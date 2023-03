Het mantra van Tesla in 2023 is ‘meer en goedkoper’: wat wil Musk daarmee bereiken?

Toegegeven, budgetvriendelijk kun je Tesla nog altijd niet noemen. Maar twee prijsverlagingen in dit nog prille jaar bewijzen: de pionier van de elektrische wagens wil best wat minder verdienen per Tesla. Zolang er maar fors meer van verkocht worden. Kan de concurrentie volgen?

Voor de tweede keer in erg korte tijd heeft autoproducent Tesla de prijs van enkele modellen in de Verenigde Staten naar beneden bijgesteld, ditmaal van de duurdere modellen. Niet dat Tesla’s plots een koopje zijn. De instapprijs van een Model S bedraagt nog altijd 89.990 dollar, een slordige 85.000 euro. Maar die prijs daalde wel met 5 procent deze week. Ook de SUV van Tesla, Model X, zakte met 9 procent voor het eerst tot onder de 100.000 dollar. De basisprijs is nu 99.990 dollar (bijna 95.000 euro).

Of de prijzen ook in Europa zullen volgen, is nog niet duidelijk. Toen Tesla in januari de prijzen van zijn twee goedkopere modellen (Model Y en Model 3) met 20 procent verlaagde in de Verenigde Staten, volgde Europa in elk geval vrij snel. Alvast in ons land een succesvolle ingreep: in de eerste maanden van dit jaar verkocht Tesla hier 1.423 wagens. Dat is volgens De Tijd 150 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Minder onderdelen

Uit de agressieve prijsstrategie van Tesla vloeien twee vragen voort. Eerst en vooral: hoe kan het dat het bedrijf zijn prijzen tweemaal in korte tijd zo fel naar beneden kan halen? Daar zijn enkele redenen voor. Zo verdient Tesla veel meer geld per verkochte wagen dan de concurrentie. Ze kunnen het zich gewoon permitteren om de prijs te drukken en nog altijd winst te maken.

Dat heeft onder meer te maken met het productieproces van Tesla. Van de batterij tot computerchips, veel meer dan andere automerken bouwt Tesla die zelf. Het heeft daardoor ook veel minder last gehad van de gigantische vertragingen op supergeleiders en andere opstoppingen in de mondiale productieketen.

“Een van de redenen waarom Tesla zo goedkoop kan produceren, is omdat het chassis van zijn wagens uit veel minder aparte stukken bestaat”, zegt Marc Pecqueur, onderzoeker autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool. Dat is een voordeel bij de productie. Er zijn minder handelingen nodig om een Tesla-wagen in elkaar te steken. Maar het is een nadeel van jewelste voor Tesla-eigenaars wanneer een onderdeel kapot gaat, of erger, als ze een ongeluk hebben. Dan moet er meteen een veel groter onderdeel hersteld worden.

Elon Musk. Beeld via REUTERS

“Traditionele automerken verkopen hun wagen met een veel lagere marge dan Tesla”, zegt Pecqueur. “Zij leven veel meer van de naverkoop van onderdelen. Je zou kunnen zeggen dat traditionele automerken wagens verkopen om nadien geld te verdienen aan de verkoop van onderdelen en de service die ze bieden. Tesla heeft een totaal ander businessmodel: zij willen alleen auto’s verkopen.”

Tekenend daarvoor is dat Tesla zo goed als geen verdelers heeft. Europese merken hebben in bijna in elke stad een garage. Tesla niet. Wie een auto van hen wil, koopt die doorgaans gewoon via de website van het merk.

Fabrieken

Het heeft jaren van wroeten en sukkelen gekost om daar te raken - Tesla heeft vaak genoeg de verwachtingen over het aantal geproduceerde wagens moeten bijstellen en investeerders moeten teleurstellen - maar stilaan komen de productielijnen van het bedrijf op stoom. Elon Musk heeft zichzelf het doel gesteld om in de toekomst 20 miljoen wagens per jaar van de band te laten rollen. Dat zou tweemaal zoveel zijn als Toyota, dat nu de grootste producent is.

Om die mijlpaal te halen kondigde Musk deze week op een beleggersdag aan dat Tesla ook in Mexico een fabriek zal bouwen. De bedoeling van Musk is om daar een nieuw model te bouwen, dat geheel passend binnen de strategie van Tesla ook een goedkope versie zal zijn. Naast de Verenigde Staten opende de autoproducent ook in Duitsland en Shanghai fabrieken.

Het is natuurlijk niet alleen het doel om meer wagens te bouwen, die dingen moeten ook verkocht raken. De prijsverlaging is een van de manieren waarop Tesla dat probeert te doen.

Chinese concurrentie

Een ander deel van het antwoord op die ‘waarom die lage prijzen’-vraag is dat Tesla voor het eerst de hete adem van concurrenten begint te voelen.

“Tesla was de eerste op de markt van de elektrische wagens”, zegt Pieter De Smet, die het vak product- en prijsbeleid voor de automotive sector in de opleiding Automotive Management (Hogeschool Vives) geeft. “Sinds enkele jaren begeven ook andere merken zich op de markt van hybride en elektrische wagens. Het is nu een tegen allen voor Tesla. Musk probeert om met scherpere prijzen zijn voorsprong te behouden.”

“Het is vrije markteconomie: proberen je voet op de markt te zetten en die zo groot mogelijk maken zodat het voor anderen onmogelijk is om op de markt te komen”, zegt Pecqueur.

De gevaarlijkste concurrentie komt nu uit China. Ondanks een gigantische fabriek die daar Tesla’s in een waanzinnig tempo bouwt, is het in China dat de vraag naar het merk voor het eerst afkoelde. Dat heeft veel te maken met de goedkopere elektrische wagens - zij het met een kleinere actieradius - die Chinese merken als BYD maken.

“De prijsverlaging is inderdaad een reactie op China”, zegt Tony Verhelle, hoofdredacteur van NewMobility.News. “Voor Europese merken is Musk voorlopig niet bang; die zijn te duur. Toch zie je dat er ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten beweging is. Daar is Ford met de Mustang Mach e de grootste concurrent van Tesla. Die heeft de prijsdaling van januari grotendeels gevolgd.”