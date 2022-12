Hebben we leren lopen in een boom? ‘Mensapen lopen ook daar vaak op twee poten’

Het ligt zo voor de hand dat velen het voor een feit houden. Onze voorouders verhuisden van het bos naar de savanne, waar de afstand tussen bomen groter is en je een gemakkelijker prooi bent voor roofdieren. Die andere omgeving dwong ‘ons’ om op twee benen te gaan lopen, wat nu eenmaal een efficiëntere manier is om je op de grond voort te bewegen. Zo zou het kunnen zijn gegaan, maar nieuw onderzoek maakt duidelijk dat die verklaring niet zo voor de hand liggend is als ze lijkt.

Bij gebrek aan fossiel bewijs voor of tegen een dergelijke hypothese, kijken biologen vaak hoe levende, verwante soorten zich gedragen in vergelijkbare situaties. Zo ook het team van Rhianna Drummond-Clarke van de universiteit van Kent. Zij vonden in het westen van Tanzania een chimpanseekolonie met de perfecte leefomgeving: half bos, half savanne. Zouden die dieren vaker op twee benen lopen in het savannegebied dan in het bosgebied?

Chimpansees in de Issavallei fourageren in een boom. Een foto van de onderzoekers. Beeld R. Drummond-Clarke/GMERC

Ze bestudeerden de chimpansees vijftien maanden lang van een afstandje en turfden hun poses: stilstaand of bewegend, en of ze dat deden op vier poten of op twee. De chimpansees bleken zich bepaald niet vaker tweebenig voort te bewegen op open terrein dan in het bos. Het was zelfs eerder omgekeerd.

Het boomleven blijft handig

Bovendien bleek een andere hypothese ook niet te kloppen: naarmate het landschap meer open werd, gingen deze chimpansees niet vaker over de grond bewegen. In plaats daarvan bleven ze langer in dezelfde boom. Zeker grote, productieve bomen met een wijde takkenkroon, zoals op de foto, zijn zo een ideale plek voor mensapen. Ze zijn er veilig voor de roofdieren op de grond en er is genoeg voedsel voor langere tijd, wat scheelt in het aantal vermoeiende tochten over de grond naar een volgende boom.

En in die boom bewogen ze dus opvallend vaak op twee poten. Dat is een efficiënte manier om fruit aan het uiteinde van een tak te pakken, noteren de onderzoekers. Bewegen op twee benen kan zo prima ontstaan als aanpassing aan het boomleven.

Het blijven hypotheses, maar deze observaties brachten de onderzoekers op nog een idee. De fossielen die we hebben, en dan vooral de slijtage van de tanden, lijken erop te wijzen dat onze voorouders veel voedsel uit bomen aten, meer dan je van een savanneloper zou verwachten. Als de strategie van de chimpansees in de Issavallei een indicatie is van hoe primaten omgaan met een overstap naar de savanne, dan zou het goed kunnen dat vroege mensachtigen ook lange tijd in dezelfde boom doorbrachten voor ze verdergingen naar de volgende.

Of je in een boom ook echt kunt leren lopen zoals vroege mensachtigen dat konden zal ongetwijfeld nog lange tijd bediscussieerd worden. Maar het is op zijn minst een interessante mogelijkheid dat hún voorouders een stuk rechtstandiger de overstap naar het grondleven maakten dan tot nu toe werd aangenomen.