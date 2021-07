‘Het is niet omdat we de voorbije twee weken weinig zon gezien hebben, dat de zomer om zeep is’

Slecht weer is altijd de schuld van de weerman. “En toch word ik nu niet vaker aangesproken dan bij zonnig weer”, zegt Frank Deboosere. “Op sociale media merk ik wel dat er meer beroering is bij dit wisselvallige weer dan bij zonneschijn. Maar dat is relatief. Als het lang zonnig is, krijg ik berichten van mensen die door de warmte niet goed kunnen slapen. Ik heb intussen wel begrepen dat wat de ene mens goed weer vindt, dat een andere dat weer slecht vindt.”

“Pas op, ik snap dat wel hé: we zitten in een coronacrisis, de Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het EK en dan is er dat weer. Als weersvoorspellers zijn wij heel erg tevreden als we de bal niet misslaan en dat er geen slachtoffers vallen te betreuren wanneer we onweer hebben voorspeld. Wij kunnen alleen maar waarschuwen wanneer er gevaar dreigt. Ik begrijp perfect dat mensen een bliksemafleider nodig hebben en als ik dat in deze coronatijden moet zijn, dan ben ik dat met veel plezier. Ik kan er wel tegen, ik ben goed geaard.”

Maar wat vindt Deboosere nu van deze kwakkelzomer? “Het is nog veel te vroeg om daarover te spreken. We zijn nog maar begin juli en het is niet omdat we de voorbije twee weken maar weinig zon hebben gezien dat daarom de hele zomer om zeep zou zijn”, zegt hij. “Veel mensen zijn al vergeten dat de eerste twintig dagen van juni warm en zonnig zijn geweest. Juni was de zesde warmste junimaand ooit sinds het begin van de waarnemingen in 1834. Het was een perfect normale maand wat betreft het aantal uren zon, zeer warm met weliswaar redelijk wat regen.

Deze zomer blijft zogezegd wat kwakkelen, maar in feite is dat een typisch Belgisch fenomeen zoals we het vroeger wel vaker hebben gekend. Wanneer de zomer toen een paar warmere dagen had, werd dat genadeloos afgestraft met onweer en dat is wat we nu weer tijdelijk meemaken. Maar je kan dat echt niet gaan extrapoleren tot eind augustus oog eind september. Voor hetzelfde geld bel je me over drie weken met de vraag: ‘Zeg, Frank, hoelang gaat die hittegolf nog duren? Verlos ons!’”

Geen hoge temperaturen tot 15 juli

Weercollega David Dehenauw beaamt: “Het is wel zo dat de mensen de droogtes in het voorjaar en in de zomer van 2018 tot 2020 niet zijn vergeten en wellicht speelt dat wel mee in de perceptie”, zegt hij. “Het contrast met de eerste lockdown vorig jaar is het natuurlijk groot, toen was het heel lang droog en warm weer. Daar staan we ver af. Maar zoals Frank zegt: dit kwakkelweer zegt niets over de rest van de zomer. Het enige wat momenteel duidelijk is, is dat we tot 15 juli geen hoge temperaturen gaan hebben maar dat wil ook niet zeggen dat het elke dag gaat regenen. Tegen het einde van de week, begin volgende week worden de kansen op droger weer wel groter.”

Maar het wisselvallige steekt intussen wel tegen, zoveel is zeker. “Uit de motivatiebarometer blijkt dat mensen meer energie hebben op dagen met mooi weer”, bevestigt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). “Een voor de hand liggende verklaring is dat je bij mooi weer vaker naar buiten kan en meer sociale activiteiten hebt en die zaken vallen nu letterlijk in het water. Als je een groot familiefeest had gepland met vijftien mensen buiten, dan word je met dit slechte weer gedwongen om opnieuw creatief te zijn. Maar we hebben al zo vaak dingen moeten uitstellen, in die zin is het een goed idee om een gepland feestje niet opnieuw te annuleren. Deel het in twee stukken op: de ene helft van de familie nodig je uit op de afgesproken datum en voor de andere helft prik je meteen een nieuwe datum. Want anders dreigt uitstel afstel te worden.”

David Dehenauw.

Maar wat kunnen we in afwachting doen? “Bewegen blijft belangrijk voor ons welbevinden”, zegt Vansteenkiste. “Zorg ook voor wat variatie vergeleken met het voorbije anderhalf jaar, dat is verfrissend, ook al moet het misschien binnen gebeuren. Alles hangt af van je interesse, er bestaat geen eenduidig recept. Je kan thuis in beperkte kring een gezelschapspel spelen, maar je kan inmiddels ook naar een voorstelling gaan kijken in een cultuurhuis.”