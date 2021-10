Hier kan je vanavond mogelijk het noorderlicht zien: ‘Eerste keer in 18 jaar’

Twee dagen geleden is er door een krachtige explosie aan de zon een plasmawolk richting de aarde geblazen. Dat zegt weerman en poolreiziger Ruben Weytjens in Het Belang van Limburg: “De zon is erg actief op dit ogenblik. Er zijn meerdere explosies, maar deze was voor een keer perfect naar ons gericht.”

Er wordt verwacht dat de wolk de Aarde in de vroege avond al kan bereiken. Een precieze voorspelling is echter nog onmogelijk, omdat de wolk alsnog 150 miljoen kilometer moet overbruggen. “De schattingen lopen uiteen van ergens tussen 16 uur zaterdag en 4 uur zondagochtend. Voor ons in de Lage Landen zou een aankomst tussen 21 en 23 uur ideaal zijn om de kansen op zichtbaar noorderlicht te verhogen. Rond die tijd zouden er regionaal over België en Nederland ook tijdelijk enkele gaten in het wolkendek kunnen verschijnen”, aldus Weytjens.

Niet de eerste keer

Vanavond bestaat er ook een kleine kans dat het noorderlicht tot in Belgisch Limburg te zien zal zijn. Hoewel dit fenomeen zeer zeldzaam is, is het niet de eerste keer dat er in Limburg noorderlicht te zien is. Zo was er 18 jaar geleden al eens de kans om goed zichtbaar en kleurrijk noorderlicht te zien in Limburg. Weytjens voegt ten slotte toe dat mensen best op zoek gaan naar een plaats met zo weinig mogelijk verlichting: “Bij ons zoek je best een plek op met zo weinig mogelijk straatverlichting. Het heeft geen zin om uren buiten te staan wachten.”

Volgens onze weerexpert Martijn Peters is de kans behoorlijk klein dat het noorderlicht vanavond in België te zien zal zijn. Weerliefhebbers zouden hun kans dus beter wagen in Nederland.

On #Saturday night increased geomagnetic activity means #aurora sightings will be possible as far south as Norfolk 🔭✨



Here's a look at which areas may have clear skies tomorrow night and have a chance of spotting the #NorthernLights #spaceweather pic.twitter.com/5pExNDc3Cp — Met Office (@metoffice) 29 oktober 2021

Het noorderlicht of poollicht, ook wel Aurora Borealis genoemd, is een geomagnetisch lichtverschijnsel. Het ontstaat wanneer grote hoeveelheden elektrisch geladen deeltjes van de zon onze atmosfeer bereiken en daar tegen een hoge snelheid botsen met de zuurstof- en stikstofdeeltjes. Het is het vaakst te zien in de buurt van de Noord- en Zuidpolen, omdat er zich een magnetisch veld rond de aarde bevindt.

Je kan het poollicht alleen bij duisternis zien. Bij uitbarstingen (van plasmawolken) op de zon is het verschijnsel het sterkst en dus het best zichtbaar.