken van foto's, inclusief RAW-bestanden. De app kan niet alleen het licht en de kleur van een foto regelen, maar deze ook bijsnijden. Beeld NYT

Voor wie nog meer geavanceerde technieken voor RAW-bestanden wil, bieden de appstores talloze gespecialiseerde fotografie-apps. U vindt er onder meer VSCO en ON1 Photo RAW (allebei voor Android en iOS). Wie iPhones en iPads gebruikt om te bewerken, kan ook de apps Halide Mark II, Darkroom en RAW Power overwegen.

Als u klaar bent met het bewerken van uw RAW-beeld, kunt u het opslaan als jpeg of een ander gangbaar formaat om te delen, af te drukken of kunst te maken.