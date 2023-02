Hoe een Japanse konijnensoort een vreemde plant helpt overleven: ‘Zijn uitsterven kan rimpeleffect hebben op hele ecosysteem’

Wat hebben ‘s werelds enige wilde zwartharige konijnen - soms ook wel ‘levende fossielen’ genoemd - te maken met een parasitaire plant? Heel veel, zo wordt nu duidelijk.

Op de Japanse Amami-eilanden schuilen er wonderen in een knabbel en wat uitwerpselen. In februari 2020 liep een amateur-natuuronderzoeker genaamd Yohei Tashiro door de groene bossen van de eilanden, die ongeveer halverwege het vasteland van Japan en Taiwan liggen. Op de grond, genesteld tegen de wortels van een boom, merkte hij een cluster van vreemde, rode bollen op - als aardbeien gekruist met vliegenzwammen. Nog interessanter: iets had zich duidelijk uitgeleefd op de robijnrode groeisels, de vruchten van een vreemd plantje genaamd Balanophora yuwanensis.

B. yuwanensis is een vreemde plant: hij doet niet aan fotosynthese, maar haalt zijn energie uit de wortels van andere planten. Technisch gezien is het een parasiet. Hoewel wetenschappers lang dachten dat B. yuwanensis afhankelijk was van de wind om zijn zaden te verspreiden, beperken dichte planten die onder het bladerdak groeien de hoeveelheid lucht die door het bos kan waaien. Bovendien zijn de zaden van de plant dicht opeengepakt en zijn ze droog en nogal onaantrekkelijk, afgezien dan van hun levendige kleur.

“Ja, ik heb ze geproefd”, zegt Kenji Suetsugu, een ecoloog aan de universiteit van Kobe in Japan, “maar ze zijn niet zoet en niet lekker.” Het is bekend dat vogels de vruchten eten, maar slechts mondjesmaat, waardoor de wetenschappers zich afvragen: zou de parasitaire plant zich kunnen redden door zijn zaden aan te prijzen bij een oud, bedreigd en al even vreemd zoogdier?

Vruchten van de parasitaire plant Balanophora yuwanensis. Beeld NYT

‘Levende fossielen’

Het dier in kwestie is de ‘s nachts actieve Pentalagus furnessi of het Amamikonijn, ‘s werelds enige donkerharige wilde konijn. In een studie die vorige maand gepubliceerd is in het vakblad Ecology stellen Suetsugu en Hiromu Hashiwaki, co-auteur en eveneens verbonden aan de Universiteit van Kobe, dat er een evolutionaire relatie bestaat tussen Amamikonijnen en B. yuwanensis. De wortelzuigende planten geven voedsel in ruil voor zaadverspreiding - een relatie die nog nooit eerder is gedocumenteerd tussen een zoogdier en een parasitaire plant.

De vijf kilo wegende Amamikonijnen worden soms “levende fossielen” genoemd omdat hun voorouders op het vasteland van China zijn uitgestorven. Maar op twee kleine vulkanische eilanden, Oshima en Tokunoshima, leven ongeveer vijfduizend van deze konijntjes. De International Union for Conservation of Nature beschouwt de soort als bedreigd als gevolg van zijn erg kleine leefgebied - zo’n 130 vierkante kilometer - en vanwege de voortdurende dreiging van uitroeiing door niet-inheemse roofdieren op de eilanden, waaronder mangoesten, katten en honden, en houtkap door de mens. Amamikonijnen hebben een culturele betekenis voor de mensen die op deze eilanden wonen en ze zijn een boegbeeld voor natuurbehoud en toerisme. Maar er is niet veel over hen bekend, zo stelt Suetsugu.

Een Amamikonijn doet zich tegoed aan vruchten van de parasitaire plant Balanophora yuwanensis. Beeld NYT

Omdat ze dachten dat de konijnen de vruchten kapot knaagden, zetten de wetenschappers in januari 2021 drie vallen met infrarode camera’s op fruitbundels van B. yuwanensis. In maart hadden ze een antwoord op hun vraag. Overdag bezochten vale lijsters en Ryukyuroodborstjes de felrode vruchten, maar de vogels hadden de neiging om slechts een klein stukje fruit per keer te eten. Invasieve ratten aten ook zelden van de vruchten. Maar als de avond viel, deden de Amamikonijnen zich er tegoed aan. Ze verorberden soms in één keer een hele bol ter grootte van een golfbal. Gezien de frequentie van de bezoeken en de hoeveelheid geconsumeerde vruchten concludeerden de wetenschappers dat de konijnen de belangrijkste dieren waren die zich voedden met de parasitaire planten.

Effectieve zaadverspreiders

Om hun hypothese verder te onderzoeken, gingen de wetenschappers op zoek naar uitwerpselen van Amamikonijnen in het wild. Ze onderzochten vijf braakballen - de kleine steekproefgrootte is het gevolg van de zeldzaamheid van de soort - en bevestigden dat elke braakbal minstens één levensvatbaar zaadje van B. yuwanensis bevatte. Met behulp van een combinatie van de uitwerpselen van wilde konijnen en Amamikonijnen uit de Kagoshima Hirakawa Zoo ontdekten de wetenschappers dat bijna 55 procent van de zaden van B. yuwanensis die het spijsverteringskanaal van de dieren passeerden nog steeds levensvatbaar waren. Vergeleken met soortgelijke studies van het Europese konijn, die een gemiddelde levensvatbaarheid van slechts 5 procent laten zien bij 19 andere plantensoorten, lijkt het erop dat de Amamikonijnen meer succes hebben met het planten van nieuwe zaden.

Het belangrijkste is dat deze konijnen mogelijk veel effectievere zaadverspreiders voor B. yuwanensis zijn dan vogels. Dat komt door hun natuurlijke neiging om holen te graven aan de voet van grote bomen: de parasitaire plant heeft op zulke plekken een goede gastheer ter beschikking om te overleven. Met andere woorden, vanuit evolutionair perspectief zijn voor de parasiet de patronen waarin deze konijnen hun uitwerpselen verspreiden minder willekeurig.

Hoewel Amamikonijnen en Balanophoraplanten misschien geen bekende namen zijn, onthult de studie nog een andere complexe relatie die door de eeuwen heen is geëvolueerd, zegt Suetsugu. De conclusies zetten in de verf welke tol wordt betaald wanneer we soorten tot uitsterven brengen. Suetsugu: “Het verlies van het Amamikonijn kan een rimpeleffect hebben op het hele ecosysteem.” Reden te meer om de Amami’s te bestuderen voor ze verdwijnen.