‘Het ‘nieuwe internet’ van hem is een enorme gok’: bedrijf van Mark Zuckerberg is opeens 230 miljard minder waard

Meta, het bedrijf boven Facebook en Instagram, is 230 miljard euro minder waard na tegenvallende verwachtingen. Wat is er precies aan de hand? Sam Feys, chef digitaal bij De Morgen, licht toe.

De beurswaarde van Meta, het bedrijf boven Facebook, is opeens met 230 miljard euro gezakt. Hoe kan dat?

Feys: “Meta heeft zijn investeerders nogal teleurgesteld bij de voorstelling van de laatste kwartaalresultaten. Investeerders en beleggers kijken vooral vooruit, naar de toekomstige groei. En ondanks reusachtige bedragen oogt die groei nu minder rooskleurig. Meta verwacht voor dit lopende kwartaal een omzet tussen 27 miljard en 29 miljard dollar, terwijl analisten meer dan 30 miljard dollar hadden verwacht.

“Het zorgt in ieder geval voor een immense klap. Het aandeel is bij opening van de beurs met bijna 25 procent gezakt en het bedrijf is opeens kwart minder waard geworden.”

Waarom wordt het bedrijf zo afgestraft?

“Ik denk dat investeerders vooral zijn geschrokken van het feit dat Meta niet meer in de hand heeft waar gebruikers hun tijd doorbrengen. Ze verliezen de strijd om onze aandacht. Vroeger greep je al snel naar Facebook en Instagram om de tijd te doden. Vandaag geeft Meta zelf toe dat hun gebruikers veel tijd doorbrengen op concurrenten als TikTok. Dat slaagt er via zijn algoritme uitstekend in om video’s voor te schotelen waar je wil blijven doorscrollen, terwijl het bij Instagram nog altijd vooral om likes en schone schijn gaat.”

Waarom is dat een probleem?

“Een mens heeft maar zoveel tijd op een dag. Als jij minder vaak door Facebook scrolt en vaker naar TikTok kijkt, dan heeft Facebook minder mogelijkheden om advertenties te tonen. Met dat advertentiemodel hebben ze nog een probleem, geven ze zelf toe. Apple beschermt de privacy van hun iPhone-klanten steeds beter, waardoor het moeilijker wordt om gebruikers te volgen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Goed nieuws voor ons maar slecht nieuws voor Meta, want die advertenties zijn veel geld waard.

“Techbedrijven worden op de beurs de laatste tijd zwaar afgestraft als hun stevige groei nog maar een beetje van de norm afwijkt. Je zag dat onlangs bij Netflix, Pinterest, Paypal, Spotify en nu dus ook bij Meta. Anderen, zoals Google en Apple, doen het juist erg goed en worden daarvoor beloond. Het blijft een wereld waarin alles zeer snel kan veranderen: de concurrentie is moordend en het voorbeeld van TikTok bewijst dat een nieuwe app zeer snel kan opklimmen.”

Gebruik je zelf nog Facebook?

“Ja, maar ik breng er weinig tijd door. Verhalen en video’s verschijnen vooral op je nieuwsfeed omdat ze verontwaardiging uitlokken bij anderen. Je houdt er geen fijn gevoel aan over. Daar word ik wat moe van. Ik merk ook in mijn omgeving dat mensen minder tijd op Facebook doorbrengen. Het lijkt allemaal veel moeite te kosten en je krijgt er weinig plezier voor terug. Enkelen zijn er volledig van afgestapt. Maar de meesten gebruiken natuurlijk wel nog WhatsApp of Instagram, ook eigendom van Meta. Het is dus moeilijk om je helemaal aan de Meta-wereld te onttrekken.”

Wat kan het bedrijf boven Facebook doen om het tij te keren?

“Eigenlijk is Meta nu een bedrijf in volle transitie. Dat moeten investeerders en beleggers ook beseffen. CEO Mark Zuckerberg weet al langer dat het Facebook van vandaag over tien jaar mogelijk niet meer relevant is. En dus begint hij met zijn bedrijf het verhaal op te dringen over de Metaverse, een toekomstvisie over hoe we met elkaar sociaal contact kunnen hebben in de virtuele realiteit.

“Als het management van Meta zo zwaar investeert in virtual reality en in de belofte van zo’n Metaverse, moeten investeerders vooral voor zichzelf uitmaken of ze in die visie geloven. Als je daar niet in gelooft, moet je de aandelen van Meta eigenlijk verkopen.

“Er worden nu massaal investeringen gedaan in dat Metaverse. Van ontwikkelaars wordt verwacht dat ze daarin meegaan en allerlei toepassingen zullen bouwen voor gebruikers. Ook om hen te overtuigen zal Meta eerst wat geld op tafel moeten leggen. Kortom: er zullen miljarden in het Metaverse worden geïnvesteerd vooraleer investeerders de opbrengsten zullen zien.”

Wat denk je zelf? Wordt het Metaverse een ding?

“Het wordt het nieuwe internet genoemd, maar dan vooral door diegenen die er geld mee willen verdienen. Ik vind het een grote gok. Andere bedrijven willen en kunnen dat Metaverse ook claimen. Stel bijvoorbeeld dat een speler als Apple dominant wordt in het bouwen van de hardware die je nodig hebt voor dat metaverse. Dan hangt Meta alweer vast aan een derde partij die beperkingen kan opleggen en waardoor de inkomsten weer onder druk kunnen komen staan.”

Het 'metaverse’ van Mark Zuckerberg. Beeld EPA

“En het belangrijkste: wie zegt dat zo’n virtuele wereld zal aanslaan? Ik heb geen zin om mij na jaren pandemie vol Google Hangouts alweer op te sluiten in een soort metaversum. Ik sluit niet uit dat het kan werken, maar ik heb nog niets gezien dat mij overtuigt.”

“Het is in ieder geval een toekomst die jaren, misschien wel vijf à tien jaar, op zich zal laten wachten. Persoonlijk denk ik dat Zuckerberg en zijn collega’s er goed aan zouden doen om de nadruk te leggen op investeringen in de wereld en apps van vandaag. Met betekenisvolle verbeteringen in Facebook, Instagram en Whatsapp. Ze zouden ook nieuwe apps kunnen bouwen of overnemen waar we onze tijd nuttig kunnen doorbrengen. Dat is veel tastbaarder.”