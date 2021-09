‘Hij gooit zich van de trap als hij de kans krijgt’: ontwikkelaars over de nieuwe thuisrobot van Amazon

Astro kan autonoom door uw huis rijden, huisdieren in het oog houden, en zelfs voorwerpen en mensen herkennen, volgens de Amerikaanse technologiegigant Amazon. Maar volgens ontwikkelaars, die interne documenten en video-opnames van vergaderingen lekten aan techsite Vice, vertoont het toestel nog een aantal grote gebreken.

“Astro is vreselijk”, zegt een van de bronnen. “Het apparaat voelt breekbaar aan voor iets met een absurde prijs (1.000 dollar, TB). Bij verschillende apparaten is de mast gebroken, waardoor de mast in de uitgeschoven of ingetrokken stand vast kwam te zitten, en als dat gebeurt, is er geen manier om hem terug te sturen naar Amazon.”

Het gezichtsherkenningssysteem van Astro zou niet naar behoren werken. Beeld via REUTERS

Maar volgens een andere bron die aan het project werkte, zijn de grootste tekortkomingen van Astro op het gebied van privacy en navigatie. “Het toestel is een ramp: het is niet klaar voor de lancering”, klinkt het. “Ze zullen vrijwel zeker van trappen vallen bij gebruikers thuis, in de echte wereld. Daarnaast is het ook een privacy-nachtmerrie die een aanklacht is tegen onze maatschappij. Het is een voorbeeld van hoe we privacy inruilen voor gemakzucht.”

Ook het gezichtsherkenningssysteem zou volgens de bron nog niet naar behoren werken. Dit terwijl Amazon zich sterk maakt dat gebruikers de thuisrobot juist kunnen gebruiken om hun kinderen thuis in de gaten te houden. Door de onbetrouwbare gezichtsherkenning zou Astro bijna nutteloos zijn als huisbeveiligingsapparaat.

Onjuiste kritiek

Amazon wijst de forse kritiek op de thuisrobot van de hand. “Deze beschrijvingen van Astro’s prestaties, mast en veiligheidssystemen zijn gewoon onjuist”, zegt een woordvoerder. “Astro onderging strenge tests op zowel kwaliteit als veiligheid, waaronder tienduizenden uren van tests met beta-deelnemers. Dit omvat uitgebreide tests van Astro’s geavanceerde veiligheidssysteem, dat is ontworpen om objecten te vermijden, trappen te detecteren, en het apparaat te stoppen waar en wanneer dat nodig is.”

De robot is onderdeel van een Amazon-programma dat toestellen die nog in ontwikkeling zijn al beschikbaar maakt. Astro zal later dit jaar uitsluitend op uitnodiging verkocht worden. Volgens het bedrijf zal over vijf à tien jaar iedereen een thuisrobot hebben.