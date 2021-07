Het onweert niet overal in ons land even vaak. Hoe komt dat?

Zelfs al is ons land niet groot, toch regent en onweert het op sommige plaatsen beduidend meer dan op andere. Dat bevestigt Dehenauw, en met hem de kaarten van het KMI, die duidelijke verschillen aantonen. Zo krijgen de Hoge Venen beduidend meer regen en dus ook onweer te verwerken.

“De hoogte is daarvoor de belangrijkste reden, want een wolk wordt gevormd door de stijging van warme lucht aan de grond, die afkoelt op hoogte, condenseert en een wolk vormt”, legt Dehenauw uit. “Als je aan een heuvel twee flanken hebt, stijgt de lucht aan beide kanten sneller omhoog, en ontmoeten ze elkaar op de heuveltop. Daardoor valt er dus meer neerslag in hoge gebieden. Ook in de regio van Bouillon en de Semois-vallei regent het meer.”

In Vlaanderen zijn er ook duidelijke lokale verschillen. “In de Westhoek zijn de onweersuren het laagst. Dat komt omdat het er minder regent maar ook omdat onweer in de zomerhelft van het jaar vaak vanuit het Franse binnenland komt overgewaaid. De wind komt vaak uit het zuidwesten, waardoor het onweer zich meer naar het centrale en oostelijke deel van ons land verplaatst.”

Toch zijn er tussen de kustgemeenten onderling nog grote verschillen. In de regio van Knokke onweert het meer dan in Koksijde. En ook het noorden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen krijgt het gemiddeld harder te verduren. Dat is te verklaren door onweersbuien tijdens de herfst en winter. Dan komen die buien meestal van de Noordzee en vooral van de hogere Noordzee. Die kunnen Knokke en het noorden van ons land vlotter bereiken, terwijl de Westhoek als het ware uit de wind gezet wordt door Groot-Brittannië.