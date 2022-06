Het verheugt mij dat de flauwe mop bijna is uitgestorven

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Onzekerheid troef in deze tijden, terwijl we meer dan ooit het antwoord willen weten op elke vraag die zelfs nog nooit in je is opgekomen. Zo zie ik online de kwesties passeren of katten narcisten zijn en waarom mensen geen meeuwen eten. Een oud recept van schrijver Jan Wolkers licht alvast een tip op van de sluier: ‘Breng een meeuw aan de kook samen met een baksteen. Als de baksteen gaar is, gooi de meeuw dan weg.’

Het vlees van meeuwen schijnt erg taai te zijn en naar vis te smaken. We houden niet van dat soort verwarring. Ordnung muss sein, in de zoölogie maar ook in de keuken. Vogels zijn vogels en moeten smaken naar vogel. Hetzelfde geldt voor vissen - een enkele vliegende vis niet te na gesproken. In deze krankzinnige wereld overleef je alleen als jezelf kunt wijsmaken dat er a method in the madness is.

Van de smaak van meeuwen beland ik naadloos bij de vraag hoe mensen smaken. Daar zijn blijkbaar flink wat mensen nieuwsgierig naar. De meningen zijn verdeeld en gelukkig spreken weinigen uit eigen ervaring. Je hebt wel de Japanner die een meisje oppeuzelde omdat zij hem had afgewezen. Er is ook een professor die samen met zijn minnares drie vrouwen achter de kiezen stak. Hij behoorde tot een sekte die dacht dat je zonden worden vergeven door het eten van mensenvlees. Volgens hem smaken we gewoon als runderen, terwijl anderen gewagen van een sensatie die delicater is. ‘In Vanuatu’, lees ik, ‘zeggen ze dat het vlees van een zwarte zoet is. Het vlees van een witte man schijnt zout en taai te zijn. Niet erg lekker, kortom.’

Het wil weer lukken, denk ik korzelig. Zelfs om te worden opgevreten, deugt de witte man niet.

De smaak van mensen en meeuwen voert mij terug naar raadseltjes van lang geleden, die vaak te maken hadden met zeevruchten. ‘Hoe noem je een bank waar zes vrouwen op zitten?’ Dat soort dingen. ‘Een mosselbank’ was dan het antwoord. Niet te geloven dat we daarmee ginnegapten, toen de meme nog moest worden uitgevonden. Je had altijd wel iemand die op café of op de werkvloer de ene na de andere geestigheid vertelde. Ik herinner mij de verveling die ik daarbij voelde, en de angst om niet op het juiste moment te doen alsof ik in de lach schoot. Het is niet al goud wat blinkt in 2022, maar het verheugt mij dat de flauwe mop bijna is uitgestorven.

Intussen blijft de oorlog wel duren en zijn de Dow Jones, de Nasdaq en de bitcoin in vrije val. Volgens sommigen biedt dat kansen. Never catch a falling knife, waarschuwen anderen.

Volgens beursgoeroe Warren Buffett kun je, in dagen als deze, het best investeren in waar je goed in bent of wat je hart doet huppelen. Dat is lastig nieuws voor kannibalen en voor wie hoopte slapend rijk te worden.