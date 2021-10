Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

De mondmaskers grijnzen mij toe als slechte vrienden, wanneer ik ze voor het eerst in weken weer uit de kast haal. Als gevaccineerde is mijn vertrouwen ietwat tanende. Ze beloofden ons het rijk van de vrijheid en de ­roaring twenties, maar de paraplu blijkt nu zo lek als een mandje. Politiek is trial-and-error geworden, in deze processie van Echternach waar­in wij nu anderhalf jaar meestappen. In de encyclopedie van het volk lees ik: “Gissen of missen is een heuristische manier om iets te leren of de oplossing van een probleem te vinden.”

Ik ben nooit fan geweest van het woord heuristisch, laat staan van mensen die het aan de toog gebruiken. Het doet mij denken aan de uier van een koe, wat in mijn platste West-Vlaams heur wordt genoemd. Heur kon je vroeger kopen bij de slager, maar ik ben vergeten hoe het smaakte.

Als ik het opzoek, blijkt heuristiek niets te maken te hebben met het vrouwelijke huisrund dat loeit en melk geeft. Het betekent eenvoudig: de wetenschap of de kunst van het vinden. Een vorm van heuristiek is het bekende ezelsbruggetje, wat ik een veel leuker woord vind. Het bestond al in de tijd van de Romeinen: pons asinorum. De ezel kan niet springen als een paard, maar heeft slechts een smal plankje nodig om aan de overkant van de sloot te komen.

Ezelsbruggetjes leren je de kleuren van de regenboog (ROGGBIV) of de Wadden­eilanden (TV-TAS) in de juiste volgorde te onthouden. Je vergeet ook niet meer dat we dit weekend een uur winnen door het ingaan van de ­wintertijd, wink wink. “Vannacht zetten we de klok een uurtje achteruit”, kakelt de weervrouw dan vrolijk. Het prutsen aan tijd is typisch voor een wezen als de mens, dat met zijn fikken nergens vanaf kan blijven. Het idee ontstond in de oorlog en werd weer ingevoerd bij de oliecrisis van 1973 om energie te besparen. Intussen werd duidelijk dat het weinig voordelen biedt, maar tot meer hartinfarcten en verkeersongevallen leidt. Toch blijven mensen in zeventig landen twee keer per jaar slaafs aan klokken morrelen, kuddedieren als we zijn.

Tempus fugit irreparabile, lees je op oude pendules: de tijd vliegt onherstelbaar. Meestal glipt hij je watervlug tussen de vingers. Een enkele keer echter verstrijkt hij tergend langzaam. Je kunt hem doden met activiteiten zoals het kijken naar porno. In 2019 zijn er op Pornhub 1,36 miljoen uur verse beelden bijgezet, lees ik ergens. Omgerekend is dat meer dan 150 jaar kreunen en steunen.

Helaas ligt seks als real deal wereldwijd op apegapen. Rond de eeuwwisseling bleek 2 à 5 procent van de jonge mannen soms moeilijk tot een erectie te komen, maar in recente jaren is dat tot 30 procent opgelopen. In het land van de Rijzende Zon blijkt een kwart van de volwassenen onder de 40 zelfs nog maagd te zijn. En hun aantal stijgt.

“Japanners hebben zo weinig seks dat de toekomst van het land in gevaar is”, lees ik op een site voor beleggers. Boven de tekst rolt zo’n strook met beurscijfers onafgebroken over het scherm. De bitcoins die ik lang geleden voor een appel en een ei kocht, blijken nu een herenhuis waard te zijn.

Helaas deed ik ze allang weer van de hand, heuristisch als ik ben.