Hoe kon het zo misgaan bij Facebook, Instagram en Whatsapp?

Wat veroorzaakte de storing bij Facebook?

Een datapakketje, zoals een via Whatsapp verstuurd bericht of het verzoek aan de Instagram-app om de nieuwste foto’s te tonen, vindt niet vanzelf zijn weg op internet. Dat bestaat uit een complex labyrint van onderling verbonden netwerken. Het Border Gateway Protocol fungeert als een routekaart daarvan. Die bestaan uit een gigantische lijst mogelijke wegen waarmee data langs de vele knooppunten van het internet (routers) gestuurd kan worden, om op de plaats van bestemming te laten belanden.

Dan moet zo’n datapakketje wel weten waar die plaats van bestemming ís. Daar ging het maandagavond mis: een wijziging in de instellingen van enkele cruciale knooppunten in het Facebooknetwerk veroorzaakte onderlinge communicatieproblemen, schrijft het bedrijf zelf in een blogpost.

Het gevolg was dat het hele Facebooknetwerk, inclusief Whatsapp en Instagram, verzuimde zijn locatie op het internet nog langer door te geven, reconstrueerde de internetverkeersregelaar Cloudflare. Het was alsof een huisadres plots uit het navigatiesysteem verdween, waarna de automobilisten een tijdje richtingloos rondreden om huiswaarts te keren met de boodschap: ik heb het niet kunnen vinden.

Cloudflare ziet geen aanwijzingen voor een digitale aanval op de systemen voor Facebook. Er zijn ook geen aanwijzingen dat persoonlijke gegevens zijn gelekt door de storing.

Waarom duurde het urenlang om dit probleem op te lossen?

Niet alleen Facebookgebruikers ondervonden problemen, ook de werknemers van Facebook zelf: het interne netwerk van het bedrijf lag eruit. Dat leverde volgens het bedrijf vertragingen op. Zo konden de Facebookwerknemers niet bij hun communicatieplatform, volgens The New York Times. Sommigen zouden zelfs hun kantoor niet meer inkomen omdat toegangspasjes dienst weigerden. De storing werd verholpen toen een team van het bedrijf de servers van het bedrijf handmatig wisten te resetten in een datacentrum in Californië, meldt de krant op basis van bronnen bij het bedrijf.

Welke gevolgen heeft de storing gehad?

Miljarden gebruikers hebben ervaren hoezeer ze afhankelijk zijn van Whatsapp, de grootste berichtendienst ter wereld, Facebook, het grootste sociale medium, en Instagram. Een aanzienlijk deel van de kleine bedrijven is bovendien van de platformen afhankelijk om hun waar of diensten aan de man te brengen. ‘Mijn hele zaak ligt plat’, zei de eigenaar van een voedselbezorgdienst in het Indiase Delhi bijvoorbeeld tegen The New York Times; hij neemt zijn orders aan via Whatsapp en Facebook.

Voor dat bedrijf begint deze week sowieso slecht. Op zondag trad klokkenluider Frances Haugen naar buiten, een voormalig medewerker die het bedrijf ervan beschuldigt niets te doen aan extreme en polariserende berichten, omdat die nou eenmaal lekker klikken. Volgens Bloomberg zakten de aandelen van de techreus met bijna 5 procent in, waardoor Facebookbaas Mark Zuckerberg persoonlijk 6 miljard dollar kwijt zou zijn geraakt.