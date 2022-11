Heeft Bush echt getweet dat hij het omleggen van Irakezen mist? Hoe het blauwe vinkje nu al chaos zaait op Twitter

In enkele landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, kunnen Twitter-gebruikers 8 dollar per maand betalen voor het blauwe ‘verificatie’-vinkje. Het is de meest radicale vernieuwing die de nieuwe eigenaar Elon Musk al doorvoerde sinds hij het platform overnam.

Op 10 november 2022, om halféén ’s nachts (Belgische tijd), tweette George W. Bush: “I miss killing Iraqis.” De profielfoto is een officieel staatsieportret van de 43ste president van de Verenigde Staten, en naast zijn naam staat het beruchte blauwe vinkje dat we associëren met geverifieerde accounts. Heeft de vader van de Golfoorlog echt getweet dat hij het omleggen van Irakezen mist? En geldt hetzelfde voor voormalig Brits premier Tony Blair, aangezien het geverifieerde account @MPTonyBlair de tweet deelde met het bijschrift “Same”?

Nou, nee. Het account heeft slechts een kleine 700 volgers, heeft “so what if I did 9/11” als bio-tekst, en heeft niet de handle @GeorgeWBush, maar @GeorgeWBushs, met een extra -s. Klik op het blauwe vinkje en er staat: “Dit account is geverifieerd omdat het geabonneerd is op Twitter Blue.”

Twitter Blue is going about as well as everyone predicted, and it's an amazing spectacle to watch. Like a train crash filled with glitter. pic.twitter.com/Icb3vru3Ca — matt ratt (@MisterRatt) 10 november 2022

Tien dagen nadat auteur Stephen King “Fuck that” tweette als antwoord op de geruchten dat het weldra 20 dollar per maand zou kosten om zijn blauwe vinkje te behouden – en de nieuwe Twitter-baas Elon Musk daarop de prijs prompt verlaagde naar 8 dollar – is het blauwe vinkje betalend geworden, op dit moment enkel in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

Dat vinkje is waarschijnlijk één van de meest besproken en controversiële veranderingen die op Twitter worden doorgevoerd sinds Musk het sociale mediaplatform overnam, maar het is niet het enige, en de eigenzinnige Tesla-baas krijgt veel kritiek te verwerken De Amerikaanse president Joe Biden suggereerde zelfs dat Musks banden met Saoedi-Arabië onderzocht zouden moeten worden: hij nam Twitter immers over met financiële hulp van een Saoedische prins.

Vorige week schrapte Musk ongeveer de helft van het aantal banen bij Twitter – meer dan 3.700 in totaal – waardoor hem nu een rechtszaak boven het hoofd hangt. De verplichting om werknemers bij een massa-ontslag zestig dagen op voorhand op de hoogte te brengen, zou Musk niet hebben nageleefd.

Volgens Reuters is Musk ook zinnens om ongeveer één miljard te besparen op infrastructuur en serverspace. “De rekeningen moeten betaald worden”, motiveerde hij ook de beslissing om geld te vragen voor het verificatievinkje. Het voornaamste probleem is echter dat Musk met zijn olifant-in-een-digitale-porseleinwinkel-gedrag ook adverteerders afschrikt. De Tesla-topman herhaalt graag dat hij een voorstander is van “absolute free speech”, en dat laat zich ook voelen op Twitter: daags na de overname was het gebruik van het Engelse n-woord met maar liefst 500 procent toegenomen, volgens het Network Contagion Research Institute.

Toxische omgeving

Zo’n toxische omgeving, schrijft Vox, is slecht voor de advertentie-inkomsten. Musk zat samen met een aantal burgerrechtenbewegingen over de toename van hate speech op het platform, maar toen hij zich volgens die bewegingen “niet aan zijn beloftes hield”, lanceerden ze de hashtag #StopToxicTwitter. De nieuwe opper-Tweeter erkende achteraf dat zijn platform “een enorme drop in omzet” kende, vanwege “activistengroepen die adverteerders onder druk zetten, ook al is er niets veranderd aan de content moderation en deden we alles om de activisten te behagen”, zoals hij het in een tweet samenvatte. “Ze proberen free speech in Amerika te vernietigen.”

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) 4 november 2022

Maar ook voor Musk zelf blijkt free speech niet ‘absoluut’ te zijn. Nadat heel wat Twitter-accounts zich herdoopten tot ‘Elon Musk’ om de miljardair belachelijk te maken, kondigde hij aan dat imitatie-accounts die niet expliciet vermelden dat het om een parodie gaat, permanent geblokkeerd zouden worden – wat ook prompt gebeurde, onder meer met het account van comedian Kathy Griffin. Paradoxaal genoeg diende het befaamde blauwe vinkje tot nu toe om echte, officiële accounts van zulke parodieën te onderscheiden: staatshoofden, politici, publieke figuren, bedrijven, organisaties en invloedrijke journalisten kregen zo’n verificatie opdat gebruikers die accounts zouden kunnen vertrouwen.

Dat verdwijnt nu met de betalende vinkjes die Twitter Blue biedt, waardoor het een stuk moeilijker wordt om het onderscheid tussen officiële en imitatie-accounts te maken. Eerder deze week stelde Musk nog wel dat een nieuw grijs vinkje duidelijk zou maken welke accounts ‘officieel’ zijn, maar gisteren gaf Musk aan dat die toepassing voorlopig “gekilled” wordt. “Merk alsjeblieft op dat Twitter de komende maanden veel domme dingen zal doen”, tweette hij ook. “We zullen houden wat werkt en veranderen wat niet werkt.”

Het @GeorgeWBushs werd inmiddels opgeschort, al heeft dat minstens tien uur geduurd – inmiddels werd de “I miss killing Iraqis”-tweet meer dan 10,500 keer geliket en meer dan 3300 keer geretweet. Voor een fake Nintendo-account, dat een foto van Super Mario postte die zijn middelvinger opstak, waren die cijfers tweemaal zo hoog, terwijl een account dat zich uitgaf voor Twitter zelf al cryptomunten afhandig probeerde te maken bij goedgelovige gebruikers. Het is maar de vraag of adverteerders reclame willen maken op zo’n platform. “Jullie missen het punt van de 8 dollar”, tweette de fake Bush nog, voor hij werd geblokkeerd. “Het is een kleine prijs om deze app volledig onbruikbaar te maken.”