Hoe kom je snel van je verkoudheid af?

Je hoest, je hebt keelpijn, je neus loopt, maar volgens de zelftest is het geen Covid-19. Kortom, je hebt een gewone verkoudheid opgelopen. Hoe kom je er snel weer bovenop?

Een stoombad doet wonderen tegen een verkoudheid, zegt de een, terwijl de ander zweert bij een zoutoplossing of neusspray. Een veelgehoord advies is verder sinaasappels eten voor wat extra vitamine C, of een glas whisky achteroverslaan met kruidnagels, verse citroen en heet water. Van welke huis-tuin-en-keukenmiddeltjes is de werkzaamheid wetenschappelijk bewezen?

KNO-arts Robert van Haastert heeft toevallig zelf een neusverkoudheid als hem de vraag wordt voorgelegd. Hij doet precies wat hij zijn patiënten ook aanraadt: rust nemen, gezond eten om voldoende vitamines binnen te krijgen, af en toe een neusspray gebruiken en eventueel een paracetamolletje nemen tegen de hoofdpijn. Door rust te nemen kan het lichaam met het virus afrekenen, maar die vitamines, geeft Van Haastert toe, zullen dat proces niet direct bespoedigen. “Vitamine C heeft wel een positief effect op het immuunsysteem, maar die relatie is niet zo direct dat je eerder van je verkoudheid afkomt als je maar vitamine C slikt. Aan de andere kant gaan veel mensen op bed liggen en besteden ze daardoor minder tijd en energie aan gezond eten.”

De meest voorkomende boosdoener bij een neusverkoudheid is het rinovirus. Een infectie daarmee doet het neusslijmvlies opzwellen, waardoor het meer slijm en vocht gaat aanmaken. Dat is nuttig, omdat virusdeeltjes en afvalstoffen met dat vocht de neus kunnen verlaten. Je zit alleen wel opgescheept met een overvolle snotkoker. Stomen kan dan zeker verlichting geven, zegt huisarts-epidemioloog Marco Blanker. “Dat geeft wat doorstroming in de neus, waardoor het aanwezige slijm beter loskomt.”

Tegen het virus zelf helpt stomen niet. Dat geldt waarschijnlijk ook voor zoutwater en xylometazoline (neusspray). Deze doen de bloedvaatjes in het neusslijmvlies vernauwen, in het geval van de neusspray. Er zijn bovendien voorzichtige aanwijzingen dat zowel zoutwater als xylometazoline de virusinfectie zelf helpen bestrijden. Maar Van Haastert waarschuwt om niet al te kwistig om te springen met xylometazoline. “Als je het langer dan een week gebruikt, kan het verslavend gaan werken. Dan kun je de neus niet meer openhouden zonder de spray.”

Nog een middel dat in de regel niet werkt, maar waar mensen wel vaak om vragen bij de huisarts, is een antibioticakuur. Antibiotica helpen tegen bacteriële infecties, terwijl de neusverkoudheid wordt veroorzaakt door een virus.

Is er dan niks wat aantoonbaar helpt? Daar lijkt het op. “Juist de gewone verkoudheid is enorm veel onderzocht, maar er is bedroevend weinig gevonden”, zegt Van Haastert.

Gewoon een kwestie van stomen, snotteren en uitzieken dus. En liever niet je neus snuiten, want zo stuw je het snot naar andere kanalen en holtes in je hoofd, wat daar voor ontstekingen kan zorgen. Hoe ranzig het ook klinkt, het is beter je neus op te halen. Dan komt het snot via je keel in je maag terecht, waar alle virussen en bacteriën worden vernietigd.