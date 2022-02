Het jaar van de tijger begint met een positieve noot: het gaat goed met de tijger in het wild

Het gaat goed met de wilde tijgers. Hun aantal neemt weer toe, meldt het Wereld Natuur Fonds aan het begin van het nieuwe jaar van de tijger. Toch blijven er veel zorgen.

TX2 werkt. De T staat voor tijger, de X zorgt voor vermenigvuldiging met de factor twee. Twee keer zoveel tijgers in 2022 is het doel dat de dertien tijgerlanden in 2010 stelden tijdens de eerste Wereld Tijger Top in de Russische stad Sint Petersburg. Of het aantal is verdubbeld blijkt pas in september, als in Vladivostok de tweede tijgertop wordt gehouden. Vast staat al wel dat de neergaande trend is gekeerd: er zijn weer meer tijgers in het wild.

Verdere toename verwacht

Met die verheugende boodschap luidt het Wereld Natuur Fonds (WWF) het nieuwe Chinese Jaar van de tijger in. Het vorige Jaar van de tijger was 2010, het jaar van de eerste tijgertop, waarop werd vastgesteld dat het aantal wilde tijgers in een eeuw tijd dramatisch was gedaald van 100.000 naar 3.200. Zes jaar later was het aantal gestegen naar 3.900.

“Ik verwacht een verdere toename, maar de uitkomsten per land zullen verschillen", zegt WWF-tijgerexpert Femke Hilderink. In Rusland, India, Nepal en Bhutan gaat het goed. Ook China meldde in 2018 een groei van de populatie, al staat het getelde aantal van vijftig wilde tijgers in schril contrast met de 6.000 gefokte tijgers, bestemd voor verwerking in traditionele medicijnen.

Die handel is nog steeds lucratief, zegt Hilderink. “Over traditie of geloof kun je van alles vinden, maar wij geven geen oordeel. Wij kennen hier ook alternatieve geneesmiddelen en we houden ook allerlei dieren. Maar de tijger is een bedreigde diersoort. Die moet je beschermen.”

Verbindingen tussen leefgebieden

Dat gebeurt onder meer door het maken van verbindingen zoals tussen twee belangrijke leefgebieden in China en Rusland, waarmee het grootste beschermde tijgergebied ter wereld is ontstaan. Ook aanpak van stroperij en het voorkomen van conflicten tussen mens en tijger helpen. Zo zit WWF in het noordoosten van Rusland in een ‘conflictbrigade’, die een oplossing zoekt zodra een tijger de bewoonde wereld te dicht nadert. Dat gebeurt meestal als een tijger gewond is, weet Hilderink. Opvang, verzorging en als het even kan herplaatsing in het wild is dan de beste oplossing. Samenwerking met de lokale bevolking is van groot belang, zoals succesvolle projecten in Bhutan en Nepal laten zien.

Over drie jaar hoopt WWF de eerste Russische tijgers uit te zetten in Kazachstan, waar het beest in 1948 voor het laatst in het wild is gezien. Aan de herintroductie gaat meer dan tien jaar gebiedsonderzoek en samenwerking met de lokale bevolking vooraf.

Tegenover het goede nieuws staat dat de tijger in nog maar 5 procent van het oorspronkelijke verspreidingsgebied voorkomt, meldt WWF in een rapport, dat dinsdag verschijnt. In Cambodja, Laos en Vietnam lijkt de grote kat te zijn uitgestorven, net als eerder al in Centraal Azië en op de Indonesische eilanden Bali en Java.