Hartspecialist: ‘Ook na een vaccinatie kan je meer last krijgen van hartkloppingen’

Het coronavirus kan net zoals andere infecties je hart aantasten. Denk aan een ontsteking van de hartspier of hartzakje. Volgens het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature blijft het risico op cardiovasculaire aandoeningen zelfs maanden na een covidbesmetting erg hoog. Maar hoe kan je zoiets herkennen? En valt het te behandelen? Wij vroegen raad aan de bekendste hartspecialist van ons land, Pedro Brugada. ‘Ook na een vaccinatie kan je meer last krijgen van hartkloppingen.’

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat verschillende soorten virussen je hart kunnen aantasten. “Ook een gewone verkoudheid of griep kan hartproblemen veroorzaken. Op dat vlak is het coronavirus dus niet uniek”, zegt cardioloog Pedro Brugada. “Wat wel opvalt, is dat het bij covid veel vaker voorkomt. En dat is zowel het geval na een coronabesmetting als een vaccinatie tegen het virus. Bij een vaccinatie herstellen de meeste patiënten volledig. Bij een infectie kunnen de gevolgen groter zijn en langer aanslepen.”

Hoe herken je het?

“De aantasting van het hart na een infectie kunnen we onderverdelen in twee groepen. De eerste is myocarditis of een ontsteking van de hartspier. Het virus dringt de hartcellen binnen, waardoor het hart onder druk komt te staan. Zo wordt de pompfunctie van het hart verstoord, waardoor je kortademig kan worden. Een ander symptoom zijn hartkloppingen. We zien zelfs dat patiënten, die voordien al last hadden van hartritmestoornissen, nog meer last krijgen.”

De tweede groep is die van de pericarditis. “Dat is een ontsteking van het hartzakje. Dat beschermt het hart tegen invloeden van buitenaf en houdt het op zijn plaats. Maar als dat zakje ontstoken raakt, kan er vocht in terechtkomen. Dat kan leiden tot druk op de borst, en pijn bij een diepe ademhaling. Ook kunnen mensen pijn krijgen als ze plat op de rug liggen. Dat vocht is normaal gezien niet gevaarlijk, maar als het te grote proporties gaat aannemen, kan het zorgen voor tamponade. Dat wil zeggen dat het hart door al het vocht geen plaats meer heeft om te ontspannen. Het hart heeft moeilijkheden om zich met bloed te vullen en de pompfunctie raakt verstoord.”

Belangrijk om te weten: beide aandoeningen kunnen bij iedereen voorkomen. “Er is geen enkele groep mensen die meer kans maakt om myocarditis of pericarditis te krijgen. Bovendien is het zo dat beide infecties ongeveer even vaak gediagnosticeerd worden.”

Hoeveel mensen er last van hebben na een coronabesmetting- of vaccinatie is volgens Brugada moeilijk te zeggen. “De cijfers lopen erg uiteen. Sommige studies spreken van 1 op de 3 mensen, maar dat lijkt me nogal overdreven. Daarnaast is het zo dat bepaalde studies zich enkel hebben geconcentreerd op een bepaalde groep, zoals alleen maar jonge, gezonde mannen. Het is voorlopig nog te vroeg om een duidelijk cijfer voor de algemene bevolking te geven, er is nog meer cijfermateriaal nodig. Hetgeen wat we wel zeker weten is dat het coronavirus de kans op een hartaandoening kan doen stijgen. ”

Zijn er behandelingen?

“Bij een pericarditis of ontsteking van het hartzakje schrijven we ontstekingsremmers voor. Denk aan een aspirine. Ook het medicijn colchicine kan een optie zijn. Als er echt te veel vocht in het hartzakje zit en je problemen hebt met de ontspanning van je hart, dan moeten we operatief ingrijpen.” Dat kan door het vocht er met een buisje uit te halen.”

“Voor een ontsteking van de hartspier bestaat voorlopig geen medicatie. De ontsteking zelf kunnen we niet behandelen. Die moet spontaan genezen. We kunnen enkel de symptomen zoals hartritmestoornissen proberen tegen te gaan.”

Lange termijn

“Op dit moment zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat de aantasting van het hart door covid ook op lange termijn gevolgen heeft. Het is natuurlijk wel zo dat we de situatie nog maar twee jaar kunnen opvolgen. Honderd procent zeker zijn we dus nog niet.” Brugada is daarom ook voorstander om bij iedere corona-infectie het troponinegehalte in het bloed te meten.

“Troponine komt vrij in het bloed als de hartspier wordt beschadigd. Als we een verhoogd gehalte in het bloed van een besmette patiënt zien, weten we dat het hart is aangetast. Op die manier kunnen we veel sneller ingrijpen. Dat is veel beter dan het maanden later te ontdekken, als de patiënt symptomen heeft.”

En een medicijn dat het coronavirus doodt? “Dat is er nog niet. Wetenschappers zijn wel bezig om een medicijn te maken dat het virus uitschakelt. Hierbij worden de zogenaamde spikes of punten van het virus verwoest, waardoor het virus zich niet kan vastzetten in de cellen van de longen of het hart. Het virus leeft dan wel, maar infecteert niet. En dat zou een groot voordeel zijn, want zo kunnen we heel wat beschadiging voorkomen.”