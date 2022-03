Het drama van de mens is dat hij dweept met wie hem uiteindelijk zal beschadigen

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

De zon schijnt, maar een ijzige wind striemt de wangen van voorbijgangers. Ik luister naar muziek uit tijden waarin je grootste zorg erin bestond dat je lief met een ander zou aanpappen. Does she kiss like I used to kiss you? Nog niet zo lang geleden hadden we de luxe dat een kwestie van levensbelang te vinden.

Nu staat er een vrouw in de krant die nooit meer zal kussen. Ze ligt onder een laken met kleurrijke motiefjes. Onder het laken steken een jaspand en een ontzielde hand uit. Naast de hand staat een koffer, waarmee de vrouw nog wilde vluchten. De koffer heeft wieltjes en ritssluitingen. Op de rits staat waarschijnlijk YKK, zoals op de mijne. YKK staat voor Yoshida Kōgyō Kabushikigaisha, ‘s werelds grootste producent van ritsen. Ik vind het raar dat ik daaraan moet denken, maar gedachten hebben nu eenmaal de neiging om alle kanten op te zwermen.

Ik blijf naar die hand kijken, met de fascinatie die samen met de afschuw komt. Je wil het niet zien, en toch kan je je ogen er nauwelijks van afhouden. Wat zijn mensen toch een treurig zootje: hier even aangespoeld in een oneindigheid van tijd & ruimte. En die korte tijd gebruiken om de medemens de dood in te jagen.

Ik denk aan een andere foto die mij onlangs onder ogen kwam. Daarop stond de Russische president met een dozijn stewardessen van Aeroflot. Er was bladgroen dat welig tierde, bloedrode thee en een overdaad aan vrouwelijk schoon. De meisjes zaten er ongemakkelijk bij. Het leek een akelig theekransje.

De geschiedenis herhaalt zich niet, las ik ergens, maar ze rijmt en spiegelt zich. Ik denk aan een foto van een veel ouder theekransje, waarop het hoofd van Hitler verzinkt in een golf van dwepende vrouwen. Blijkbaar gebruiken dictators uitbundige vruchtbaarheid al langer als statussymbool. Sommige van de vrouwen kijken wel alsof ze liever elders zouden zijn.

Het is een raar ding, enthousiasme voor tirannen. Ik haal een boek uit mijn boekenkast met als titel: Brieven aan Hitler. Het bevat honderden epistels van Duitsers die hun leider lieve woorden en cadeautjes stuurden. ‘Het is mij na lang werken gelukt om een viool te bouwen in de geest van onze opbloeiende natie’, lees ik. ‘Ik zou de Führer willen vragen de viool te aanvaarden als geschenk. De inlegsels zijn mijn eigen idee. Allemaal handwerk, alle versieringen zijn ingelegd met ivoor en ebbenhout. 245 hakenkruizen van ivoor zijn op de deksel en de onderzijde ingelegd. Als God het wil, zal ik de viool bij de Führer voor de eerste keer horen spelen.’

Vaak liet Hitler zijn secretaris terugschrijven naar de milde schenkers. Ik lees: ‘In opdracht van de heer Hitler zend ik u bijgaand de geborduurde zakdoeken terug, samen met uw brief. Wat betreft de zakdoeken met zijn beeltenis, geeft de heer Hitler geen toestemming voor het maken van dergelijke zakdoeken.’

Naar het schijnt had de Führer eerder al devotionele voorwerpen, zoals een Hitler-taart, verboden. Of het nu in de liefde is of in de oorlog: het drama van de mens is dat hij dweept met wie hem uiteindelijk zal beschadigen.

Intussen zijn de tijden moeilijk voor dichters en dunhuidigen. In mijn tuin fladderen pimpelmeesjes weer vrolijk in het rond, als was er niets aan de hand.