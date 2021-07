Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

De vakantie is volop bezig, maar de regen blijft neerdruisen en naar peilloze dieptes wegsijpelen. De mensen gaan zich te buiten aan brood en spelen, onmachtig als zij zijn om hun kinderen een vrolijke toekomst te geven. ‘Narcisten zijn de wereld omver aan het trekken’, las ik ergens. Dat klinkt als een cliché, maar het vervelende aan clichés is dat er meestal veel waarheid in schuilt.

Terwijl de kat op een duif in de tuin loert, vraag ik aan Google waar het raadselachtige 3M voor staat. Het betekent Minnesota Mining and Manufacturing Company. Ik kende het van post-its en scotch tape, maar het blijkt gespecialiseerd in milieuvervuiling. Ik was zo naïef te denken dat plaklint de wereld bijeenhield.

Het concern, dat nu een kleine honderdduizend mensen tewerkstelt, begon in 1902 met de productie van schuurpapier. Er staat niet bij of dat grof of fijn van korrel was. Wel dat je beter geen groenten uit eigen tuin eet als je toevallig in Wetteren, Zwijndrecht of eigenlijk overal elders woont.

Het is komkommertijd en ik heb vragen over het wel en wee van courgettes: dat zou een schoolvoorbeeld van ironie kunnen zijn. In mijn droom van vannacht ging het over die andere plaag waaraan we nog maar half ontsnapt zijn. Er was een variant van Covid-19 opgedoken in Gullegem, waar ik mijn jeugd grotendeels heb doorgebracht. Om de Gullegemnaren niet voor het hoofd te stoten, werd ons op het hart gedrukt om de benaming thèta-variant te gebruiken. In mijn droom zei iemand op de radio dat de thèta-variant zich ossenploeggewijs verspreidde.

Ossenploeggewijs vind ik een leuk woord, dat als ik het opzoek zelfs blijkt te bestaan. Ooit schreven de Grieken ossenploeggewijs: de ene lijn van rechts naar links, de volgende van links naar rechts, dan weer van rechts naar links enz. enz. Ik moet dat eens ergens hebben gehoord, het is wonderlijk hoe het dan plots vanuit je onderbewustzijn opduikt. In de Traumdeutung van Sigmund Freud komt het ploegen met ossen bij mijn weten niet voor.

Heden ben ik gelukkig klaarwakker, en op de radio zingt Edith Piaf dat ze helemaal niets betreurt. De duif in de tuin is inmiddels gaan vliegen. De kat kijkt verstoord, ik heb de indruk dat zij niet van Edith Piaf houdt. Hoewel ze geluiden kunnen horen die twintig keer te zacht zijn voor mensen, is het niet verstandig om op de muzikale smaak van katten te vertrouwen. Het blijven tenslotte wezens die op onwelriekende brokken kauwen en op een dag stoppen met ademen. De kat van een vriendin is deze week onverwacht gestorven, zij is slechts zeven jaar geworden. Mijn vriendin stuurde: “Het leek alsof zij lag te slapen, maar haar ogen bleven open.” De dag daarvoor was de kat nog fluks op een stapel wetboeken vol zeerecht gesprongen.

“On n’est jamais à l’abri”, zei iemand anders mij aan de telefoon. Hij bedoelde dat de kust nooit echt veilig is en dat je je schaapjes nooit helemaal op het droge hebt. Dat vond ik een waarheid als een koe. Toch zijn er droombeelden waarin ik wil blijven geloven. Een kat heeft negen levens. Elke mens heeft het recht om in eigen tuin gezonde komkommers te kunnen kweken.