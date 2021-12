Hoe houd je de kerstboom lang mooi in huis?

Wat je van bij aanvang al zeker niet moet doen is een boom kopen die een gele gloed of bruine naalden heeft. “Die is te vroeg gerooid”, zegt kerstbomenkweker Gerwin Anthonissen. “Helaas gebeurt dat steeds vaker, omdat mensen tegenwoordig al half november een kerstboom willen. Toch is de beste tijd om een boom aan te schaffen begin december, na Sinterklaas. Dan heb je de grootste kans dat de boom oud en nieuw haalt.”

De nordmann wordt meestal gepresenteerd als de koning der kerstbomen. Waarschijnlijk hebben mensen met een hekel aan stofzuigen hem die titel gegeven, want de boom heeft weinig naalduitval. Ook de blauwspar blijft lang mooi en is een goede optie. Kies deze boom als je graag een blauwe in plaats van groene gloed wilt.

En verder? Kies het liefst een boom met kluit, want die zit in een pot en zo kun je hem het makkelijkst water geven. Ook kun je de naaldboom na de feestdagen dan eventueel in de tuin planten.

Als je dan die boom hebt gekocht, wil je meteen aan de slag met ballen en lichtjes, maar het is toch echt beter om een dag te wachten. “De boom komt van buiten waardoor het temperatuurverschil met de woonkamer groot is. Als je hem eerst in een schuur of berging zet, kan hij acclimatiseren”, zegt Anthonissen. Eén dag of twee dagen is voldoende.

“Zet de kerstboom niet te dicht bij de verwarming, want dan droogt hij uit”, tipt Anthonissen. Heb je vloerverwarming? Zorg dan dat de boom niet direct op de grond staat, maar zet hem op een krukje. Licht vindt de boom wel fijn.

Volgens de bomenkweker vergeten veel mensen om hun kerstboom water te geven, maar dit is echt nodig als je wilt dat hij de kerst haalt. Hoe vaak precies hangt af van de temperatuur in huis en hoe dicht de boom bij de verwarming staat. Anthonissen raadt mensen met vloerverwarming aan om de boom iedere dag water te geven. In andere gevallen is om de dag waarschijnlijk genoeg.

“Vergeet ook niet om de boom voeding te geven, zegt hij. Er bestaat speciale kerstboomvoeding, maar universele plantenvoeding werkt ook. Anthonissen: “Doe dat als je de boom net in huis hebt gehaald en na een tijdje nog een keer. Twee keer voeding geven is het beste.”

Als je toch een afgezaagde boom hebt gehaald, dan nagel je die liefst niet op een kruis. Zaag in plaats daarvan nog een centimeter van de stam af zodat het water en de voeding beter opgenomen worden. Anthonissen. “Zet dan de boom in een kerstboomstandaard. Wel eentje met een waterreservoir, hè.”