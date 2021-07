Handvol grootsteden produceert helft van alle broeikasgassen

In 2015 hebben 170 landen wereldwijd het Akkoord van Parijs aangenomen. Het doel is de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd te beperken tot 1,5 graden Celsius. Na de ondertekening hebben landen en steden doelstellingen uitgewerkt om hun uitstoot aan banden te leggen.

2 procent van aardoppervlak

Een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Sustainable Cities presenteert voor het eerst de wereldwijde balans van broeikasgassen die worden uitgestoten door grote wereldsteden. Hoewel die steden samen maar 2 procent van het totale aardoppervlak beslaan, blijken ze een grote bijdrage te leveren aan de klimaatcrisis.

De onderzoekers bekeken de uitstoot van 167 wereldsteden in 53 landen en concludeerden dat slechts 25 van de steden verantwoordelijk zijn voor 52 procent van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

“Vandaag woont meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden. Steden zijn naar verluidt verantwoordelijk voor meer dan 70 procent van de uitstoot, dus dat geeft hen een grote verantwoordelijkheid om de mondiale economie CO2-vrij te maken”, zegt Shaoqing Chen van de Sun Yat-sen Universiteit in China, coauteur van de studie.

Export van emissies

De onderzochte steden werden gekozen uit landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika en Oceanië. De resultaten tonen aan dat zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden megasteden hebben waar de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen hoog is. Vooral steden in Azië (zoals Shanghai in China en Tokio in Japan) blijken belangrijke vervuilers, al blijkt uit de gegevens over emissies per hoofd van de bevolking dat steden in Europa, de VS en Australië aanzienlijk slechter scoorden dan de meeste steden in ontwikkelingslanden.

De onderzoekers vinden het ook belangrijk om op te merken dat veel ontwikkelde landen productieketens met hoge CO2-uitstoot uitbesteden aan China, wat de exportgerelateerde emissie voor China verhoogt.

Woningen en gebouwen

De belangrijkste bronnen van uitstoot van broeikasgassen bleken brandstofverbranding en elektriciteitsgebruik in woningen en gebouwen (tussen 60 en 80 procent). In een derde van de steden was meer dan 30 procent van de totale uitstoot afkomstig van vervoer over de weg. De totale uitstoot afkomstig van spoorwegen, waterwegen en luchtvaart bedraagt 15 procent.

De resultaten laten ook zien dat dertig steden een duidelijke emissiedaling konden realiseren tussen 2012 en 2016. De top vier van steden met de grootste reductie per hoofd van de bevolking waren Oslo, Houston, Seattle en Bogotá. In dezelfde periode zagen de onderzoekers de grootste toename per hoofd van de bevolking in Rio de Janeiro, Curitiba, Johannesburg en Venetië.