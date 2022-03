Hoe korter de knor, hoe blijer het varken: wetenschappers analyseren ruim 7.000 geluidsopnames

Wetenschappers uit acht Europese landen analyseerden meer dan 7.000 opnames van knorrende varkentjes. Met behulp van een algoritme konden ze vaststellen of de knor in kwestie uitdrukking gaf aan een positieve emotie zoals blijdschap of opwinding, of dat het varken stress of angst ervoer.

Wat blijkt: hoe korter de knor, hoe beter het varken in zijn vel zit. Ook een muzikale knor die hoog begint en laag eindigt, duidt op een varken dat zich senang voelt, bijvoorbeeld als er een leuk nieuw speeltje te ontdekken valt.

Activiteiten zoals vrijuit draven of op een hoopje slapen met andere varkens zorgen ook voor tevreden, kort geknor. Daarentegen maken varkens een hoge, langdurige knor in stressvolle situaties, zoals een gevecht tussen biggen of transport naar het slachthuis.

De geanalyseerde knorretjes zijn afkomstig van 411 gedomesticeerde varkens van alle leeftijden, van biggetjes tot volwassen dieren.

De onderzoekers willen met het knor-algoritme een app ontwikkelen. Die kunnen boeren in hun stal gebruiken om het dierenwelzijn te controleren. Volgens de wetenschappers zou het algoritme mogelijk ook geluiden van andere zoogdieren kunnen duiden.